Эти цифры на весах — нормальны? Может, уменьшить желудок? 7 вопросов о лишних килограммах и лечении ожирения

Потребительский эпикуреизм и пищевое разнообразие XXI века привели к тому, что все больше людей не могут держать свой вес в руках. При этом, ориентируясь на ненадежные источники, они мечтают об идеальном теле — пропаганда поп-культуры — и думают, что добиться его поможет только операция. Как справиться с соблазнами вкусной жизни и предупредить увеличение числа сантиметров в талии, почему никто не ходит с кубиками пресса 24 на 7, как лечить диабет и помогают ли похудеть таблетки — объяснил ведущий научный сотрудник и руководитель лаборатории НМИЦ им. В. А. Алмазова, преподаватель Школы Павленко, хирург, к.м.н. Александр Евгеньевич Неймарк.
Как отличить лишний вес от ожирения
Если говорить математически, то это можно выразить в цифрах. Лишний вес, то есть избыточную массу тела, можно определить с помощью показателя — индекса массы тела (ИМТ). Это соотношение веса к площади тела. Если ИМТ менее 25, то это нормальная масса тела. Когда цифры в пределах от 25 до 30 — это избыточная масса тела и, наверное, можно сказать — лишний вес. Ожирение начинается от ИМТ более 30.
Но, если говорить не цифрами, а понятиями, то лишний вес — это то, что не устраивает человека: некие эстетические моменты, физическое неудобство. А ожирение — это все-таки заболевание, при котором жировая ткань запускает ряд процессов, и происходит серьезное нарушение пищевого поведения, изменение метаболизма. То есть лишний вес — это проблема, больше связанная с внешним видом человека. А ожирение — это проблема, связанная с его здоровьем.
Почему появляется проблема
В нашем организме должен существовать баланс между поступлением и расходом энергии. Если в силу разных обстоятельств (избыточное питание, неактивный образ жизни) баланс нарушается — это становится основным фактором для появления лишнего веса. Что касается именно ожирения, то здесь система чуть более сложная, потому что жировая ткань — гормонально активный орган. Она выделяет огромное количество биологически активных субстанций, которые поражают восприятие человека в отношении питания. За счет этого меняется пищевое поведение и исчезает его контроль. Также запускаются процессы, связанные с изменениями метаболической активности.
Осложнений у лишнего веса по сути нет. А у ожирения их множество. К ним относятся:
- развитие артериальной гипертензии;
- развитие сахарного диабета второго типа;
- нарушение обмена холестерина и, как следствие, прогрессирование атеросклероза, синдрома поликистозных яичников;
- развитие онкологических заболеваний.
И есть множество других болезней, которые так или иначе могут быть инициированы ожирением.
Какие есть методы терапии
Существуют консервативный метод лечения (без инвазивных вмешательств) и хирургическое лечение (бариатрическая хирургия). Если говорить о консервативных методах, то это некая последовательность действий: изменение физической активности, питания, психосоциальных аспектов (то есть образа жизни!). Если всё это работает в совокупности — получается идеальный метод лечения ожирения. Но также это может быть использовано последовательно.
Консервативным способом лечения могут быть и фармакологические методы, то есть прием препаратов, которые влияют на аппетит, изменяют всасывание жиров в тонкой кишке. Но на самом деле таких лекарств очень немного, и зачастую они достаточно дорого стоят.
Что такое бариатрия
Бариатрия или бариатрическая хирургия — метод лечения ожирения, который связан с изменением анатомии ЖКТ. Путем лапароскопической операции хирурги изменяют объем желудка и пассаж, прохождение пищи по тонкому кишечнику — то есть влияют на основы физиологии. Благодаря этому у человека изменяется объем принимаемой пищи. В отличие от диет, после бариатрической хирургии чувство насыщения приходит намного раньше, человек насыщается очень небольшими порциями. Кроме того, задействуются различные так называемые гормональные факторы, выделяемые тонким кишечником, желудком. Поэтому у человека могут меняться предпочтения в питании и снижаться аппетит. Еще одним большим преимуществом бариатрической хирургии является влияние на сахарный диабет (так как меняется уровень глюкозы в крови) и на холестерин (снижается его уровень). Всё это делает бариатрию не только хирургией ожирения, но и хирургией метаболических нарушений — это значит, что благодаря ей врачи влияют на последствия ожирения.
Когда помогает бариатрия
В первую очередь бариатрическая хирургия используется для лечения ожирения, когда консервативная терапия не дает должного эффекта. Также этот метод часто используется для лечения сахарного диабета второго типа, особенно когда он плохо поддается консервативной терапии, и требуется более сильное лечение.
Александр Неймарк
ведущий научный сотрудник и руководитель лаборатории НМИЦ им. В. А. Алмазова, преподаватель Школы Павленко, хирург, к.м.н.
Диабет бывает разного типа, есть диабет, связанный с ожирением, а есть диабет, связанный с недостаточностью клеток, которые выделяют инсулин — в таком случае операция не будет эффективна. Если это диабет второго типа и его начальная стадия, то можно обойтись без операции. Человек может скорректировать свое питание и образ жизни. За счет назначенных врачом сахароснижающих препаратов можно снизить уровень глюкозы в крови. Конечно, тогда операция не нужна. Также надо понимать, что любое хирургическое вмешательство может нести в себе риски. Все должно быть здраво, по показаниям, тогда и люди вокруг нас будут здоровы.
Еще методика нужна как подготовка к различным сложным вмешательствам. Например, травматологическим — когда требуется протезирование суставов, но из-за веса травматологи не могут взять человека на операцию, или когда требуется трансплантация почки, и опять же вес становится препятствием. Другой пример — у человека есть сердечно-сосудистое заболевание, которое надо корректировать за счет снижения массы тела. Таких кейсов и вариантов может быть очень много. Для молодых женщин вопрос веса тесно связан с проблемой бесплодия, потому что ожирение часто приводит к снижению фертильности и вероятности забеременеть. После хирургического лечения эти возможности у многих женщин восстанавливаются.
Почему хирургия нужна не всегда
Чтобы человек получил хирургическое лечение, сначала нужно пройти путь консервативной терапии. Ведь изменение образа жизни не всегда должно быть за счет достаточно радикальных методов изменения анатомии.
Другое дело, мы должны понимать, что снизить вес может большинство людей, но удерживать его — гораздо сложнее. И в данном случае преимущество бариатрической хирургии как раз в том, что она помогает этот вес удерживать. Такой метод лечения показан тем, кто готов следовать рекомендациям, которые дают хирурги после операции — соблюдать определенный режима питания, адаптировать его в течение полугода. Обязателен прием витаминно-минеральной поддержки, так как человек ест гораздо меньше, чем требуется, и могут развиваться дефицитные состояния.
Важно отметить, что если у человека есть психологические проблемы, депрессивные расстройства, то они ограничивают бариатрическую хирургию — потому что сначала нужно решить их, а потом заниматься физическим здоровьем.
5 важных советов по профилактике лишнего веса
- Первый и самый главный совет — наблюдайте за собой и цените себя. Очень важно уделять внимание себе, своему здоровью, внешнему виду, потому что это формирует правильный подход к питанию.
- Соблюдайте регулярность приемов пищи. Не зря всегда были завтрак, обед и ужин. И это очень важно, так как позволяет создать сбалансированный ритм питания, к которому организм привыкнет, и вы будете меньше испытывать чувство голода. Но чаще всего в современной жизни мы как-то завтракаем (или не завтракаем вовсе), что-то перекусываем на работе и потом плотно ужинаем. Это самый патологический вариант питания.
- Обратите внимание на количество пищи. Задавайте себе вопрос: «а действительно ли я хочу съесть именно столько?» Потому что обычно мы едим действительно глазами. И когда останавливаемся, нам становится тяжело, мы понимаем, что переели. Вот этот момент для нас является стоп-сигналом. Важно задумываться о том, когда пора сделать паузу и спросить себя: «Хочу ли я еще есть или это такое чисто эмоциональнее ощущение?»
- Обязательно соблюдайте физическую активность. Она может быть любой, необязательно ходить 10 раз в неделю в спортзал. Достаточно того, если поначалу вы будете прогуливаться вечером, проходить от 5 до 10 тысяч шагов. Можно отказаться от автомобиля в каких-то недалеких поездках, когда вы можете пройти 2—3 километров.
- Не идеализируйте массу тела и не превращайте её показатель в сверхцель. Глянцевые картинки, которые мы видим, идеальные фигуры на них — лишь некий момент времени. Ни один из людей с фотографии не ходит всегда с кубиками пресса. Нужно с осторожностью относиться к желанию во что бы то ни стало иметь такую фигуру. И этот пункт нас отсылает к первому: цените себя, любите и осознавайте свое состояние.
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