Вcе поплыло: что делать при головокружении и когда точно нужно к врачу?

Как устранить причину головокружения

Головокружение — как правило, лишь симптом другого состояния, поэтому избавляться надо именно от первоисточника проблемы. Разберем наиболее часто встречающиеся причины головокружения.

ДППГ (доброкачественные пароксизмальное позиционное головокружение)

Что это? Как видно из названия, заболевание абсолютно доброкачественное, но при этом сильно снижает качество жизни и пугает человека. Связано оно с попаданием отолитов (кристаллов карбоната кальция) из утрикулюса (части внутреннего уха) в полукружные каналы и последующим раздражением рецепторов канала.

Как проявляется? Короткими приступами вращательного головокружения, когда человек меняет положение головы: при вставании, поворотах в кровати, укладывании в постель, наклонах вперед, запрокидывании головы.

Какая терапия? Заболевание лечится с помощью репозиционных (лечебных) маневров, которые врач проводит на приеме. Суть их заключается в проведении поворотов головы в определенной последовательности, которые возвращают кристаллы карбоната кальция из полукружного канала во внутреннее ухо.

Вестибулярная мигрень

Что это? Мигренозное головокружение является второй по распространенности причиной рецидивирующего головокружения после ДППГ.

Как проявляется? Большинство людей с этим состоянием также сталкивается с типичными головными болями и другими симптомами мигрени: зрительной аурой, свето- или звукочувствительностью.

Эти симптомы могут либо сопутствовать приступам головокружения, либо возникать отдельно. Продолжительность головокружения различна. Большинство эпизодов длятся от нескольких минут до нескольких часов. Головокружение уменьшается постепенно, при этом может усиливаться при изменениях положения головы.

Какая терапия? Лечится как обычная мигрень: исключением провоцирующих факторов, борьбой со стрессом, купированием приступов и их профилактикой.

Вестибулярный нейронит

Что это? Заболевание, при котором избирательно поражается вестибулярный нерв. Считается, что заболевание имеет вирусное происхождение.

Как проявляется? Голова кружится долго – до 2-3 дней и сопровождается тошнотой, рвотой, выраженной неустойчивостью.

Какая терапия? Нужно обязательно посетить врача, чтобы он установил точную причину нейронита и подобрал решение.

Инсульт или транзиторная ишемическая атака (ТИА), кровоизлияние в мозг, опухоль головного мозга, рассеянный склероз

Что это? Серьезные патологии центральной нервной системы.

Как проявляется? Угнетением сознания, нарушением речи, онемением, слабостью в конечностях и другими неврологическими симптомами.

Какая терапия? В каждом случае индивидуальная. Требуется обратиться к специалисту.

Болезнь Меньера

Что это? Хроническое заболевание, которое, скорее всего, связано со скоплением жидкости во внутреннем ухе. Оно относится к редкой патологии — распространенность 200 случаев на 100 000 населения. Чаще начинается в возрасте 40-60 лет.

Как проявляется? Происходят эпизоды системного головокружения (в том числе тяжелые и длительные, до нескольких часов) с тошнотой, снижения слуха, звона и чувства заложенности в ухе.

Какая терапия? Заболевание нельзя вылечить, но можно купировать и профилактировать приступы.