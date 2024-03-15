«Я не в ресурсе!»: Как восполнить энергию, прокачав митохондрии, мышцы и сознание — рассказывает врач из Стэнфорда

Сложности с зачатием

Планируя беременность, вы поневоле начинаете задумываться о своей фертильности. У некоторых женщин зачатие происходит достаточно быстро и легко, но многие сталкиваются с трудностями. Как и многое другое, ваша репродуктивная функция зависит от здоровья ваших митохондрий. Ведь именно они передадутся плоду. Если митохондрии не работают должным образом, у вас может случиться выкидыш.

Митохондрии отвечают за деление клеток, необходимое для того, чтобы из сперматозоида и яйцеклетки получился ребенок, они же обеспечивают зародыша энергией. Нормальное функционирование митохондрий продляет годы фертильности. Просто как дважды два. Первое, что вы должны сделать, если ваши попытки забеременеть не увенчались успехом, — это записаться на прием к врачу- репродуктологу, который проведет обследование вашего организма. В специальных лабораториях проверят количество и качество ваших яйцеклеток, а также помогут установить точное время овуляции. Кроме того, вы можете повысить фертильность, скорректировав ваш образ жизни.

Вот несколько советов, которые помогут вам оптимизировать работу митохондрий и успешно зачать и выносить ребенка.

Потребляйте достаточное количество питательных веществ. Ниже представлены витамины и минералы, которые особенно важны для фертильности.

Железо. Дефицит железа связан с бесплодием, выкидышем, низкой массой тела новорожденного и преждевременными родами. При недостаточном запасе ферритина (менее 75 мкг/л) может нарушиться процесс овуляции.

Поэтому задумайтесь над приемом добавок, пока пытаетесь найти причину своих неудач. Нам нужно около 18, а при беременности — 27 мг в сутки. Железо играет важную роль в метаболизме энергии, помогая эритроцитам доставлять больше кислорода к клеткам с митохондриями, которые, сжигая его, питают энергией все тело.

Коэнзим Q10. Также очень важен для здоровья митохондрий. Он содержится в субпродуктах: печени, почках и сердце, — а также в говядине, сардинах и скумбрии. Любители растительной пищи могут получить его из шпината, брокколи и цветной капусты. Если вы в целом редко едите эти продукты, можете купить в аптеке биодобавку и принимать по 100 мг в сутки.

Витамин С. Это мощный антиоксидант, который защищает митохондрии от окислительных травм. Он содержится в цитрусовых, киви и клубнике.

Жиры. Они тоже нужны, чтобы забеременеть. Женщины, придерживающиеся низкожировых диет, помните: для оптимальной работы вашей репродуктивной системы общий уровень холестерина у вас в крови должен быть больше 160 мг/дл.

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Играют ключевую роль в процессе развития мозга ребенка. В рыбе содержится много омега-3, поэтому ее полезно есть, однако в ней также есть и ртуть, которая опасна для здоровья. Выбирайте рыбу, в которой меньше всего ртути, и регулярно сдавайте анализы на ртуть, если большую долю вашего рациона составляют продукты из рыбы. Если же вы вообще не едите рыбу, вам стоит сдать анализы на уровень омега-3. В случае их дефицита задумайтесь над приемом пищевых добавок.

Селен. Помогает поддерживать здоровый состав фолликулярной жидкости, в которой находятся яичники. Употребление в пищу одного бразильского ореха в сутки снабдит вас необходимым количеством этого элемента. Для поддержания фертильности нам нужно около 55 мкг селена в сутки, а во время беременности — 65 мкг в сутки.