Эти цифры на весах — нормальны? Может, уменьшить желудок? 7 вопросов о лишних килограммах и лечении ожирения

Как отличить лишний вес от ожирения

Если говорить математически, то это можно выразить в цифрах. Лишний вес, то есть избыточную массу тела, можно определить с помощью показателя — индекса массы тела (ИМТ). Это соотношение веса к площади тела. Если ИМТ менее 25, то это нормальная масса тела. Когда цифры в пределах от 25 до 30 — это избыточная масса тела и, наверное, можно сказать — лишний вес. Ожирение начинается от ИМТ более 30.

Но, если говорить не цифрами, а понятиями, то лишний вес — это то, что не устраивает человека: некие эстетические моменты, физическое неудобство. А ожирение — это все-таки заболевание, при котором жировая ткань запускает ряд процессов, и происходит серьезное нарушение пищевого поведения, изменение метаболизма. То есть лишний вес — это проблема, больше связанная с внешним видом человека. А ожирение — это проблема, связанная с его здоровьем.

Почему появляется проблема

В нашем организме должен существовать баланс между поступлением и расходом энергии. Если в силу разных обстоятельств (избыточное питание, неактивный образ жизни) баланс нарушается — это становится основным фактором для появления лишнего веса. Что касается именно ожирения, то здесь система чуть более сложная, потому что жировая ткань — гормонально активный орган. Она выделяет огромное количество биологически активных субстанций, которые поражают восприятие человека в отношении питания. За счет этого меняется пищевое поведение и исчезает его контроль. Также запускаются процессы, связанные с изменениями метаболической активности.

Осложнений у лишнего веса по сути нет. А у ожирения их множество. К ним относятся:

развитие артериальной гипертензии;

развитие сахарного диабета второго типа;

нарушение обмена холестерина и, как следствие, прогрессирование атеросклероза, синдрома поликистозных яичников;

развитие онкологических заболеваний.

И есть множество других болезней, которые так или иначе могут быть инициированы ожирением.

Какие есть методы терапии

Существуют консервативный метод лечения (без инвазивных вмешательств) и хирургическое лечение (бариатрическая хирургия). Если говорить о консервативных методах, то это некая последовательность действий: изменение физической активности, питания, психосоциальных аспектов (то есть образа жизни!). Если всё это работает в совокупности — получается идеальный метод лечения ожирения. Но также это может быть использовано последовательно.

Консервативным способом лечения могут быть и фармакологические методы, то есть прием препаратов, которые влияют на аппетит, изменяют всасывание жиров в тонкой кишке. Но на самом деле таких лекарств очень немного, и зачастую они достаточно дорого стоят.