Тшш! Ученые доказали, что мозг и уши «слышат» тишину

Еще в 2010 году в журнале Neuron была опубликована статья, в которой рассказывалось, что в мозге был обнаружен нейроканал, активизирующийся во время тишины. Авторы выдвинули гипотезу, что он обеспечивает способность человека различать слова и звуки — и с тех пор прорывов не было. Спустя 13 лет группа ученых из Университета Джона Хопкинса провела серию тестов, показавших, что мозг воспринимает тишину по аналогии со звуками, то есть люди в прямом смысле слышат ее. Результаты исследования представил журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для участия в 7 экспериментах с использованием иллюзий тишины пригласили 1000 человек. В первой части опытов они «прослушали» две прерываемые шумом краткие беззвучные паузы и одну удлиненную (следующую за ними). Несмотря на то, что по продолжительности две паузы были равны одной, люди посчитали, что одна пауза длиннее.

Это произошло из-за феномена «сегментации событий», при котором мозг обрабатывает сигналы, разделяя их дискретно. Так создается обман восприятия, когда один сигнал кажется больше, чем два отдельных, которые в сумме равны ему по продолжительности.

Затем ученые усложнили эксперимент. Сначала они включили каждому человеку только один вариант из двух — длинную паузу или две коротких. После — добавили щебетание птиц к длинной паузе. В обоих случаях люди продолжали считать одинарную паузу более длинной — из этого был сделан вывод, что возникшая иллюзия не связана с отвлечением на шум.

Далее исследовали решили проверить, будет ли казаться, что два тона звучащие в а) полной тишине, б) после белого шума или в) перед обычным шумом звучат ближе друг к другу, чем два тона среди паузы на фоне шума. Предположение подтвердилось, и стало понятно, что иллюзия не связана с неожиданным прерыванием тишины или звука. Наконец, в последнем эксперименте участники слушали разом низкий рев двигателя и высокие мелодии органа. Один из звуков четыре раза замолкал, а пятый раз был вариативен — прерывался либо он, либо звук другой высоты. Во втором случае возникшая пауза казалась продолжительнее.

В итоге ученые пришли к выводу, что мозг действительно воспринимает тишину уникальным образом, а не идентифицирует как простое пустое пространство между звуками, отвлекаясь на шумы разного рода.

«Тишина [...] — это отсутствие звука. И если мы слышим что-то, что на самом деле не является звуком, значит, и слух — это нечто большее»,— сказал Чаз Файрстоун, доцент кафедры психологии и наук о мозге Университета Джона Хопкинса и соавтор исследования.