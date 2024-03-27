Знакомьтесь, звезда инклюзивного спорта Ирина Зверева! Она член сборной России и призер чемпионата Европы по баскетболу глухих

Ирина, здравствуй! Меня зовут Даша, я редактор рубрики «Здоровье» журнала «Собака.ru». Очень приятно с тобой познакомится). Спасибо, что согласилась рассказать нам о себе!

Привет, взаимно! Готова отвечать на вопросы, высылай). Только лучше сразу со всеми уточняющими — так удобнее собраться с мыслями и ответить полно.

Сразу видно — спортсменка, человек-стратегия! Тогда поехали. Расскажи, где ты родилась и выросла? Ты всегда любила спорт и баскетбол? Может быть, близкие люди привили любовь к спорту или ты вдохновлялась историями звезд спорта?

Я родилась и выросла в Петербурге. Всегда любила заниматься спортом, это моя жизнь. Училась я в специальной школе для слабослышащих детей номер № 33. Два моих одноклассника входили в расширенный состав сборной России по баскетболу, и когда на уроках физкультуры учитель спрашивал каким видом спорта мы будем заниматься, постоянно без раздумий отвечали: «Баскетболом!». Посмотрев, как они играют на уроках, и я начала интересоваться этой игрой.

Мне нравилось, как мяч движется, после того, как ударить его рукой об пол, и как передается по площадке и попадает в кольцо. Интересно было размышлять, как нападающий обыгрывает защитника и как игроки понимают друг друга. Баскетбол стал увлечением и огромной мотивацией развиваться. Я попросила знакомую девочку из другого класса проводить меня до места занятий (она тоже там занималась). И так начала играть в Федерации баскетбола Санкт-Петербурга у Юшина Ильи Геннадьевича, а затем присоединилась к команде сборной города.

В баскетболе ты около 7 лет, насколько я знаю. Чем тебя так «зацепил» этот спорт и почему ты решила в нем остаться? Что баскетбол тебе дает?

С 11 до 16 лет я занималась настольным теннисом — ездила на различные соревнования, была на Чемпионате, Кубке и первенстве России. Но результаты складывались не очень хорошие — во-первых (понимаю уже сейчас) мое — это командный, а не индивидуальный спорт, во-вторых была очень жесткая конкуренция, в-третьих, мы с техниками игры не поладили :). Тогда я и решила уйти в баскетбол в 2017 году — начала тренироваться со сборной Петербурга и вместе с ними отправилась на чемпионат России в 2018 году, получила долгожданную серебряную медаль, попала в резервный состав сборной России!

Так я поняла, что моя техника в баскетболе растет, увидела реальную перспективу не останавливаться на достигнутом. Да и зачем? Я ведь получаю огромное удовольствие от игры! Мне нравится постоянно находиться в движении, иметь хорошую физическую форму (кстати, я точно стала выше, когда начала играть. И просто интересно наблюдать за игрой и участвовать в ней — вызывает столько эмоций!