10 классных (доказательных!) Telegram-каналов о здоровье, сексе и спорте

Намочи манту

Канал о доказательной медицине авторства журналистки Даши Саркисян. Сложно перечислить, что в нем и есть, и представить, чего в нем (точно ли?) нет. Тут и полезные научпоп книги про здоровье, и интересные документалки, сериалы и подкасты про инклюзию, и афиши мероприятий для специалистов, пациентов и неравнодушных. И, конечно, разборы актуальных тем: к примеру, как побороть страх похода к гинекологу, опасны ли наушники для слуха и что делать с СДВГ.

Дотошный пациент

Журналистка Лиза Бабицкая комментирует актуальные новости (как Оземпик спасает — без сарказма — мир от проблемы ожирения?) и разбирается деталях: например, как реклама лекарств влияет на ЗОЖ-сознание и почему физиотерапия не равна санаторному лечению. А еще делится полезностями и фан-фактами из мира медицины: в канале вы найдете тест на самопроверку серьезности симптомов изжоги и ссылку на рецепт свекольных чипсов, которые помогут есть рекомендованные гайдлайнами 5 порций овощей в день.

Шура, выручай!

Чтение канала точно снизит тревожность. Педиатр Александра Жуковская легко и весело раздает новоиспеченным родителям (и мамам, папам со стажем) полезные советы на все случаи жизни: как помочь малышу при укачивании, что делать, если он съел «что-то не то» и какую стратегию воспитания выбрать, чтобы не травмировать психику ребенка, и при этом сохранить свою.

Аллергология для чайников с Ольгой Жоголевой

Аллерголог-иммунолог из Петербурга делится заметками о том, как уменьшить симптомы аллергии (готовимся к цветению березы!) и какие методы лечения действительно работают, приводит научный взгляд на полезные и лишние анализы и пишет о вреде строгих диет, которые снижают толерантность организма к продуктам (кажется, не так страшна молочка?).

Еда для радости с Еленой Мотовой

Врач-диетолог и автор бестселлеров «Мой лучший друг — желудок» и «Еда для радости. Записки диетолога» понятным и простым языком рассказывает о суперприкладных вещах: как заинтересовать ребенка-малоежку новыми продуктами, кому нельзя острое и что с этим делать, когда дефицит сна связан с перееданием.