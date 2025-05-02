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Ушел из жизни Святослав Медведев — академик РАН, ученый-физиолог, экс-руководитель Института мозга им. Бехтеревой

Ему было 76 лет. В последние годы Святослав Всеволодович (получив от Далай-ламы доступ в монастыри и вступив в коллаборацию с буддийскими монахами!) изучал посмертную медитацию, в том числе состояние «тукдам». Это первая в стране работа в данной сфере, и именно благодаря Медведеву у российских ученых появилась возможность исследовать эти феномены.

Святослав Медведев — сын выдающихся ученых-физиологов — Натальи Петровны Бехтеревой и Всеволода Ивановича Медведева, тоже выбрал академический путь физиолога. Результаты его научной работы стали базой для новых методов диагностики и терапии нарушений речи и сознания и тяжелых поражений спинного мозга.

В течение 27 лет Святослав Медведев руководил Институтом мозга человека им. Бехтеревой РАН — тем самым, что появился в Ленинграде благодаря его маме Наталье Бехтеревой. Стараниями Медведева Институт стал ведущим центром нейронауки в стране!

Мы приносим соболезнования родным и близким Святослава Всеволодовича и вспоминаем наш интереснейший разговор о его исследованиях медитации и том, как их результаты могут помочь людям с СДВГ, пилотам и дальнобойщикам.

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