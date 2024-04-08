Спорт в прямом смысле замедляет старение? Да! Вот научное доказательство и нескучные идеи фитнес-рутины

Как спорт стал оружием против старения

Почти две трети жителей страдают от недостатка физической активности, причем во многих случаях уже с детства. Усиленно тренируются 2–3%. Так что большинству все еще есть к чему стремиться... Ученые описывают спорт как лекарство: тренировки на развитие выносливости могут вызывать выброс эндорфинов, эндоканнабиноидов (каннабис, вырабатываемый организмом!) и других психотропных веществ. Поэтому многие любители пробежек испытывают «эйфорию бегуна» — состояние особого эмоционального подъема спортсмена.

А у вас такое бывало? Вырабатываемые организмом опиаты (например, морфин) подавляют боль и дарят чувство счастья — можно все время ходить в эйфории и вприпрыжку. И это действительно отличная находка эволюции, потому что нашим предкам часто приходилось преодолевать большие расстояния. Сегодня же эта старая уловка вдохновляет людей пробегать большие дистанции во имя здоровья.

Сам по себе спорт считается оружием против старения. Он повышает активность теломеразы, полезен для сердца и кровообращения, предотвращает диабет, остеопороз и рак и оказывает благоприятное воздействие на нейрокогнитивную сферу. Вот почему после инфаркта миокарда уже давно никому не рекомендуют щадящую физическую активность. Фактически занятия спортом и физическая активность приводят к образованию новых сосудов и, таким образом, улучшают снабжение сердечной мышцы.

Хотя занятия спортом всегда означают нагрузку, увеличение расхода энергии и, следовательно, увеличение количества свободных радикалов — факторов старения как таковых. Во время силовых тренировок мышечная ткань раздражается, возникают микротрещины. Нашей иммунной системе при высокой нагрузке тоже приходится попотеть. Однако позже, в ходе регенерации, происходит суперкомпенсация: через 24–48 часов после нагрузки происходит обратный процесс — организм восстанавливается, делаясь при этом еще более стойким.

Принцип, которому учил еще Парацельс, заключается в том, что маленькие дозы неблагоприятных стимулов могут в конечном счете оказать положительное влияние на организм. Кроме того, системы, которые не простаивают без дела, просто отключаются, у приверженцев образа жизни диванной подушки разрушаются мышцы, ослабевают координация и умственные способности.