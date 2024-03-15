«Я не в ресурсе!»: Как восполнить энергию, прокачав митохондрии, мышцы и сознание — рассказывает врач из Стэнфорда

Все о дыхании (но не маткой), тренировках (но не кардио) и необходимых для здоровья, фертильности и секс-драйва микроэлементах — рассказала Молли Малуф, врач-консультант из Кремниевой долины, преподаватель Стэнфордского университета в книге «Вернуть энергию. Как наука помогает женщине сохранить молодость, здоровье и жизненную силу» от издательства «Альпина Паблишер».
Сделайте свой секс лучше
Небольшим препятствием на вашем пути к наслаждению может стать неправильное дыхание. Во время ласк особенно важно постоянно дышать, так как при помощи дыхания вы запускаете движение энергии по всему телу. Это помогает максимально расслабиться. Обычно мы напрягаемся во время секса, но полное расслабление и предоставление партнеру права помочь вам возбудиться открывают дверь в мир более чувственного секса.
В книгах Мантэка Чиа «Секреты любви. Пробуждение мужской сексуальной энергии» (Taoist Secrets of Love: Cultivating Male Sexual Energy) и «Даосские секреты женской сексуальности» (Healing Love Through the Tao: Cultivating Female Sexual Energy) описывается древняя даосская дыхательная техника под названием «микрокосмическая орбита». Ее суть заключается в том, что во время вдоха вы должны напрячь мышцы тазового дна и удерживать их во время выдоха, когда диафрагма совершает движение вниз, расширяя брюшную полость. Сохраняйте в себе эту энергию и во время секса выдыхайте ее, передавайте ее своему партнеру при помощи выполнения этой дыхательной техники.
Это замечательный способ энергетического обмена, который подходит как для традиционного секса, так и для орального, а также для ручной стимуляции. Используя это дыхательное упражнение и представляя, как воздух попадает в ваше тело, делает по нему круг и выходит обратно, вы сможете значительно улучшить качество вашего секса и оргазмов. Кроме того, напряжение и удерживание мышц тазового дна, которое вы совершаете во время выполнения этой техники, делает их сильнее, а ваши оргазмы от этого становятся ярче.
Упражнения Кегеля — намеренное напряжение мышц промежности (в том числе и тех, что окружают клитор) — тоже помогут сделать ваши оргазмы ярче. Вся суть заключается в том, что чем сильнее мышцы этой области, тем сильнее будут ваши оргазмы. Упражнения Кегеля также очень полезны женщинам с ослаблением мышц тазового дна, вызванным беременностью и родами.
О проблемах с возбуждением
Некоторые женщины испытывают спонтанное возбуждение, другим нужно какое-то время, чтобы появился нужный настрой, но есть и те, кому возбуждение дается с трудом. Для хорошего секса важно влечение, а оно зависит от уровня тестостерона и эстрогена. Поэтому, если у вас возникают проблемы с возбуждением и желанием секса, я советую вам сдать анализы на эти гормоны. Почти всегда, когда я имею дело с пациентками, у которых отсутствует сексуальное влечение, оказывается, что у них низкий уровень эстрогена, тестостерона или обоих гормонов сразу. С этого и надо начать, ведь если у вас дефицит гормонов, возбуждение будет чисто биохимически даваться вам с трудом.
Однако существуют и психологические барьеры, снижающие ваш сексуальный драйв: от чувства незащищенности до ощущения опасности. К сожалению, одним из побочных эффектов долгосрочных отношений — особенно это касается женщин — является снижение сексуального влечения вследствие той рутины, которая появляется в нашей жизни после замужества и начала совместного семейного быта с дальнейшим усилением десексуализации ролей мужа и жены после рождения детей.
Из-за тяжелой ноши в виде работы и заботы о детях романтика пропадает из наших жизней, отношения уходят на второй план, а секс становится нерегулярным. Снижение либидо, в свою очередь, может стать угрозой для ваших отношений, так как недостаток секса приводит к потере чувства близости с партнером, обидам, изменам и даже разводам. Но чаще всего со снижением сексуального влечения связано ощущение «оторванности» от партнера.
Отсутствие столь важного чувства единства делает секс еще более редким, а недостаток секса еще сильнее обостряет оторванность. Изучая медицинскую литературу, посвященную сексуальным травмам, я узнала, что они становятся причиной возникновения ПТСР у 30% женщин, а у 60–80% из-за них появлялись нарушения половой функции. Некоторые женщины, пережившие травматический сексуальный опыт, могут испытать оргазм во время мастурбации, но с партнером им это не удается.
Так происходит, потому что их не отпускает старая травма. Она подобна коробке, стоящей в темном уголке подсознания, которую женщины не хотят открывать, так как им страшно, что они не смогут совладать с тем, что в ней спрятано. Однако в действительности , только открыв эту коробку и прожив свою травму, можно начать доверять своему партнеру. Сначала я порекомендовала бы вам проработать вашу травму со специалистом в среде, которая покажется вам безопасной. Самым главным на этом этапе будет избавление от чувства стыда, которое вы испытываете до сих пор из-за травмы.
Сложности с зачатием
Планируя беременность, вы поневоле начинаете задумываться о своей фертильности. У некоторых женщин зачатие происходит достаточно быстро и легко, но многие сталкиваются с трудностями. Как и многое другое, ваша репродуктивная функция зависит от здоровья ваших митохондрий. Ведь именно они передадутся плоду. Если митохондрии не работают должным образом, у вас может случиться выкидыш.
Митохондрии отвечают за деление клеток, необходимое для того, чтобы из сперматозоида и яйцеклетки получился ребенок, они же обеспечивают зародыша энергией. Нормальное функционирование митохондрий продляет годы фертильности. Просто как дважды два. Первое, что вы должны сделать, если ваши попытки забеременеть не увенчались успехом, — это записаться на прием к врачу- репродуктологу, который проведет обследование вашего организма. В специальных лабораториях проверят количество и качество ваших яйцеклеток, а также помогут установить точное время овуляции. Кроме того, вы можете повысить фертильность, скорректировав ваш образ жизни.
Вот несколько советов, которые помогут вам оптимизировать работу митохондрий и успешно зачать и выносить ребенка.
- Потребляйте достаточное количество питательных веществ. Ниже представлены витамины и минералы, которые особенно важны для фертильности.
Железо. Дефицит железа связан с бесплодием, выкидышем, низкой массой тела новорожденного и преждевременными родами. При недостаточном запасе ферритина (менее 75 мкг/л) может нарушиться процесс овуляции.
Поэтому задумайтесь над приемом добавок, пока пытаетесь найти причину своих неудач. Нам нужно около 18, а при беременности — 27 мг в сутки. Железо играет важную роль в метаболизме энергии, помогая эритроцитам доставлять больше кислорода к клеткам с митохондриями, которые, сжигая его, питают энергией все тело.
Коэнзим Q10. Также очень важен для здоровья митохондрий. Он содержится в субпродуктах: печени, почках и сердце, — а также в говядине, сардинах и скумбрии. Любители растительной пищи могут получить его из шпината, брокколи и цветной капусты. Если вы в целом редко едите эти продукты, можете купить в аптеке биодобавку и принимать по 100 мг в сутки.
Витамин С. Это мощный антиоксидант, который защищает митохондрии от окислительных травм. Он содержится в цитрусовых, киви и клубнике.
Жиры. Они тоже нужны, чтобы забеременеть. Женщины, придерживающиеся низкожировых диет, помните: для оптимальной работы вашей репродуктивной системы общий уровень холестерина у вас в крови должен быть больше 160 мг/дл.
Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Играют ключевую роль в процессе развития мозга ребенка. В рыбе содержится много омега-3, поэтому ее полезно есть, однако в ней также есть и ртуть, которая опасна для здоровья. Выбирайте рыбу, в которой меньше всего ртути, и регулярно сдавайте анализы на ртуть, если большую долю вашего рациона составляют продукты из рыбы. Если же вы вообще не едите рыбу, вам стоит сдать анализы на уровень омега-3. В случае их дефицита задумайтесь над приемом пищевых добавок.
Селен. Помогает поддерживать здоровый состав фолликулярной жидкости, в которой находятся яичники. Употребление в пищу одного бразильского ореха в сутки снабдит вас необходимым количеством этого элемента. Для поддержания фертильности нам нужно около 55 мкг селена в сутки, а во время беременности — 65 мкг в сутки.
- Ешьте полезные для репродуктивного здоровья продукты.
Яркие разноцветные (особенно красные) фрукты и овощи. Невероятно полезны для фертильности и могут даже отсрочить наступление менопаузы. Овощи и фрукты в целом полезны потому, что содержат полифенолы и противовоспалительные компоненты. Если вам кажется, что вы получаете недостаточное количество этих веществ, проверьте ваш уровень высокочувствительного СРБ, который может служить индикатором воспалительных процессов. Если его показатели у вас выше 0,5, вам стоит увеличить долю растительной пищи в рационе.
Асаи. Прекрасный продукт, богатый антиоксидантами. Принимайте его в качестве биологически активной добавки или набейте этими вкусными ягодами морозилку. Плоды асаи будут особенно полезны женщинам, которым сложно есть достаточное количество растительной пищи.
Яйца. Они богаты холином, который помогает предотвратить появление врожденных пороков развития у ребенка. Для поддержания метаболизма оптимально употреблять одно яйцо в день.
Продукты из цельного молока (опционально). Молочная продукция по-разному влияет на здоровье женщин. В целом можно сказать, что полностью или частично обезжиренную молочную продукцию желающим забеременеть лучше заменить обычной. Продукты из цельного молока могут быть полезны женщинам с недостаточной массой тела и низким уровнем гормонов. Пациенткам, страдающим от аутоиммунных заболеваний или СПКЯ, лучше задуматься об ограничении потребления молочных изделий или их полном исключении из рациона — это поможет оптимизировать детородную функцию.
Тщательно подбирайте программы тренировок. Интервальные тренировки и занятия со свободными весами хорошо подходят для ускорения биогенеза митохондрий. Йога — великолепнейшее средство повышения фертильности, так как она помогает избавиться от стресса и тревожности. А вот постоянные кардиотренировки не слишком полезны для вашей детородной функции: организм начинает привыкать к постоянным высоким нагрузкам и более эффективно расходовать энергию, из-за чего страдает фертильность.
Редакция напоминает, что материал не может использоваться для самодиагностики. Только консультация специалиста дает представление о диагнозе, медицинской услуге и необходимости ее получения.
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