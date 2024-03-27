Знакомьтесь, звезда инклюзивного спорта Ирина Зверева! Она член сборной России и призер чемпионата Европы по баскетболу глухих

Делимся историей Ирины Зверевой — 23-летней разыгрывающей сборных команд Петербурга и России по баскетболу глухих. Интервью мы провели по переписке — обсудили путь в дримтим страны, континентальный чемпионат, с которого спортсменка вернулась с серебряной медалью и, конечно, баскетбол. Ира объяснила, как реагировать молниеносно, вести мяч и забивать, не слыша происходящего (спойлер: это сложно представить, и просто потрясающе, что люди так могут). Читайте! И играйте.
Ирина Зверева
Ирина, здравствуй! Меня зовут Даша, я редактор рубрики «Здоровье» журнала «Собака.ru». Очень приятно с тобой познакомится). Спасибо, что согласилась рассказать нам о себе!
Привет, взаимно! Готова отвечать на вопросы, высылай). Только лучше сразу со всеми уточняющими — так удобнее собраться с мыслями и ответить полно.
Сразу видно — спортсменка, человек-стратегия! Тогда поехали. Расскажи, где ты родилась и выросла? Ты всегда любила спорт и баскетбол? Может быть, близкие люди привили любовь к спорту или ты вдохновлялась историями звезд спорта?
Я родилась и выросла в Петербурге. Всегда любила заниматься спортом, это моя жизнь. Училась я в специальной школе для слабослышащих детей номер № 33. Два моих одноклассника входили в расширенный состав сборной России по баскетболу, и когда на уроках физкультуры учитель спрашивал каким видом спорта мы будем заниматься, постоянно без раздумий отвечали: «Баскетболом!». Посмотрев, как они играют на уроках, и я начала интересоваться этой игрой.
Мне нравилось, как мяч движется, после того, как ударить его рукой об пол, и как передается по площадке и попадает в кольцо. Интересно было размышлять, как нападающий обыгрывает защитника и как игроки понимают друг друга. Баскетбол стал увлечением и огромной мотивацией развиваться. Я попросила знакомую девочку из другого класса проводить меня до места занятий (она тоже там занималась). И так начала играть в Федерации баскетбола Санкт-Петербурга у Юшина Ильи Геннадьевича, а затем присоединилась к команде сборной города.
В баскетболе ты около 7 лет, насколько я знаю. Чем тебя так «зацепил» этот спорт и почему ты решила в нем остаться? Что баскетбол тебе дает?
С 11 до 16 лет я занималась настольным теннисом — ездила на различные соревнования, была на Чемпионате, Кубке и первенстве России. Но результаты складывались не очень хорошие — во-первых (понимаю уже сейчас) мое — это командный, а не индивидуальный спорт, во-вторых была очень жесткая конкуренция, в-третьих, мы с техниками игры не поладили :). Тогда я и решила уйти в баскетбол в 2017 году — начала тренироваться со сборной Петербурга и вместе с ними отправилась на чемпионат России в 2018 году, получила долгожданную серебряную медаль, попала в резервный состав сборной России!
Так я поняла, что моя техника в баскетболе растет, увидела реальную перспективу не останавливаться на достигнутом. Да и зачем? Я ведь получаю огромное удовольствие от игры! Мне нравится постоянно находиться в движении, иметь хорошую физическую форму (кстати, я точно стала выше, когда начала играть. И просто интересно наблюдать за игрой и участвовать в ней — вызывает столько эмоций!
Команда ЦОП-СПб по баскетболу 3x3:
Ирина Зверева (6), Елизавета Широкова (10), Дарья Ануфриенко (11), Александра Стребкова (15)
Ты стала членом сборной России по баскетболу глухих, получила звание мастера спорта международного класса и завоевала серебро на чемпионате Европы, достигла уровня топ-игрока. Это было твоей глобальной целью или так сложилась судьба?
Это была моя цель — попасть в сборную, показать результат и помочь команде победить. Готовил и учил всему меня Илья Геннадьевич, за что ему большое спасибо! И впервые я оказалась в команде в 2021 году, как раз перед чемпионатом континента среди глухих. С двумя петербурженками — Крат Юлией и Стребковой Александрой у нас уже был игровой опыт, а девочек из Москвы я особо не знала, так как впервые играла в одной команде. Плюс многие упражнения, игровые схемы и комбинации были мне неизвестны.
Но команда хорошо меня приняла, и тренер сборной Сазанов Сергей Борисович очень помог — рассказал важные нюансы игры, так что я здорово улучшила свои умения в баскетболе. Но есть куда расти всегда. Зона комфорта вообще для спортсмена нежелательна:) Теперь потихоньку с каждой тренировкой и с каждым сбором начинаю лучше понимать, как взаимодействовать с другими на поле.
Какие планы на жизнь сейчас? Хочешь ли попробовать себя в роли тренера / руководителя команды?
Сейчас я учусь на втором курсе в институте Лесгафта на направлении «Адаптивная физическая культура» — хочу быть тренером. Моя цель и мечта — обучить детей и дать им возможность полюбить баскетбол.
Если тебе это комфортно, то можешь, пожалуйста, поделиться своими наблюдениями и опытом о том, что испытывает человек, когда слух ограничен? Может, обостряется и развивается боковое зрение, работает на 10 мощностей интуиция? Мне кажется, в определенном смысле это даже может быть полезно в игре, или это не так?
Начну сразу с инсайда. Я заметила, что при сложном ведении мяча с защитником лучше держать голову поднятой и смотреть не вниз и не вверх, а по середине — это дает максимальный обзор, и мяч не уйдет сопернику. Очень полезная схема, потому что я не слышу удары мяча (и на тренировках, и до начала игры всегда снимаю слуховые аппараты, чтобы привыкать к этому), и при другом раскладе могу потерять равновесие.
Зрение вообще очень сильно «прокачивается». Броски с разных дистанций по кольцу, мгновенные передачи, перехваты, ведение — глаза постоянно следят за движением мяча и перемещениями игроков.
А по поводу интуиции — на тренировках мы знаем, куда и как передвигаться по установленным комбинациям и командным взаимодействиям, например, месту получения мяча. В игре же важно вовремя сориентироваться по комбинации, оценить свободное пространство у игроков на поле и быстро представить возможные варианты действий — кому и когда пасовать. Здесь, кстати, проявляется основная особенность глухих игроков в баскетболе — мы следим за жестами и происходящими ситуациями без речевых подсказок. Без нарушений слуха попроще — речевую подсказку можно услышать примерно от троих человек, и заодно осмотреть всю площадку — мы же смотрим за жестами только одного игрока. Поэтому стратегически нужно мыслить на несколько шагов вперед.
Суперкубок по баскетболу 3х3 среди глухих. Декабрь 2023, Архангельск
Как ты думаешь, чем хорош и чего не хватает профессиональному и любительскому спорту в России? Больше тренеров, больше инклюзии или, наоборот, нужен более жесткий отбор в команды?
Сто процентов нужно больше включения, людей в баскетболе не хватает, а они нужны. Я начала серьезно заниматься им в 16 лет — для обычного спорта это «поздно», а для инклюзивного — нет. Сделать так, чтобы в спорт приходили, думаю, относительно просто — нужно дать людям возможность спорт понять и полюбить. Собрать молодых спортсменов вообще очень сложно, даже в любых специальных школах, потому что им не хватает информации о спорте для ребят с особенностями здоровья и, как бы правильно сказать? Позитивных впечатлений от игры.
Поэтому я думаю, что будет здорово проводить больше мастер-классов именно в школах для ребят с ограниченным возможностями, турниров, праздничных соревнований, спортивных семейных игр (детям очень нужна поддержка родителей!). Тогда получится пробудить интерес ребят к баскетболу, дать им физическое воспитание, создать безопасную среду и комфортный эмоциональный фон.
Сейчас это во многом реально благодаря проекту Российской Федерации Баскетбола «тихий!баскетбол» — он как раз дает людям с нарушениями здоровья доступ в баскетбол, знакомит с игрой. Я была очень рада, что этот проект открыл Суперкубок по баскетболу 3х3 среди глухих в Архангельске. Приятно поразила атмосфера происходящего: яркие моменты, прекрасная организация, много команд из разных уголков России — было суперинтересно познакомиться и сыграть с ними.
Что бы ты сказала девочкам и мальчикам, которые хотят заниматься спортом, но боятся, что не справятся?
Ребята, если вы хотите заниматься баскетболом, то нужно хотя бы попробовать — сходите на тренировку, сыграйте, а уже потом решайте, как тесно хотите связать свою жизнь со спортом. Не думайте, что ничего не получится, иначе так и случится. Будьте стойкими, верьте в свой путь и помните, что осознанные (!) ошибки делают нас сильнее и помогают в следующий раз не оступиться. Даже если сначала не получается — продолжайте. И никаких негативных эмоций. Надо знать свои сильные и слабые стороны, совершенствовать первые и избавляться от вторых. Слушайте тренера, преодолевайте препятствия (и в голове, и на поле), сфокусируйтесь, заставьте себя понять, что именно в технике пока не так, и работайте над собой еще раз, еще и еще! И тогда все получится!
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