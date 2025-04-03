Как составить план питания, тренировок и работы с учетом менструального цикла — и быть продуктивной (никого не испепелив) весь месяц!

Что промять и съесть, когда спина отваливается? Почему заполнять график на будущий месяц в овуляцию — медвежья услуга себе? В какую фазу лучше тягать железо, бегать марафоны и устраивать деловые баттл-переговоры? Узнали у специалисток W Clinic — акушера-гинеколога, сексолога, врача УЗИ Татьяны Зайцевой и реабилитолога Натальи Хоботовой. Сохраняйте наше большое руководство, как поддержать себя и всех дорогих вам женщин.
Менструальный цикл — многогранный процесс, состоящий из нескольких фаз, каждая из которых влияет на физическое и эмоциональное состояние женщины.
Хронология:
- Менструальный цикл начинается с первого дня менструации и продолжается до первого следующей;
- Примерно за 14 дней до менструации в организме женщины в норме происходит овуляция, то есть процесс, когда яйцеклетка созревает в одном из яичников и выходит из него;
Ориентируясь на эти два правила, цикл разделяется на 4 периода:
- менструация;
- фолликулярная фаза (происходит созревание яйцеклетки);
- овуляция;
- лютеиновая фаза (7-10 дней до менструации, когда организм готовится к тому, что может наступить беременность, из-за чего меняется как гормональный фон, так и обмен веществ, и эмоциональное состояние).
Чтобы облегчить симптомы и улучшить общее самочувствие в каждый период, важно правильно подойти к питанию, физической активности и сформировать полезные привычки.
Фаза менструации (1-5 дни)
Питание
- Во время менструации происходит потеря крови, что может привести к дефициту железа. Потому включите в рацион продукты-компенсаторы — красное мясо (говядину, баранину), печень. Также можно принимать в данный период препараты с железом в качестве профилактики, но конкретные средства и их дозировки назначаются на консультации с врачом.
- Запаситесь всем, что богато магнием: орехами (миндаль, грецкие), семенами, авокадо, темным шоколадом и бананами. Помогает уменьшить менструальные спазмы.
- Потребляйте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Травяные чаи (с мятой, мелиссой) обладают успокаивающими свойствами и могут помочь снизить дискомфорт.
Движение
Рекомендована максимально мягкая и спокойная физическая активность — даже обычные прогулки на свежем воздухе облегчат бремя первой фазы. Не стоит перегружать организм чрезмерными тренировками — они могут усугубить болезненные ощущения.
Простые упражнения на растяжку (из таких направлений, как пилатес, миофасциальный релиз, йога, растяжка) или плавание могут помочь снизить напряжение в области таза и болезненные ощущения.
И еще несколько «обезболивающих» практик:
Массаж реберной дуги.
- Лягте на бок. Голову можно положить на подушку. Ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах. Между бедрами поместите подушку. Расслабьте живот.
- Нащупайте пальцами ребро. И на выдохе как бы «обнимите» его. Если есть боль, дискомфорт, можно просто мягко массировать реберную дугу.
- Дыхание спокойное. Выполняйте массаж 2-3 минуты на каждую сторону.
Массаж живота лежа на спине.
- Примите удобное положение лежа на спине, ноги в коленных и тазобедренных суставах должны быть согнуты. Можно ноги положить на диван, чтобы бедра были расслабленны.
- Поставьте пальцы на живот ниже пупка. Выполняйте массаж сдвигая подкожный слой вниз — вверх, вправо — влево, по кругу. Можно делать поочередно, можно — что-то одно, что наиболее приятно.
- Выполняем массаж 3-5 минут. Дыхание свободное, все движения мягкие, медленные, плавные.
Дыхание лежа на животе.
- Положите подушку, свернутое полотенце или кирпичик для йоги под одну половинку таза. Голова лежит на руках, шея, плечи расслабленны.
- Направляйте вдох в живот, но не надувайте его специально. Дыхание чуть глубже обычного, но комфортное вам. Полежите так 1-2 минуты, затем уберите блок, но останьтесь на животе.
- Сделайте еще 3-4 дыхательных цикла, без кубика, акцентируйте внимание на том, что вдох идет в живот. У вас может появиться ощущение, что расширяется крестец и расслабляется поясница. Это значит, что вы всё делаете правильно.
- Повторите положив кубик под другую половинку таза. После снова 3-4 цикла дыхания без кубика.
Дыхание лежа на боку.
- Лягте на бок, под голову можно положить подушку. Можно снять нижнее белье, либо отодвинуть рукой резинку на животе, чтобы ничего не давило.
- На вдохе старайтесь полностью расслабить живот, чтобы он вывалился вперед. Затем спокойный, плавный выдох и повторите.
- Дышите так 2-3 минуты, затем перевернитесь на другую сторону и повторите. Вдох и выдох плавные. Чуть глубже обычного, но в комфортном режиме.
Привычки
- Ведение дневника: записывайте свои симптомы, чтобы лучше понять свои реакции на разные факторы: питание, физическую активность, настроение. Это поможет в дальнейшем выявить закономерности. В этом могут помочь специальные приложения для отслеживания менструального цикла.
- Минимизация стресса: практика медитации, дыхательных упражнений или майндфулнес оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние. Это поможет справиться с тревожностью и беспокойством.
- Тайм-менеджмент: минимизируйте рабочую и эмоциональную нагрузку в эти дни. Некоторым женщинам здорово помогает лайфхак — планировать свой следующий месяц именно в этот период, когда вы действительно осознаете уровень личных возможностей и может быть даже его снижаете.
Обращение к врачу
- Если вы испытываете резкие невыносимые боли;
- Выделения обильные и требуют замены прокладок (или других средств гигиены) каждые 1-2 часа;
- Менструация длится более 7 дней;
- Кровянистые выделения появились вне ожидаемой менструации.
Фаза фолликулярного периода (6-14 дни)
Питание
Меню направлено на регенерацию:
- Свежие ягоды, цитрусовые, брокколи, морковь (и другие фрукты и овощи) насытят витаминами и минералами.
- Белковые продукты (курица, мясо, рыба, яйца и бобовые) важны для обеспечения организмами аминокислотами и восстановления тканей.
- Омега-3 жирные кислоты (их источники — лосось, тунец, семена льна и чиа) помогут поддерживать здоровое состояние кожи и снизить воспалительные процессы.
Движение
Период повышенного уровня энергии логично считается оптимальным для интенсивных тренировок. Фитнес, бег, силовые и кардио, кроссфит — все это улучшает выносливость и гибкость. Только учтите уровень своей подготовки и не забывайте о перерывах на отдых.
Привычки
- Постановка целей: время для новых начинаний и планов. Постарайтесь ставить для себя небольшие задачи и начинать их реализовывать. Используйте эту фазу для работы над достижением долгосрочных целей.
- Социальные связи: общайтесь с друзьями и близкими, устраивайте встречи, проводите время с семьей. Для этого и нужно время, когда никто не бесит, а любовь к миру на максимуме.
Обращение к врачу
Если у вас есть проблемы после менструации или перед овуляцией: постоянные боли внизу живота, кровянистые выделения продолжаются в этот период, есть изменения в характере выделений — это повод для обследования.
Фаза овуляции (15-17 дни)
Питание
При увеличении физической активности, не забывайте про достаточное потребление белковых продуктов и питьевой режим. И умерьте потребление соли, чтобы избежать отеков, которые могут проявиться в этом периоде.
Движение
- Высокая работоспособность: тело готово к физическим нагрузкам. Занимайтесь активными видами спорта, выбирайте групповые занятия или занятия на выносливость. Это повысит уровень эндорфинов и закрепить настроение на высоком уровне.
- Упражнения на растяжку: полезны будут йога, пилатес, которые помогут поддерживать гибкость и снять напряжение.
- Пиковые результаты: можно включать высокоинтенсивные тренировки, такие как силовые упражнения с большими нагрузками, спринты, ударные кардио-сессии. Хорошее время для соревнований!
Привычки
- Общение: лучший период для коммуникации, деловых переговоров, новых знакомств и осмысленного участия в жизни. Вы почувствуете прилив сил и энергии.
- Развитие хобби: используйте этот период для погружения в любимое занятие или изучения чего-то нового, чтобы получить удовлетворение и удовольствие от себя умной и вовлеченной.
- Личная жизнь: устроить романтический ужин, отправиться вместе с любимым человеком в поход, провести время в кровати перед любимым сериалом — любой романти́к, который по душе вам и вашей половинке, сейчас будет очень кстати. Также у большинства женщин в овуляцию возрастает либидо, поэтому наступает идеальный момент для планирования сексуальных отношений и времени только вдвоем.
Обращение к врачу
Если ощущается сильная боль во время овуляции, это может быть признаком патологии. Нанесите визит гинекологу и проведите чекап.
Лютеиновая фаза (18-28 дни)
Питание
- Наступило время замедления и подготовки организма либо к наступившей беременности, либо к менструации, поэтому старайтесь ограничить многослойно-шоколадные десерты, жирные стейки и алкоголь, чтобы избежать колебаний настроения и повышенной тревожности.
- Налегайте (без фанатизма!) на продукты, богатые кальцием (молочные продукты, натуральные йогурты и зеленые листовые овощи, брокколи, миндаль), витаминами группы B (цельнозерновые продукты, бобовые, яйца), сложными углеводами (коричневый рис, фасоль, чечевица). Это залог хорошего самочувствия ЖКТ и головы.
Движение
Меньше интенсивных нагрузок! Сейчас организму нужны умеренные и восстанавливающие тренировки, к примеру, йога, пилатес, легкое кардио.Если вы фитнес-киборг, то можно делать силовые упражнения, но с низким или средним весом.
! Основной принцип — слушать свое тело. И не забывать про растяжку, чтобы снять стресс и напряжение.
Привычки
- Релаксация: позвольте себе время для отдыха, особенно перед началом менструации. Занимайтесь ароматерапией, принимайте теплые ванны, слушайте спокойную музыку, читайте книги.
- Уход за собой: практикуйте процедуры по уходу за телом и лицом, чтобы улучшить свое самочувствие и эмоциональное состояние.
Обращение к врачу
Если беспокоят сильные головные боли, резкие перепады настроения, отеки или болезненные ощущения в груди, обязательно проконсультируйтесь с врачом для исключения возможных заболеваний, одним из которых может быть синдром предменструального напряжения.
Что важно знать про предменструальный синдром
Диагноз устанавливают по формуле: не менее пяти из следующих симптомов + при обязательном проявлении первого из первых четырех:
- Эмоциональная лабильность: раздражительность, плаксивость, быстрая смена настроения.
- Агрессивное или депрессивное состояние.
- Чувство тревоги и напряжения.
- Ухудшение настроения, чувство безысходности.
- Снижение интереса к обычному укладу жизни.
- Быстрая утомляемость, слабость.
- Невозможность сконцентрироваться.
- Изменение аппетита, склонность к булимии.
- Сонливость или бессонница.
- Нагрубание и болезненность молочных желез, головная боль, отеки, суставная или мышечная боли, прибавка массы тела.
! Врач может попросить вести дневник симптомов (обычно он заполняется в течение двух и более месяцев).
Возможные рекомендации в случае установления заболевания:
- Консультация гинеколога и психотерапевта для подбора медикаментозной терапии.
- Когнитивно-поведенческая терапия с психологом.
- Гигиена сна. Убрать информационные, шумовые и световые раздражители минимум за час до сна; спать в помещении с плотными, не пропускающими свет шторами; отбой до 24.00, подъем в 7.00-8.00, продолжительность сна не менее 7-8 часов; исключить кофе/чай вечером; при неэффективности мер — консультация сомнолога.
- Отказ от вредных привычек — курения и употребления алкоголя.
- Пересмотр пищевых пристрастий. Добавьте в рацион продукты, содержащие сложные углеводы — цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, коричневый рис, фасоль и чечевицу и продукты, богатые кальцием — натуральные йогурты и зеленые листовые овощи. Сократите потребление жирной пищи, соли и сахара, кофеина и алкоголя. Принимайте пищу небольшими порциями несколько раз в день.
- Борьба с хроническим стрессом — хобби, йога, медитация, релаксация, массажи, дыхательные техники, расслабляющие ванны, прием успокоительных — при необходимости и назначению врача.
- Ежедневные занятия 150 мин/нед упражнения средней интенсивности + 75 мин/нед — интенсивные нагрузки или при двух тренировках в неделю 250 мин упражнений средней интенсивности + 150 мин интенсивных нагрузок (прогулки, аэробика, плавание, езда на велосипеде).
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