Лучшие фильмы и сериалы о вызовах, к которым медицина нас (не) готовила: неуправляемый ИИ, эвтаназия, ген психопата и фейковые диагнозы

От 40 минут до нескольких часов серьезной рефлексии на тему, что такое тело, мозг, душа, человек и медицина. Собрали лучшие проекты (новинки и классика!) — научный боевик о том, не пора ли нам очищать свой мозг от технологизации, велнес-тру-крайм об империи антиракового питания, инклюзивный сериал про врача с расстройством аутистического спектра, сай-фай дорама о социально вредных генах и еще 5 фильмов и шоу.
кадр из фильма «Апгрейд», 2018
«Апгрейд»
Недалекое будущее (всего лишь 2046-й!). Сверхавтоматизация, импланты и чипы, вживляемые в тела, — новая реальность для абсолютного большинства. Кроме главного героя — автомеханика Грея, который предпочитает, чтобы технологии (и он сам) оставались чистыми от искусственного интеллекта. Отступить от принципа приходится, когда Грей и его жена попадают в аварию, а затем в руки бандитов — в результате чего супруга погибает, а он остается парализованным.
Решение — вживить в будущего мстителя (фильм четко задает тон вендетты) экспериментальный умный (возможно, даже слишком!) чип, который поможет ему снова встать на ноги. А значит, и расследовать преступление, соединив свои умственные способности с возможностями ИИ подключаться к базам данных, и учинить расправу, сражаясь, как все предусмотревший киборг.
Но есть нюанс: что произойдет с человеком, если вселить в его мозг дополнительное, пусть и техническое, сознание? Может быть — размышление от автора, проникшегося философией «Дюны», — надо усиливать биоспособности тела, а не смарт-девайсы, которые из ассистивных безапелляционно становятся замещающими?
кадр из фильма «Чудо», 2017
«Чудо»
Рассказ о «не таком как все» человеке, выкрученный на максимум. Огги отличается от обычных людей внешне — его лицо деформировано редким синдромом Тричера Коллинза, и тем более внутренне — он добрее, эмпатичнее и сильнее своих сверстников и многих взрослых (которые буквально готовы стереть его с фотографий и выгнать из школы!). На его стороне родители, а против — мир, упорно не желающий принимать то, что нормально быть не одинаковыми, а разными.
Подобные смыслы закладываются во многих историях, но важный акцент — отличные (по самым разными признакам) люди такими просто рождаются — пожалуй, силен именно в этом проекте. Каст (Джейкоб Трамбле! Джулия Робертс! Оуэн Уилсон!) и премия «Сатурн» в номинации «Лучший независимый фильм» — еще две причины для просмотра.
кадр из фильма «До встречи с тобой», 2016
«До встречи с тобой»
Способность самостоятельно отвечать за себя — благо как будто бы само собой разумеющееся. Но Уилл всю его силу и центричность ощущает особенно остро — два года назад его сбил мотоциклист, и с тех пор он полностью обездвижен.
Соблюдать гигиену, принимать пищу и лекарства, делать буквально все ему помогает сиделка — очаровательная недотепа Лу. С сочувствием к нему она если и относится, то с тщательно скрываемым, а на виду — дружеское расположение и желание доказать, что в жизни еще много радости.
Уилл согласен. Но это не влияет на его решение добровольно уйти из жизни — легально и с медицинской помощью в рамках процедуры эвтаназии. Как соотносится право на жизнь и обязанность жить? А что значит — полноценная жизнь? Об этом размышляет и он, и Лу, и зритель до самого конца, как ни странно, легкой и наполненной любовью, но бесконечно грустной мелодрамы.
кадр из фильма «1+1», 2011
«1+1»
«Иногда приходится проникать в чужой мир, чтобы понять, чего не хватает в твоем собственном» — гласит слоган пронзительной драмеди, снятой по реальной истории. Богатый аристократ Филипп парализован после несчастного случая и не может двигаться самостоятельно. Он нанимает в качестве сиделки молодого безработного с тюремным прошлым Дрисса, мало представляющего, что такое паллиативная помощь. Но непосредственность и открытость не мешают молодому парню заботиться о человеке с особыми потребностями.
Они оба — социальные изгои. Но при этом ломают стереотипы о своем положении: один доказывает, что не все бывшие заключенные — воры и обманщики, а другой — что люди с инвалидностью — часть общества, а не мебель, и что к ним нужно относиться без жалости и сожаления, а с уважением.
И снова вопрос — почему жизнь стоит того, чтобы ее выбрать? Филипп заперт в своем теле с фантомными болями, но, в отличие от персонажа фильма «До встречи с тобой», выбирает остаться, а не уйти. В его мире есть место дружбе, отношениям (даже инклюзивному сексу) и просто человеческому счастью.
кадр из мини-сериала «Яблочный уксус», 2025
«Яблочный уксус»
Самый громкий проект 2025-го рассказывает, где заканчивается доказательная велнес-индустрия и начинается откровенное мошенничество. В основе тру-крайм — история аферистки Белль Гибсон, убедившей тысячи людей, что она вылечила рак мозга на последней стадии с помощью «терапевтического» питания, и построившей на этом почти империю.
Никакой неожиданности — это переложенный на здравоохранение сюжет в духе «Изобретая Анну». Множество обманутых и достаточно обаятельная главная героиня, флэшбэки в историю которой не вызывают абсолютное сочувствие, но дают понимание, почему девушка (которой, скорее всего, нужен психотерапевт) решает «лечить» остальных. В конкретном раскладе все симпатии на стороне второй героини — настоящей онкопациентки, которая решает разоблачить Белль.
А если серьезно и глубоко — то повод задуматься, мы позволяем велнес-экспертам помогать нам с реально существующими проблемами и действительно клинически обоснованными методами?
кадр из мини-сериала «Притворство», 2019
«Притворство»
Основано на реальных событиях и от этого страшнее всего. Ди Ди и ее дочь Джипси вызывают жалость (и желание сделать пожертвование) у всех: от соседей до врачей и благотворительных фондов. У девочки огромный пул диагнозов, она передвигается на инвалидной коляске, а ответственная родительница постоянно возит ребенка на анализы, капельницы и операции.
Стоп. Оказывается, Джипси может ходить. А что с остальными болезнями — аллергией на сахар, диабетом и даже лейкемией? Неужели все это фейк? Спойлер: да, мать залечивала ее при несуществующих болезнях. Так проявляется делегированный синдром Мюнхаузена, которым Ди Ди предположительно страдала.
Расплата за годы медицинских измывательств? Будет. Кто понесет наказание? Все. Что случится, если немного гротескно, но все же перенести эту картину на периодическое собственное желание выпить лекарство «на всякий случай»? Хороший сдвиг в сторону того, что так делать не надо.
P.S. Игра Патрисии Аркетт и Джоуи Кинг справедливо отмечена номинациями на «Эмми». Жаль, что статуэтку унесла только первая. Сериал такой же сильный, как и документальный фильм «Мертвая мамуля» о непосредственных участницах этой истории.
кадр из сериала «Хороший доктор», 2017-2024
«Хороший доктор»
Сериал хоть и наследует традициям «Доктора Хауса», но все же не до конца. Они оба в той же мере бестактны, в какой и гениальны. Разница лишь в том, что Хаус груб из-за непрекращающейся боли, а Шен Мерфи (главный герой «Хорошего доктора») — по причине расстройства аутистического спектра и синдрома саванта (состояние, при котором люди с когнитивными нарушениями преуспевают в отдельных узких сферах).
Получается, что заболевание — также и дар: высокий IQ вкупе с феноменальной способностью запоминать приблизительно все делает из него действительно классного врача. Но и у этой медали есть и оборотная сторона — Шон очень плохо понимает, как устроены социальные взаимоотношения, и может вывалить на человека абсолютно всю правду о лечении без прикрас.
А без этих навыков, будь ты хоть величайшим из великих, разве можно стать хорошим доктором? Нет. Вот и Мерфи раз за разом приходится адаптироваться, учиться эмпатии и доказывать себе, пациентам и коллегам, что аутизм — не приговор.
кадр из дорамы «Мышь», 2021
«Мышь»
В мире этой дорамы научно доказано существование так называемого «гена психопата». Его наличие лишает человека эмпатии и в принципе способности испытывать чувства вроде сострадания или сожаления. В общем, один шаг до маньяка. Обнаружил ген доктор генетики, чья семья пострадала от серийного убийцы. Врач выносит на обсуждение правительства законопроект об обязательном тесте, который с точностью до 99% определяет тот самый ген у эмбриона. Правда, маленькая оговорка — такой же ген есть у гениев и непонятно, как отличить потенциального гения от потенциального маньяка. С идеологической дилеммой мы сталкиваемся в первой же серии — быть или не быть закону. Спойлер: не быть. Вывод: зря.
Детективная история закручивается именно в этот момент и будет длиться 20 серий. Списание дальнейших событий на «ген психопата» — неубедительно для реальной науки, но эффектно для саспенса и детективного нарратива. К законопроекту мы еще вернемся в финале, а пока нас ждут запутанное расследование и операция по пересадке мозга. Ее в «Мыши» нейрохирург проводит вполне успешно. Но, к сожалению, не для донора. И вот перед нами герой с миксом из двух сознаний (своего и донорского) — вместе с мозгом мигрируют воспоминания и чувства. Будьте готовы к моральным мытарствам персонажа и своей рефлексии. На что способен мозг и где в нем скрыты гений, жестокость и прощение? Неужели это одна область?
кадр из дорамы «Посмотри на меня», 2024
«Посмотри на меня»
Пластическая хирургия для Южной Кореи — базовая настройка. Поэтому у главного героя — хирурга-красавца (автор не смог удержаться от оценочного суждения) Чха Чжун У клиентов предостаточно. Но оказывается, что он не только виртуозно проводит операции V-line, но и моментально определяет обстоятельства травм пострадавших от насильственных преступлений. И этим начинает пользоваться полиция.
Сотрудничество Чха Чжун У и органов правопорядка приводит к раскрытию давнего и личного для главного героя дела, а заодно трансформации врача. От безэмоционального пластического хирурга к эмпатичному. Теперь он не только переделывает разрезы глаз и носы, но и убирает у жертв насилия следы от травм. А заодно проводит психологические консультации и помогает осознать, что внешние изменения невозможны без внутренних. Так после душеспасительного разговора девушка с рубцами от ожогов на лице решительно снимает кепку, убирает челку и демонстрирует миру свои шрамы, уверенно направляясь в новую жизнь. Так что же должна делать настоящая, а не навязанная, эстетическая медицина? Скрывать косметически или возвращать к жизни фундаментально?
P.S. В «Посмотри на меня» охотно показывают и операционный процесс (и не блюрят скальпели и прочие колюще-режущие, что для дорам редкость), устройство клиники и будни медперсонала. Конечно, не документально и довольно картинно, но кинематографично.
Текст: Валерия Дьячкова, Татьяна Зиза, Дарья Скаянская
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