Ушел из жизни Святослав Медведев — академик РАН, ученый-физиолог, экс-руководитель Института мозга им. Бехтеревой

Святослав Медведев — сын выдающихся ученых-физиологов — Натальи Петровны Бехтеревой и Всеволода Ивановича Медведева, тоже выбрал академический путь физиолога. Результаты его научной работы стали базой для новых методов диагностики и терапии нарушений речи и сознания и тяжелых поражений спинного мозга.

В течение 27 лет Святослав Медведев руководил Институтом мозга человека им. Бехтеревой РАН — тем самым, что появился в Ленинграде благодаря его маме Наталье Бехтеревой. Стараниями Медведева Институт стал ведущим центром нейронауки в стране!

Мы приносим соболезнования родным и близким Святослава Всеволодовича и вспоминаем наш интереснейший разговор о его исследованиях медитации и том, как их результаты могут помочь людям с СДВГ, пилотам и дальнобойщикам.