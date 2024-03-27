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Здоровье

Знакомьтесь, звезда инклюзивного спорта Ирина Зверева! Она член сборной России и призер чемпионата Европы по баскетболу глухих

Делимся историей Ирины Зверевой — 23-летней разыгрывающей сборных команд Петербурга и России по баскетболу глухих. Интервью мы провели по переписке — обсудили путь в дримтим страны, континентальный чемпионат, с которого спортсменка вернулась с серебряной медалью и, конечно, баскетбол. Ира объяснила, как реагировать молниеносно, вести мяч и забивать, не слыша происходящего (спойлер: это сложно представить, и просто потрясающе, что люди так могут). Читайте! И играйте.

Ирина Зверева
Российская Федерация Баскетбола

Ирина Зверева

Ирина, здравствуй! Меня зовут Даша, я редактор рубрики «Здоровье» журнала «Собака.ru». Очень приятно с тобой познакомится). Спасибо, что согласилась рассказать нам о себе!

Привет, взаимно! Готова отвечать на вопросы, высылай). Только лучше сразу со всеми уточняющими — так удобнее собраться с мыслями и ответить полно.

Сразу видно — спортсменка, человек-стратегия! Тогда поехали. Расскажи, где ты родилась и выросла? Ты всегда любила спорт и баскетбол? Может быть, близкие люди привили любовь к спорту или ты вдохновлялась историями звезд спорта?

Я родилась и выросла в Петербурге. Всегда любила заниматься спортом, это моя жизнь. Училась я в специальной школе для слабослышащих детей номер № 33. Два моих одноклассника входили в расширенный состав сборной России по баскетболу, и когда на уроках физкультуры учитель спрашивал каким видом спорта мы будем заниматься, постоянно без раздумий отвечали: «Баскетболом!». Посмотрев, как они играют на уроках, и я начала интересоваться этой игрой.

Мне нравилось, как мяч движется, после того, как ударить его рукой об пол, и как передается по площадке и попадает в кольцо. Интересно было размышлять, как нападающий обыгрывает защитника и как игроки понимают друг друга. Баскетбол стал увлечением и огромной мотивацией развиваться. Я попросила знакомую девочку из другого класса проводить меня до места занятий (она тоже там занималась). И так начала играть в Федерации баскетбола Санкт-Петербурга у Юшина Ильи Геннадьевича, а затем присоединилась к команде сборной города.

В баскетболе ты около 7 лет, насколько я знаю. Чем тебя так «зацепил» этот спорт и почему ты решила в нем остаться? Что баскетбол тебе дает?

С 11 до 16 лет я занималась настольным теннисом — ездила на различные соревнования, была на Чемпионате, Кубке и первенстве России. Но результаты складывались не очень хорошие — во-первых (понимаю уже сейчас) мое —  это командный, а не индивидуальный спорт, во-вторых была очень жесткая конкуренция, в-третьих, мы с техниками игры не поладили :). Тогда я и решила уйти в баскетбол в 2017 году  — начала тренироваться со сборной Петербурга и вместе с ними отправилась на чемпионат России в 2018 году, получила долгожданную серебряную медаль, попала в резервный состав сборной России!

Так я поняла, что моя техника в баскетболе растет, увидела реальную перспективу не останавливаться на достигнутом. Да и зачем? Я ведь получаю огромное удовольствие от игры! Мне нравится постоянно находиться в движении, иметь хорошую физическую форму (кстати, я точно стала выше, когда начала играть. И просто интересно наблюдать за игрой и участвовать в ней — вызывает столько эмоций!

Баскетбол дает мне боевой настрой, умение быть непреклонной, ставить цель и идти к ней, дисциплину и контроль, логическое мышление и трудолюбие —  все это полезно, не только в спорте, а в жизни в целом.
Команда ЦОП-СПб по баскетболу 3x3: Ирина Зверева (6), Елизавета Широкова (10), Дарья Ануфриенко (11), Александра Стребкова (15)
Российская Федерация Баскетбола

Команда ЦОП-СПб по баскетболу 3x3:

Ирина Зверева (6), Елизавета Широкова (10), Дарья Ануфриенко (11), Александра Стребкова (15)

Ты стала членом сборной России по баскетболу глухих, получила звание мастера спорта международного класса и завоевала серебро на чемпионате Европы, достигла уровня топ-игрока. Это было твоей глобальной целью или так сложилась судьба?

Это была моя цель —  попасть в сборную, показать результат и помочь команде победить. Готовил и учил всему меня Илья Геннадьевич, за что ему большое спасибо! И впервые я оказалась в команде в 2021 году, как раз перед чемпионатом континента среди глухих. С двумя петербурженками — Крат Юлией и Стребковой Александрой у нас уже был игровой опыт, а  девочек из Москвы я особо не знала, так как впервые играла в одной команде. Плюс многие упражнения, игровые схемы и комбинации были мне неизвестны.

Но команда хорошо меня приняла, и тренер сборной Сазанов Сергей Борисович очень помог — рассказал важные нюансы игры, так что я здорово улучшила свои умения в баскетболе. Но есть куда расти всегда. Зона комфорта вообще для спортсмена нежелательна:) Теперь потихоньку с каждой тренировкой и с каждым сбором начинаю лучше понимать, как взаимодействовать с другими на поле.

Какие планы на жизнь сейчас? Хочешь ли попробовать себя в роли тренера / руководителя команды?

Сейчас я учусь на втором курсе в институте Лесгафта на направлении «Адаптивная физическая культура» — хочу быть тренером. Моя цель и мечта — обучить детей и дать им возможность полюбить баскетбол.

Если тебе это комфортно, то можешь, пожалуйста, поделиться своими наблюдениями и опытом о том, что испытывает человек, когда слух ограничен? Может, обостряется и развивается боковое зрение, работает на 10 мощностей интуиция? Мне кажется, в определенном смысле это даже может быть полезно в игре, или это не так?

Начну сразу с инсайда. Я заметила, что при сложном ведении мяча с защитником лучше держать голову поднятой и смотреть не вниз и не вверх, а по середине — это дает максимальный обзор, и мяч не уйдет сопернику. Очень полезная схема, потому что я не слышу удары мяча (и на тренировках, и до начала игры всегда снимаю слуховые аппараты, чтобы привыкать к этому), и при другом раскладе могу потерять равновесие. 

Зрение вообще очень сильно «прокачивается». Броски с разных дистанций по кольцу, мгновенные передачи, перехваты, ведение — глаза постоянно следят за движением мяча и перемещениями игроков. 

А по поводу интуиции — на тренировках мы знаем, куда и как передвигаться по установленным комбинациям и командным взаимодействиям, например, месту получения мяча. В игре же важно вовремя сориентироваться по комбинации, оценить свободное пространство у игроков на поле и быстро представить возможные варианты действий —  кому и когда пасовать. Здесь, кстати, проявляется основная особенность глухих игроков в баскетболе — мы следим за жестами и происходящими ситуациями без речевых подсказок. Без нарушений слуха попроще — речевую подсказку можно услышать примерно от троих человек, и заодно осмотреть всю площадку —  мы же смотрим за жестами только одного игрока. Поэтому стратегически нужно мыслить на несколько шагов вперед.

Суперкубок по баскетболу 3х3 среди глухих. Декабрь 2023, Архангельск
Российская Федерация Баскетбола

Суперкубок по баскетболу 3х3 среди глухих. Декабрь 2023, Архангельск

Как ты думаешь, чем хорош и чего не хватает профессиональному и любительскому спорту в России? Больше тренеров, больше инклюзии или, наоборот, нужен более жесткий отбор в команды? 

Сто процентов нужно больше включения, людей в баскетболе не хватает, а они нужны. Я начала серьезно заниматься им в 16 лет  —  для обычного спорта это «поздно», а для инклюзивного — нет. Сделать так, чтобы в спорт приходили, думаю, относительно просто  — нужно дать людям возможность спорт понять и полюбить. Собрать молодых спортсменов вообще очень сложно, даже в любых специальных школах, потому что им не хватает информации о спорте для ребят с особенностями здоровья и, как бы правильно сказать? Позитивных впечатлений от игры.

Поэтому я думаю, что будет здорово проводить больше мастер-классов именно в школах для ребят с ограниченным возможностями, турниров, праздничных соревнований, спортивных семейных игр (детям очень нужна поддержка родителей!). Тогда получится пробудить интерес ребят к баскетболу, дать им физическое воспитание, создать безопасную среду и комфортный эмоциональный фон.

Сейчас это во многом реально благодаря проекту Российской Федерации Баскетбола «тихий!баскетбол» — он как раз дает людям с нарушениями здоровья доступ в баскетбол, знакомит с игрой. Я была очень рада, что этот проект открыл Суперкубок по баскетболу 3х3 среди глухих в Архангельске. Приятно поразила атмосфера происходящего: яркие моменты, прекрасная организация, много команд из разных уголков России — было суперинтересно познакомиться и сыграть с ними. 

Что бы ты сказала девочкам и мальчикам, которые хотят заниматься спортом, но боятся, что не справятся?

Ребята, если вы хотите заниматься баскетболом, то нужно хотя бы попробовать — сходите на тренировку, сыграйте, а уже потом решайте, как тесно хотите связать свою жизнь со спортом. Не думайте, что ничего не получится, иначе так и случится. Будьте стойкими, верьте в свой путь и помните, что осознанные (!) ошибки делают нас сильнее и помогают в следующий раз не оступиться. Даже если сначала не получается — продолжайте. И никаких негативных эмоций. Надо знать свои сильные и слабые стороны, совершенствовать первые и избавляться от вторых. Слушайте тренера, преодолевайте препятствия (и в голове, и на поле), сфокусируйтесь, заставьте себя понять, что именно в технике пока не так, и работайте над собой еще раз, еще и еще! И тогда все получится!

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