«Я не в ресурсе!»: Как восполнить энергию, прокачав митохондрии, мышцы и сознание — рассказывает врач из Стэнфорда

Сделайте свой секс лучше

Небольшим препятствием на вашем пути к наслаждению может стать неправильное дыхание. Во время ласк особенно важно постоянно дышать, так как при помощи дыхания вы запускаете движение энергии по всему телу. Это помогает максимально расслабиться. Обычно мы напрягаемся во время секса, но полное расслабление и предоставление партнеру права помочь вам возбудиться открывают дверь в мир более чувственного секса.

В книгах Мантэка Чиа «Секреты любви. Пробуждение мужской сексуальной энергии» (Taoist Secrets of Love: Cultivating Male Sexual Energy) и «Даосские секреты женской сексуальности» (Healing Love Through the Tao: Cultivating Female Sexual Energy) описывается древняя даосская дыхательная техника под названием «микрокосмическая орбита». Ее суть заключается в том, что во время вдоха вы должны напрячь мышцы тазового дна и удерживать их во время выдоха, когда диафрагма совершает движение вниз, расширяя брюшную полость. Сохраняйте в себе эту энергию и во время секса выдыхайте ее, передавайте ее своему партнеру при помощи выполнения этой дыхательной техники.

Это замечательный способ энергетического обмена, который подходит как для традиционного секса, так и для орального, а также для ручной стимуляции. Используя это дыхательное упражнение и представляя, как воздух попадает в ваше тело, делает по нему круг и выходит обратно, вы сможете значительно улучшить качество вашего секса и оргазмов. Кроме того, напряжение и удерживание мышц тазового дна, которое вы совершаете во время выполнения этой техники, делает их сильнее, а ваши оргазмы от этого становятся ярче.

Упражнения Кегеля — намеренное напряжение мышц промежности (в том числе и тех, что окружают клитор) — тоже помогут сделать ваши оргазмы ярче. Вся суть заключается в том, что чем сильнее мышцы этой области, тем сильнее будут ваши оргазмы. Упражнения Кегеля также очень полезны женщинам с ослаблением мышц тазового дна, вызванным беременностью и родами.