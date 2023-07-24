Стволовые клетки, ДНК и витамины: Как открыли 3 главных элемента современной медицины

Самая горячий тренд сегодня ― знать, о чем говоришь (привет всем пандемийным знатокам!). Прочитали книгу «Главное в истории медицины» и делимся с вами краткими, но очень содержательным справками о топах науки о здоровье ― витаминах, стволовых клетках и, конечно, ДНК-тестировании.
Витамины
Во второй половине XIX века люди уже знали, что пищевая ценность продуктов определяется содержанием белков, жиров, углеводов и минеральных солей. Считалось, что если эти вещества входят в рацион в определенных соотношениях, то потребности организма можно полностью удовлетворить. Однако на практике все оказалось не совсем так. Об этом, в частности, свидетельствовал много вековой опыт мореплавателей. Настоящей катастрофой для них была цинга: от нее гибло больше моряков, чем в сражениях или при кораблекрушениях. Так, путешествие Васко да Гама в Индию из 160 участников пережили всего 60. Даже самая обильная пища не гарантировала защиты от подобных заболеваний.
И в 1906 году английский биохимик Фредерик Хопкинс предположил, что помимо белков, жиров и углеводов продукты должны содержать еще какие-то важные вещества. Первопроходцем в открытии витаминов был Николай Лунин. Он ставил эксперименты на мышах: одних кормил натуральным коровьим молоком, а других ― органическим составом, в котором присутствовали минеральные соли, вода, жиры, белки и углеводы. Первые чувствовали себя нормально, а вот вторые погибали за несколько недель. Лунин сделал вывод, что в молоке содержатся некие элементы, крайне необходимые организму. Следующий шаг сделал польский исследователь Казимир Функ в 1911 году: он взял за основу опыты Лунина и синтезировал новые вещества химическим путем. Он ввел термин vitamin (от лат. vita ― жизнь). Первым был препарат, небольшое количество которого излечивало болезнь бе́ри-бе́ри (авитаминоз B1). Затем удалось открыть витамины А, К, Е. В 1929 году нидерландский врач Христиан Эйкман и английский биохимик Фредерик Хопкинс стали лауреатами Нобелевской премии по медицине за открытие витаминов, стимулирующих процессы роста, и за вклад в открытие витаминов.
Стволовые клетки
Стволовые клетки ― прародители всех клеток в организме. Они самообновляются и в процессе деления образуют клетки различных тканей, то есть их предназначение — восстановление и регенерация. Они делятся на эмбриональные, фетальные, стволовые клетки пуповинной крови и стволовые клетки взрослого человека. Понятие «стволовая клетка» ввел русский ученый Александр Максимов в 1908 году. Один из первооткрывателей структуры ДНК, Джеймс Уотсон, подчеркивал уникальность стволовой клетки ― факт, что под влиянием внешних инструкций она может превратиться в любую другую. А значит, в перспективе из стволовых клеток можно будет создавать ткани для трансплантации. Причем необязательно будет выращивать искусственные эмбрионы: стволовые клетки содержатся и в организме взрослых.
Толчком к развитию клеточной трансплантологии стала трагедия Хиросимы и Нагасаки: ученые стали искать эффективные средства для защиты от радиации. Восстановительное действие наблюдали при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток мышам, собакам и обезьянам. Первую трансплантацию у человека выполнил американец Доннал Томас в 1959 году: провел пересадку костного мозга между близнецами, у одного из которых был лейкоз. Гематологическая трансплантология продвинулась вперед после открытия так называемого «иммунного паспорта» человека. Сего учетом сегодня и подбирают органы для трансплантации. Первый реестр доноров костного мозга, готовых поделиться гемопоэтическими стволовыми клетками, был создан в Лондоне в 1973 году. В 1974 году стволовые клетки обнаружили в пуповинной крови, и это открытие дало альтернативные источники таких клеток.
ДНК-тесты
Еще древние люди замечали, что в природе ― среди растений, животных и людей ― царит наследственность. При этом существует и изменчивость: потомки не бывают точными копиями родителей. До XIX века причины наследственности и изменчивости были неизвестны, существовали гипотезы прямого и не прямого наследования. Сторонниками прямого наследования были Гиппократ, Ламарк и Дарвин, а непрямого ― Аристотель и Вейсман. ДНК открыл в 1869 году швейцарский врач Фридрих Мишер, а тайну ее строения ― английский физик Фрэнсис Крик, американский биолог Джеймс Уотсон и английский физик Морис Уилкинс, но лишь в 1953-м на основании рентгеноструктурных данных. За свое открытие ученые получили Нобелевскую премию.
Аббревиатура ДНК расшифровывается как дезоксирибонуклеиновая кислота. Это молекула, которая обеспечивает хранение генетической программы развития и функционирования организма, ее передачу из поколения в поколение и реализацию. Сегодня ДНК используют для генетических тестов ― биоматериалом может быть слюна или кровь. Такие тесты помогают определить риск развития заболеваний: спрогнозировать сахарный диабет, проблемы с сердцем и сосудами, болезнь Альцгеймера. Геномы каждого человека могут иметь мутации, которые можно определить при тестировании, и есть вероятность, что они передадутся ребенку, если присутствуют у обоих родителей. В таком случае есть решение в виде экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), для которого отбираются здоровые эмбрионы. Кроме того, при помощи ДНК можно определить отцовство или найти родственников.
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