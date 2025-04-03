Как составить план питания, тренировок и работы с учетом менструального цикла — и быть продуктивной (никого не испепелив) весь месяц!

Менструальный цикл — многогранный процесс, состоящий из нескольких фаз, каждая из которых влияет на физическое и эмоциональное состояние женщины.

Хронология:

Менструальный цикл начинается с первого дня менструации и продолжается до первого следующей; Примерно за 14 дней до менструации в организме женщины в норме происходит овуляция, то есть процесс, когда яйцеклетка созревает в одном из яичников и выходит из него;

Ориентируясь на эти два правила, цикл разделяется на 4 периода:

менструация;

фолликулярная фаза (происходит созревание яйцеклетки);

овуляция;

лютеиновая фаза (7-10 дней до менструации, когда организм готовится к тому, что может наступить беременность, из-за чего меняется как гормональный фон, так и обмен веществ, и эмоциональное состояние).

Чтобы облегчить симптомы и улучшить общее самочувствие в каждый период, важно правильно подойти к питанию, физической активности и сформировать полезные привычки.

Фаза менструации (1-5 дни)

Питание

Во время менструации происходит потеря крови, что может привести к дефициту железа. Потому включите в рацион продукты-компенсаторы — красное мясо (говядину, баранину), печень. Также можно принимать в данный период препараты с железом в качестве профилактики, но конкретные средства и их дозировки назначаются на консультации с врачом.

Также можно принимать в данный период препараты с железом в качестве профилактики, но конкретные средства и их дозировки назначаются на консультации с врачом. Запаситесь всем, что богато магнием: орехами (миндаль, грецкие), семенами, авокадо, темным шоколадом и бананами. Помогает уменьшить менструальные спазмы.

Помогает уменьшить менструальные спазмы. Потребляйте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Травяные чаи (с мятой, мелиссой) обладают успокаивающими свойствами и могут помочь снизить дискомфорт.

Движение

Рекомендована максимально мягкая и спокойная физическая активность — даже обычные прогулки на свежем воздухе облегчат бремя первой фазы. Не стоит перегружать организм чрезмерными тренировками — они могут усугубить болезненные ощущения.

Простые упражнения на растяжку (из таких направлений, как пилатес, миофасциальный релиз, йога, растяжка) или плавание могут помочь снизить напряжение в области таза и болезненные ощущения.

И еще несколько «обезболивающих» практик:

Массаж реберной дуги.

Лягте на бок. Голову можно положить на подушку. Ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах. Между бедрами поместите подушку. Расслабьте живот. Нащупайте пальцами ребро. И на выдохе как бы «обнимите» ​​​​​​его. Если есть боль, дискомфорт, можно просто мягко массировать реберную дугу. Дыхание спокойное. Выполняйте массаж 2-3 минуты на каждую сторону.

Массаж живота лежа на спине.

Примите удобное положение лежа на спине, ноги в коленных и тазобедренных суставах должны быть согнуты. Можно ноги положить на диван, чтобы бедра были расслабленны. Поставьте пальцы на живот ниже пупка. Выполняйте массаж сдвигая подкожный слой вниз — вверх, вправо — влево, по кругу. Можно делать поочередно, можно — что-то одно, что наиболее приятно. Выполняем массаж 3-5 минут. Дыхание свободное, все движения мягкие, медленные, плавные.

Дыхание лежа на животе.

Положите подушку, свернутое полотенце или кирпичик для йоги под одну половинку таза. Голова лежит на руках, шея, плечи расслабленны. Направляйте вдох в живот, но не надувайте его специально. Дыхание чуть глубже обычного, но комфортное вам. Полежите так 1-2 минуты, затем уберите блок, но останьтесь на животе. Сделайте еще 3-4 дыхательных цикла, без кубика, акцентируйте внимание на том, что вдох идет в живот. У вас может появиться ощущение, что расширяется крестец и расслабляется поясница. Это значит, что вы всё делаете правильно. Повторите положив кубик под другую половинку таза. После снова 3-4 цикла дыхания без кубика.

Дыхание лежа на боку.

Лягте на бок, под голову можно положить подушку. Можно снять нижнее белье, либо отодвинуть рукой резинку на животе, чтобы ничего не давило. На вдохе старайтесь полностью расслабить живот, чтобы он вывалился вперед. Затем спокойный, плавный выдох и повторите. Дышите так 2-3 минуты, затем перевернитесь на другую сторону и повторите. Вдох и выдох плавные. Чуть глубже обычного, но в комфортном режиме.

Привычки

Ведение дневника: записывайте свои симптомы, чтобы лучше понять свои реакции на разные факторы: питание, физическую активность, настроение. Это поможет в дальнейшем выявить закономерности. В этом могут помочь специальные приложения для отслеживания менструального цикла.

записывайте свои симптомы, чтобы лучше понять свои реакции на разные факторы: питание, физическую активность, настроение. Это поможет в дальнейшем выявить закономерности. В этом могут помочь специальные приложения для отслеживания менструального цикла. Минимизация стресса: практика медитации, дыхательных упражнений или майндфулнес оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние. Это поможет справиться с тревожностью и беспокойством.

практика медитации, дыхательных упражнений или майндфулнес оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние. Это поможет справиться с тревожностью и беспокойством. Тайм-менеджмент: минимизируйте рабочую и эмоциональную нагрузку в эти дни. Некоторым женщинам здорово помогает лайфхак — планировать свой следующий месяц именно в этот период, когда вы действительно осознаете уровень личных возможностей и может быть даже его снижаете.

Добавить какие-либо дела уже в процессе — успеется. А вот построив планы на пике своих ощущений (например, в овуляцию), справляться с намеченными делами, когда наступает время перед менструацией и во время нее бывает довольно сложно, потому что сил становится меньше. Отсюда стресс, раздражение и усталость. Чтобы не попадать в эту ловушку — стройте планы исходя из худшего своего энергетического состояния, а не на взлете энергии.

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