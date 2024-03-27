Вcе поплыло: что делать при головокружении и когда точно нужно к врачу?

Нарушение устойчивости, иллюзия вращения предметов или собственного тела и другие проявления головокружения могут быть вызваны множеством причин, в том числе мигренью, повышением давления или панической атакой! Как действовать в ситуации-sos — рассказывает Марина Трусова, врач-невролог, отоневролог Lahta Clinic.
Почему важно отличать типы головокружения
По данным исследований, примерно у 20-30% людей головокружение возникало хотя бы однажды. Чаще всего эта проблема возникает у женщин и людей почтенного возраста.
Причин головокружения может быть много, однако типов состояния выделяют только два: системное (вестибулярное) и несистемное (невестибулярное).
Системное, или вестибулярное (вращательное) головокружение
Связано с повреждением вестибулярной системы и проявляется неправильным осознанием положения собственного тела и иллюзией движения. Развивается в результате дисбаланса сенсорной информации, поступающей из вестибулярной, проприоцептивной и зрительной систем организма: возникает ложное ощущение, что окружающие предметы не стоят на месте или что сам человек вращается вокруг них. А сопровождается состояние обычно неустойчивой походкой, нарушением равновесия, тошнотой и рвотой.
Несистемное, или невестибулярное головокружение
Это головокружение чаще всего связано с такими заболеваниями, как анемия, гипогликемия, болезни сердца, психические нарушения, но может встречаться и при патологии вестибулярной системы. Человек не может сконцентрироваться, чувствует себя пьяным, ощущает «туман» или «легкость» в голове. Может казаться, что он вот-вот упадет в обморок, но этого не происходит. Ощущение вращения при этом типе головокружения отсутствует.
Как устранить причину головокружения
Головокружение — как правило, лишь симптом другого состояния, поэтому избавляться надо именно от первоисточника проблемы. Разберем наиболее часто встречающиеся причины головокружения.
- ДППГ (доброкачественные пароксизмальное позиционное головокружение)
Что это? Как видно из названия, заболевание абсолютно доброкачественное, но при этом сильно снижает качество жизни и пугает человека. Связано оно с попаданием отолитов (кристаллов карбоната кальция) из утрикулюса (части внутреннего уха) в полукружные каналы и последующим раздражением рецепторов канала.
Как проявляется? Короткими приступами вращательного головокружения, когда человек меняет положение головы: при вставании, поворотах в кровати, укладывании в постель, наклонах вперед, запрокидывании головы.
Какая терапия? Заболевание лечится с помощью репозиционных (лечебных) маневров, которые врач проводит на приеме. Суть их заключается в проведении поворотов головы в определенной последовательности, которые возвращают кристаллы карбоната кальция из полукружного канала во внутреннее ухо.
- Вестибулярная мигрень
Что это? Мигренозное головокружение является второй по распространенности причиной рецидивирующего головокружения после ДППГ.
Как проявляется? Большинство людей с этим состоянием также сталкивается с типичными головными болями и другими симптомами мигрени: зрительной аурой, свето- или звукочувствительностью.
Эти симптомы могут либо сопутствовать приступам головокружения, либо возникать отдельно. Продолжительность головокружения различна. Большинство эпизодов длятся от нескольких минут до нескольких часов. Головокружение уменьшается постепенно, при этом может усиливаться при изменениях положения головы.
Какая терапия? Лечится как обычная мигрень: исключением провоцирующих факторов, борьбой со стрессом, купированием приступов и их профилактикой.
- Вестибулярный нейронит
Что это? Заболевание, при котором избирательно поражается вестибулярный нерв. Считается, что заболевание имеет вирусное происхождение.
Как проявляется? Голова кружится долго – до 2-3 дней и сопровождается тошнотой, рвотой, выраженной неустойчивостью.
Какая терапия? Нужно обязательно посетить врача, чтобы он установил точную причину нейронита и подобрал решение.
- Инсульт или транзиторная ишемическая атака (ТИА), кровоизлияние в мозг, опухоль головного мозга, рассеянный склероз
Что это? Серьезные патологии центральной нервной системы.
Как проявляется? Угнетением сознания, нарушением речи, онемением, слабостью в конечностях и другими неврологическими симптомами.
Какая терапия? В каждом случае индивидуальная. Требуется обратиться к специалисту.
- Болезнь Меньера
Что это? Хроническое заболевание, которое, скорее всего, связано со скоплением жидкости во внутреннем ухе. Оно относится к редкой патологии — распространенность 200 случаев на 100 000 населения. Чаще начинается в возрасте 40-60 лет.
Как проявляется? Происходят эпизоды системного головокружения (в том числе тяжелые и длительные, до нескольких часов) с тошнотой, снижения слуха, звона и чувства заложенности в ухе.
Какая терапия? Заболевание нельзя вылечить, но можно купировать и профилактировать приступы.
- Ортостатическая гипотензия
Что это? Резкое снижение кровяного давления при смене положения тела из горизонтального в вертикальное (одна из самых частых причин головокружений, с которой многие сталкивались, резко вставая с кровати!). Систолическое давление (верхнее) в такие моменты падает более чем на 20 мм.рт.ст., диастолическое (нижнее) – на 10 и более мм.рт.ст. Состояние возникает из-за снижение кровотока в головном мозге.
Как проявляется? Длится недолго и проходит при переходе в сидячее или лежачее положение.
Какая терапия? Само по себе состояние не опасно, но если голова в таких условиях кружится часто, важно обратиться к врачу. Лечение в данном случае направлено на определение и устранение возможной причины и профилактику возникновения.
- Прием некоторых лекарственных препаратов
Что это? Влиять на вестибулярную систему могут многие группы лекарств, например, гипотензивные, антигистаминные, антидепрессанты, противопаркинсонические.
Как проявляется? Как несистемное головокружение. Оно может быть постоянным или эпизодическим.
Какая терапия? Чтобы вылечить состояние, важно изменить препарат или скорректировать его дозировку.
- Тревожные расстройства, депрессии и другие психические нарушения
Что это? Психические расстройства являются благоприятным фоном для возникновения головокружения и могут усугублять течение имеющихся вестибулярных заболеваний.
Как проявляется? Как правило, такая реакция появляется в ответ на острый приступ головокружения, после чего формируется повышенный контроль походки и зрительная зависимость. Это приводит к субъективному ощущению головокружения во время повседневной деятельности (например, в супермаркете, когда имеется избыточная визуальная стимуляция или «глаза разбегаются»), что еще больше усиливает контроль походки, приводит к повышенной психической нагрузке.
Какая терапия? Лечится основное заболевание когнитивно-поведенческой терапией и/или антидепрессантами.
- Паническая атака
Что это? Сильный приступ тревоги без реальной угрозы.
Как проявляется? Ощущением неустойчивости, шаткости, страхом падения. В большинстве случаев приступ начинается внезапно, сопровождается чувством страха, учащенным сердцебиением, ощущением нехватки воздуха, озноба, «приливами» и другими проявлениями.
Какая терапия? У психиатров/психотерапевтов с помощью медикаментозной терапии и/или психотерапии.
- Метаболические нарушения и соматические заболевания
Что это? Такие заболевания, как, например, анемия, гипогликемия, тиреотоксикоз, электролитный дисбаланс, полинейропатия.
Как проявляется? Головокружением и неустойчивостью в сочетании повышенной утомляемостью и слабостью — при анемии, чувством голода, беспокойства, дрожью в конечностях — при гипогликемии, чувством онемения или ползания мурашек — при полинейропатии.
Какая терапия? В зависимости от вида заболевания нужно обратиться к профильному врачу: эндокринологу, неврологу etc.
Когда нужна неотложная помощь
Все перечисленные состояния, как и многие другие, требуют консультации врача. Но важно помнить о перечне опасных симптомов, при которых за помощью стоит обратиться немедленно для исключения острой патологии центральной нервной системы (например, инсульт).
Красные флаги и повод для вызова скорой помощи:
- сильная головная боль;
- потеря сознания;
- двоение в глазах;
- нарушение речи;
- нарушение глотания;
- боль в груди;
- невозможность сидеть или ходить;
- асимметрия лица;
- слабость в руке или ноге;
- покалывание или онемение одной половины тела;
- судороги;
- невозможность остановить рвоту.
Как помочь себе или человеку рядом при остром приступе головокружения
- Лечь / уложить — так безопаснее;
- Сохранять неподвижное положение — так приступ переносить легче;
- Если головокружение развилось впервые (мы говорим про остро возникший приступ с выраженной неустойчивостью, тошнотой, рвотой, неврологическими симптомами) — логичным решением будет вызвать скорую помощь.
! Если скорая помощь не нашла показаний для госпитализации или это не первый приступ, и врач объяснил, что делать, то возможно использование вестибулярных супрессантов (например, противорвотных и антигистаминных препаратов), но не более 3-5 дней.
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