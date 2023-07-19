В ИТМО создали первую в России мобильную лабораторию-куб для создания искусственного сердца

Мини-лабораторию для контроля клеточных и бактериальных систем разработали ученые ИТМО совместно с исследователями из Сибирского федерального университета, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и «Научно-производственного объединения Пролаб».

«Разработана универсальная мобильная лаборатория, которая подойдет для работы с любыми клетками, как бактериальными, так и эукариотическими. Это куб 3×3х3м ― легкий, прозрачный, автономный, недорогой, его можно свободно перемещать и адаптировать под различные научные задачи», — сообщили в пресс-службе вуза.

С клетками проводят разные эксперименты: не только выращивают, но и учатся программировать поведение клеток и бактерий с помощью различных подходов. Клетки культивируют на биополимерных изделиях и изучают реакцию, их совместимость с материалами. Это позволит оптимизировать клеточные реакции при помощи управления структурой материалов и найти новые решения для регенеративной медицины.

В переносной лаборатории есть роборука, которая заменяет исследователя и самостоятельно проводит манипуляции с клетками. Пока она работает под контролем человека, который приносит растворы и расходники, а робот распределяет растворы по культуральным сосудам.

Планируется, что эти процессы полностью автоматизируют, а наблюдать за ростом клеток можно будет дистанционно. Ученые будут собирать с помощью искусственного интеллекта базы данных на основе клеточных реакций на различные материалы. Данные будут применять в исследованиях в области регенеративной медицины, клеточной биологии и материаловедении.