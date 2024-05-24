Из ОМС исчезли два препарата против рака, у которых нет аналогов!

С этого года онкопрепараты «Пикрэй» и «Абраксан» не будут закупаться за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Правда ли, что у обоих лекарств нет эффективных альтернатив и что теперь делать— разбираемся с Татьяной Бобровицкой, онкологом-химиотерапевтом, экспертом службы «Просто спросить» фонда «Не напрасно».
Зачем нужны «Абраксан» и «Пикрэй»?
Это уникальные препараты, изменившие подход к лечению рака молочной железы и рака поджелудочной. «Пикрэй» — единственный таргетный препарат против опухолей с мутацией PIK3CA (негативный прогностический маркер!), а «Абраксан» — компонент схемы против трижды негативного рака, он применяется в комбинации с иммунотерапией — препаратом «Атезолизумаб». «Абраксан» также используется против рака поджелудочной железы (очень хорошие результаты клинических исследований с ним в комбинации с химиопрепаратом «Гемцитабин»).
Бить ли тревогу?
Да, потому что замены ни «Абраксану», ни «Пикрэю» нет! Хотя они назначаются относительно небольшому проценту пациентов, это не значит, что они казуистически редкие и закупать их не надо.
Однако в принципе с рынка лекарства не уходят. Купить препараты можно (средние цены: «Абраксан» — 50–57 тыс. рублей, «Пикрэй» — за 202–318 тыс. рублей), но теперь это должны делать либо сами пациенты, либо клиники, либо закупку должен осуществлять регион.
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