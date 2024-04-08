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Здоровье

Начал работу чат-бот для помощи людям, столкнувшимся с домашним насилием

Чат-бот «Рука помощи» запущен командой сети взаимопомощи «ТыНеОдна», онлайн-кинотеатром KION и агентством по работе с блогерами WildJam к премьере второго сезона самого громкого художественного проекта, раскрывающего проблему семейного абьюза, — сериала-антологии «Обоюдное согласие».

Nadiiiya

В Telegram-мессенджере для помощи пострадавшим от домашнего насилия, их близким и всем неравнодушным  разработчики собрали:

  1. Адреса кризисных центров;
  2. Контакты психологов и юристов;
  3. Гайды, как действовать, в конкретной ситуации, если человек сам столкнулся с насилием или стал его свидетелем;
  4. Поддерживающие материалы и образовательные статьи.

Консультантами проекта стали эксперты, юристы и психологи команды «ТыНеОдна» (платформа, запущенная летом 2019 за годы работы помогла 10 000 женщин и собрала миллионную аудиторию тех, кто не хочет замалчивать тему абьюза!).

Миссия «Руки помощи» — поддержать тех, кто столкнулся с насилием в семье и предотвратить подобные случаи, преодолеть виктимблейминг, придать огласке истории безнаказанности акторов, привлечь внимание общества к тому, что насилия пока, увы, больше, чем принято считать (и далеко не всегда оно происходит в неблагополучных семьях). И позаботиться о том, чтобы здоровые и безопасные личные отношения для каждого человека стали абсолютной нормой.

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