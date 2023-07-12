Тшш! Ученые доказали, что мозг и уши «слышат» тишину

Ученые Университета Джона Хопкинса подтвердили, что мы воспринимаем паузы в песнях так же, как слышим бит. Теорию они проверили с помощью серии из 7 экспериментов — иллюзий тишины.
Еще в 2010 году в журнале Neuron была опубликована статья, в которой рассказывалось, что в мозге был обнаружен нейроканал, активизирующийся во время тишины. Авторы выдвинули гипотезу, что он обеспечивает способность человека различать слова и звуки — и с тех пор прорывов не было. Спустя 13 лет группа ученых из Университета Джона Хопкинса провела серию тестов, показавших, что мозг воспринимает тишину по аналогии со звуками, то есть люди в прямом смысле слышат ее. Результаты исследования представил журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Для участия в 7 экспериментах с использованием иллюзий тишины пригласили 1000 человек. В первой части опытов они «прослушали» две прерываемые шумом краткие беззвучные паузы и одну удлиненную (следующую за ними). Несмотря на то, что по продолжительности две паузы были равны одной, люди посчитали, что одна пауза длиннее.
Затем ученые усложнили эксперимент. Сначала они включили каждому человеку только один вариант из двух — длинную паузу или две коротких. После — добавили щебетание птиц к длинной паузе. В обоих случаях люди продолжали считать одинарную паузу более длинной — из этого был сделан вывод, что возникшая иллюзия не связана с отвлечением на шум.
Далее исследовали решили проверить, будет ли казаться, что два тона звучащие в а) полной тишине, б) после белого шума или в) перед обычным шумом звучат ближе друг к другу, чем два тона среди паузы на фоне шума. Предположение подтвердилось, и стало понятно, что иллюзия не связана с неожиданным прерыванием тишины или звука. Наконец, в последнем эксперименте участники слушали разом низкий рев двигателя и высокие мелодии органа. Один из звуков четыре раза замолкал, а пятый раз был вариативен — прерывался либо он, либо звук другой высоты. Во втором случае возникшая пауза казалась продолжительнее.
В итоге ученые пришли к выводу, что мозг действительно воспринимает тишину уникальным образом, а не идентифицирует как простое пустое пространство между звуками, отвлекаясь на шумы разного рода.
«Тишина [...] — это отсутствие звука. И если мы слышим что-то, что на самом деле не является звуком, значит, и слух — это нечто большее»,— сказал Чаз Файрстоун, доцент кафедры психологии и наук о мозге Университета Джона Хопкинса и соавтор исследования.
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