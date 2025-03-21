Лучшие фильмы и сериалы о вызовах, к которым медицина нас (не) готовила: неуправляемый ИИ, эвтаназия, ген психопата и фейковые диагнозы

«Апгрейд»

Недалекое будущее (всего лишь 2046-й!). Сверхавтоматизация, импланты и чипы, вживляемые в тела, — новая реальность для абсолютного большинства. Кроме главного героя — автомеханика Грея, который предпочитает, чтобы технологии (и он сам) оставались чистыми от искусственного интеллекта. Отступить от принципа приходится, когда Грей и его жена попадают в аварию, а затем в руки бандитов — в результате чего супруга погибает, а он остается парализованным.

Решение — вживить в будущего мстителя (фильм четко задает тон вендетты) экспериментальный умный (возможно, даже слишком!) чип, который поможет ему снова встать на ноги. А значит, и расследовать преступление, соединив свои умственные способности с возможностями ИИ подключаться к базам данных, и учинить расправу, сражаясь, как все предусмотревший киборг.

Но есть нюанс: что произойдет с человеком, если вселить в его мозг дополнительное, пусть и техническое, сознание? Может быть — размышление от автора, проникшегося философией «Дюны», — надо усиливать биоспособности тела, а не смарт-девайсы, которые из ассистивных безапелляционно становятся замещающими?