10 классных (доказательных!) Telegram-каналов о здоровье, сексе и спорте

Делимся подборкой ценнейших ресурсов, которые ведут доказательные врачи, медицинские журналисты и фитнес-тренеры. Тут собраны рекомендации для всего: от исправно работающего желудка до рельефных рук как у Майли Сайрус, медицинские инсайты и инсайды о здоровье детей и взрослых, ответы на не-дурацкие вопросы про аллергию и гайды для поиска пропавшего либидо. А еще много интеллектуального юмора!
Канал о доказательной медицине авторства журналистки Даши Саркисян. Сложно перечислить, что в нем и есть, и представить, чего в нем (точно ли?) нет. Тут и полезные научпоп книги про здоровье, и интересные документалки, сериалы и подкасты про инклюзию, и афиши мероприятий для специалистов, пациентов и неравнодушных. И, конечно, разборы актуальных тем: к примеру, как побороть страх похода к гинекологу, опасны ли наушники для слуха и что делать с СДВГ.
Журналистка Лиза Бабицкая комментирует актуальные новости (как Оземпик спасает — без сарказма — мир от проблемы ожирения?) и разбирается деталях: например, как реклама лекарств влияет на ЗОЖ-сознание и почему физиотерапия не равна санаторному лечению. А еще делится полезностями и фан-фактами из мира медицины: в канале вы найдете тест на самопроверку серьезности симптомов изжоги и ссылку на рецепт свекольных чипсов, которые помогут есть рекомендованные гайдлайнами 5 порций овощей в день.
Чтение канала точно снизит тревожность. Педиатр Александра Жуковская легко и весело раздает новоиспеченным родителям (и мамам, папам со стажем) полезные советы на все случаи жизни: как помочь малышу при укачивании, что делать, если он съел «что-то не то» и какую стратегию воспитания выбрать, чтобы не травмировать психику ребенка, и при этом сохранить свою.
Аллергология для чайников с Ольгой Жоголевой
Аллерголог-иммунолог из Петербурга делится заметками о том, как уменьшить симптомы аллергии (готовимся к цветению березы!) и какие методы лечения действительно работают, приводит научный взгляд на полезные и лишние анализы и пишет о вреде строгих диет, которые снижают толерантность организма к продуктам (кажется, не так страшна молочка?).
Еда для радости с Еленой Мотовой
Врач-диетолог и автор бестселлеров «Мой лучший друг — желудок» и «Еда для радости. Записки диетолога» понятным и простым языком рассказывает о суперприкладных вещах: как заинтересовать ребенка-малоежку новыми продуктами, кому нельзя острое и что с этим делать, когда дефицит сна связан с перееданием.
Врач-ортодонт и соосновательница клиники функциональной стоматологии FOCUS Ксения Пушкина пишет о том, как избавиться от кариеса, разбирает пользу техник мьюинга (правильного укладывания языка), объясняет важность правильного дыхания и помогает избавиться от сухости во рту (спойлер: этот фактор нарушает микробиом ротовой полости и притупляет функцию рецепторов языка!).
Интеллектуальная психология с Екатериной Шумаковой
Практикующий психотерапевт анализирует проявления расстройств личности, объясняет, откуда растут корни и ноги самогазлайтинга, учит останавливать думскроллинг и чтение страшных новостей и помогает становиться лучшей версией себя в отношениях с собой и с другими людьми.
Сексология наглядно | Блог сексолога 18+
Техники эджинга и римминга, правила гигиены секса, пользу различных поз (слышали про «наездницу султана»?) и терапевтические свойства минета — разбирает в своем канале клинический психолог и сексолог Юлия Ковальчук. И никаких многобукв, бо́льшая часть постов в памятках!
Блог фитнес-тренера и диетолога для тех, кто любить потеть и гореть в спортзале. Здесь собраны авторские видео-инструкции — выбирайте, какой комплекс сделать: спина + задние дельты, плечи + трицепс (вспоминаем руки Майли Сайрус на Grammy, вдохновляемся, занимаемся!) или соло-программу на ягодицы.
Почему женщинам нужна мышечная масса, как направить в дело неизрасходованную энергию (aka жир), можно ли исправить осанку пилатесом? На эти и другие вопросы отвечает тренер Анастасия Лунегова. И показывает крутые упражнения на все группы мышц для дома и зала, много и четко пишет о правильной технике и предупреждает, как избежать травм.
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