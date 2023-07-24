Стволовые клетки, ДНК и витамины: Как открыли 3 главных элемента современной медицины

Витамины

Во второй половине XIX века люди уже знали, что пищевая ценность продуктов определяется содержанием белков, жиров, углеводов и минеральных солей. Считалось, что если эти вещества входят в рацион в определенных соотношениях, то потребности организма можно полностью удовлетворить. Однако на практике все оказалось не совсем так. Об этом, в частности, свидетельствовал много вековой опыт мореплавателей. Настоящей катастрофой для них была цинга: от нее гибло больше моряков, чем в сражениях или при кораблекрушениях. Так, путешествие Васко да Гама в Индию из 160 участников пережили всего 60. Даже самая обильная пища не гарантировала защиты от подобных заболеваний.

И в 1906 году английский биохимик Фредерик Хопкинс предположил, что помимо белков, жиров и углеводов продукты должны содержать еще какие-то важные вещества. Первопроходцем в открытии витаминов был Николай Лунин. Он ставил эксперименты на мышах: одних кормил натуральным коровьим молоком, а других ― органическим составом, в котором присутствовали минеральные соли, вода, жиры, белки и углеводы. Первые чувствовали себя нормально, а вот вторые погибали за несколько недель. Лунин сделал вывод, что в молоке содержатся некие элементы, крайне необходимые организму. Следующий шаг сделал польский исследователь Казимир Функ в 1911 году: он взял за основу опыты Лунина и синтезировал новые вещества химическим путем. Он ввел термин vitamin (от лат. vita ― жизнь). Первым был препарат, небольшое количество которого излечивало болезнь бе́ри-бе́ри (авитаминоз B1). Затем удалось открыть витамины А, К, Е. В 1929 году нидерландский врач Христиан Эйкман и английский биохимик Фредерик Хопкинс стали лауреатами Нобелевской премии по медицине за открытие витаминов, стимулирующих процессы роста, и за вклад в открытие витаминов.

Николай Лунин. Родился в семье педагога и лексикографа Ивана Лунина. Окончив медицинский факультет Императорского Дерптского университета, остался на кафедре физиологии, стажировался в университетских клиниках Европы. Исследование, обессмертившее его имя, ― «О значении неорганических солей для питания животных». Неорганическими солями назывались будущие витамины.