Из ОМС исчезли два препарата против рака, у которых нет аналогов!

Зачем нужны «Абраксан» и «Пикрэй»?

Это уникальные препараты, изменившие подход к лечению рака молочной железы и рака поджелудочной. «Пикрэй» — единственный таргетный препарат против опухолей с мутацией PIK3CA (негативный прогностический маркер!), а «Абраксан» — компонент схемы против трижды негативного рака, он применяется в комбинации с иммунотерапией — препаратом «Атезолизумаб». «Абраксан» также используется против рака поджелудочной железы (очень хорошие результаты клинических исследований с ним в комбинации с химиопрепаратом «Гемцитабин»).

Бить ли тревогу?

Да, потому что замены ни «Абраксану», ни «Пикрэю» нет! Хотя они назначаются относительно небольшому проценту пациентов, это не значит, что они казуистически редкие и закупать их не надо.

Однако в принципе с рынка лекарства не уходят. Купить препараты можно (средние цены: «Абраксан» — 50–57 тыс. рублей, «Пикрэй» — за 202–318 тыс. рублей), но теперь это должны делать либо сами пациенты, либо клиники, либо закупку должен осуществлять регион.

Производители сделали многое для повышения доступности лекарств. Так вокруг этого «Пикрэя» появился целый лечебный микромир: на мутацию PIK3CA можно тестировать бесплатно , даже из самого удаленного региона, также есть сайт препарата с подробной инструкцией и рекомендациями для врача на случай всяких побочных эффектов (спасибо фармкомпании!). А для пациенток есть брошюры и календарики по приему таблеток, поскольку в схеме есть свои хитрости.

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