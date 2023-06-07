Почему в России нет «моды на старость», на какие процедуры в Петербург едут со всего мира и заменят ли роботы хирургов — рассказывают эксперты

Зачем (и, главное, на чем!) мы будем молодеть в эпоху нейросетей и санкций, узнали у представителей четырех самых авторитетных клиник страны, объединяющих пластическую хирургию и косметологию.
На Екатерине Агаповой: рубашка, жилет и брюки GATE 31
Основатели клубной клиники DEGA Екатерина и Денис Агаповы практикуют ламповые встречи с пациентами, книжные собрания с сотрудниками, подкасты и высокую медицину — со всеми нами.
Anti-age vs pro-age
Екатерина Агапова: «"Мода на старость" (если вольно перевести термин pro-age) действительно появилась в Америке и Европе. Не закрашивать седину, гордиться морщинками, принимать свой возраст без возражений — звучит замечательно, но я пока не вижу признаков того, чтобы такая тенденция прижилась у нас. Доктора DEGA чаще все-таки слышат запрос не на "ухоженность", а на "10–15 лет долой". Другое дело, что эти годы должны исчезнуть незаметно: нарощенное-вставленное перетянутое — давно моветон.Чтобы можно было помолодеть основательно, исключив и откорректировав гормональные изменения, мы нередко назначаем пациентам комплекс лабораторных исследований и консультацию эндокринолога и терапевта (можно прямо у нас в клинике!). Только получив все вводные, работу начнут косметолог или пластический хирург. А может быть, оба доктора в тандеме, согласно общему плану лечения».
Международная панорама
Екатерина Агапова: «Шок-контент, но с российского рынка косметологических препаратов на самом деле никто, кроме концерна Allergan, не ушел. Так что мы продолжаем работать с прежними брендами, к которым добавили хорошо себя показавший ботулотоксин "Миотокс" производства российской компании».
Денис Агапов: «Даже сейчас в DEGA приезжают медицинские туристы. На омоложение лица прибывают из США, Италии, Швейцарии. В основном это наши бывшие соотечественники, которых в Европе и Америке не то чтобы «отменили», но установить теплый и внятный контакт с доктором им стало сложнее. А на инвазивную дерматологию — лазерную шлифовку, микроигольчатую абляцию кожи приезжают из теплых стран. Там подобные косметологические процедуры просто не делают, потому что главное условие реабилитации — не попадать какое-то время под прямые солнечные лучи».
Техника на грани фантастики
Денис Агапов: «Мы продолжаем работать на самых современных аппаратах, но конкретно в пластической хирургии никакого прорыва ИИ пока не совершил. На амбулаторном звене для врачей общей практики нейросеть и правда зарекомендовала себя как отличная вещь, способная пропустить через большое сито множество симптомов и фотографий. Однако для формирования виртуального опыта в пластической хирургии базы просто не существует. Фото до/после, пара кадров во время операции — вот и все уроки для ИИ, отличником ему стать абсолютно не на чем. К тому же у нейросетей отсутствует важнейшее для хирурга эстетическое чувство (вы же видели, что они лепят всем по три руки с сорока пальцами?). "Сделать хотел утюг, слон получился вдруг", как в старой песне.
Удаленное управление аппаратом Da Vinci, на котором мой коллега Артур Рыбакин проводил эндоскопию лба, тоже не стало переломным моментом в пластической хирургии. При работе на эндоскопическом оборудовании очень важна согласованность того, что мы видим глазами, и того, что чувствуем руками. Если врач лишен тактильного чувства, то не улавливает сопротивления инструмента при прохождении через ткани, разъединении связочного аппарата лица и перемещении лоскутов. Тут нужно потрогать, помять — наше дело ближе к скульптуре, чем к архитектуре».
Экосистема
Екатерина Агапова: «Три столпа нашей клиники — развитие, команда, внимание к деталям. Врачи учатся не только в рамках своей специальности ради переаттестаций и лучшего владения профессиональными инструментами. Многие из них, например, посещали курсы ораторского искусства. Впрочем, его мы тренируем еще и в книжном клубе, где раз в месяц обсуждаем с коллегами нон-фикшн по бизнес-темам и психологии».
На Вадиме Брагилеве: пиджак Junya Watanabe х Comme des Garçons, водолазка Calvin Klein (все — Pif Paf Supershop)
Пятеро выпускников Военно-медицинской академии 23 года назад основали клинику GRANDMED по принципу «один за всех и все за одного». Пластический хирург Вадим Брагилев (полагаем, д’Артаньян!) как никто понимает в вечной молодости и крепком связочном аппарате.
Anti-age vs pro-age
Свежему тренду на натуральность, заботу о своем здоровье и поддержание природных черт лица мы в GRANDMED, вообще-то, следовали с самого начала. Реально новой кажется тенденция видеть будущее за профилактической медициной. Так что наш anti-age сегодня — это комплекс индивидуально подобранных процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи. C контролем общего состояния организма, коррекцией дефицита витаминов, микроэлементов, белка, гормонов, сочетанием аппаратных и инъекционных методик (бывает, что и в одной процедуре!). В интересах максимально гладкого pro-age в GRANDMED работает Центр женского здоровья, где собралась великолепная команда врачей акушеров-гинекологов и репродуктологов. Но, конечно, даже при грамотном комплексе мер по омоложению и оздоровлению бьютификацию силами пластической хирургии никто не отменял.
Международная панорама
Все идет своим чередом: в марте этого года наши врачи-репродуктологи ездили в Венецию выступать с докладом на тему «Плазмашоттинг: новый метод лечения тонкого эндометрия». Что касается кризиса цепочек поставок, то ни в период пандемии, ни год назад мы его не заметили. Наверное, благодаря тому, что у нас выстроены хорошие многолетние отношения с партнерами, которые заранее сообщают обо всех изменениях в логистике. Так что мы не впадали в панику, когда коллеги из других клиник сметали со складов препараты по многократно завышенным ценам. Очень выручила заранее принятая стратегия «альтернативного поставщика».
Из новых препаратов в портфеле клиники я бы отметил итальянский Nithya и российский «Микроколлост» на основе структурного белка кожи — ими косметологи проводят инъекционную коллагенотерапию. А стимулируют выработку коллагена сейчас с помощью полимолочной кислоты AestheFill из Южной Кореи.
Техника на грани фантастики
Управляемый ультразвуковой SMAS-лифтинг на аппарате Ulthera (помимо эффекта подтяжки, который нарастает в течение нескольких месяцев, активно стимулируется выработка собственного коллагена и эластина), лазеры Fotona SP Dynamis, которые могут быть адаптированы к любому типу кожи, роботизированная пластическая хирургия и анестезиология — в любой высококлассной медицинской технике заложены стандартные программы. С одной стороны, они помогают уберечь от ошибок во время процедуры или операции, с другой — отражают опыт большого числа специалистов. Хорошее подспорье в работе. А вот наглядность 3D-моделирования по-прежнему остается спорной. Считаю его просто инструментом для коммуникации врача с пациентом: с помощью картинки каждый может лучше объяснить, что он имеет в виду. Из практики я бы 3D не убирал, но рекомендовал бы всем относиться к нему философски.
Экосистема
Общее дело объединяет. С коллегами мы познакомились еще студентами. Как в песне «Сплина»: «… мы все больны гандболом!» Вот мы были «больны» микрохирургией. Когда занят любимым делом, заражаешь им близких. Поэтому мы привели в эту профессию своих сыновей и с азартом выпускаем на базе клиники шестое поколение пластических хирургов (без шуток, конкурс на стажировку в Школу эстетической медицины GRANDMED выше, чем в МГИМО!). Что нужно, чтобы сохранить и разрастить такую во всех отношениях здоровую экосистему? Сама система! Поверьте, она всегда лучше, чем самое хорошее бессистемье.
Основатель и главврач клиники доказательной косметологии и пластической хирургии «Академия» Ирина Хрусталева 35 лет создает естественно красивые лица — доктору наук доверяет несколько поколений петербуржцев.
Anti-age vs pro-age
Между антивозрастными и позволяющими прекрасно выглядеть в своем возрасте методиками нет соперничества, все зависит от запроса. А вот борьба между естественностью и искусственностью продолжается, и, к счастью, явное преимущество теперь у первой. Когда я открыла «Академию», ситуация была иной: это было время агрессивных круговых подтяжек и лишающих мимики лифтинг-нитей. Осенью моей клинике будет 20 лет, и я очень рада, что за эти годы мы умножили число людей, перешедших на сторону естественности и безопасных технологий.
Международная панорама
Сегодня практически невозможно узнать, как и в каких условиях создают препараты от азиатских компаний, пришедших к нам взамен ушедших европейских. Поэтому я делаю акцент на надежных российских производителях — проверить стерильность производства на наших заводах не составляет труда. Так случилось с одним биорепарантом: мы удостоверились в показателях его безопасности и эффективности, начали использовать, и в итоге он стал одним из любимых косметологических протоколов пациентов. Процедура стимулирует синтез коллагена, благодаря чему происходит уплотнение кожи, повышаются ее тонус и тургор, становятся незаметными рубцы и растяжки, быстрее проходит восстановление после хирургических вмешательств.
Техника на грани фантастики
Роботы-ассистенты нужны там, куда человеку добраться сложно. Но в эстетической хирургии лица такие места не приходят на ум. А модные технологии, вроде программ-визуализаторов, служат больше для развлечения пациентов, чем для помощи врачам. То, как провести операцию, учтя все особенности анатомии — состояние костей и кожи, положение, эластичность, «поведение» мягких тканей в конкретный момент, — знает только врач, даже самому совершенному компьютеру за сотни тысяч это недоступно. Я объясняю это клиническим ординаторам в Петербургском медицинском университете (возглавлять кафедру пластической хирургии в котором честь для меня уже 11 лет!) и начинающим коллегам, и они учатся работать, рассчитывая только на свое искусство.
Если говорить о методиках, которые до сих пор можно называть инновационными, потому что ничего лучше пока не придумано, то отмечу две. Во-первых, это контурная костная пластика, позволяющая гармонизировать отдельные части лица в тех случаях, когда работы с только мягкими тканями недостаточно. Во-вторых, эндоскопические операции. Я часто провожу высокоточный лифтинг периорбитальной зоны и средней части лица, который устраняет провисание кожи в области висков, век и под глазами, открывает и освежает взгляд, красиво оттеняет скулы и при этом не требует длительной реабилитации.
Экосистема
Создавая «Академию», я решила собрать небольшую команду: около двух десятков человек: косметологов, эстетических хирургов и даже дерматоонкологов, — потому что масштаб клиники с сотнями сотрудников не позволил бы лично отвечать за работу каждого из них. А ведь хорошего врача видно только по его работе: например, если у человека после блефаропластики полностью удалены жировые пакеты, кожа перетянута, глаз округлился, веко «вывернулось» — то перед вами «творчество» специалиста с недостаточной базой знаний. Современные технологии позволяют добиться результатов максимально щадящим образом. Как с хирургическим вмешательством, так и без него.
Перспективы в эстетической медицине всегда открыты Алексею Богатенкову, главному врачу отделения медицинской косметологии самой видовой клиники «ИНСТИТУТ КРАСОТЫ ГАЛАКТИКА» с максимальным составом докторов-инфлюенсеров (но скорее всего, дело в 26 годах практики!).
Техника на грани фантастики
Естественный интеллект мне все-таки ближе искусственного. Главврач «Института красоты ГАЛАКТИКА» Артур Владимирович Рыбакин, который первым в стране проводил робот-ассистированную пластическую операцию, сам говорит, что манипулы ни в какое сравнение не идут с руками практикующего хирурга. Пусть за роботами будущее, но не самое ближайшее. И в хирургии, и в косметологии техника все еще остается инструментом. «Самый лучший аппарат — тот, который у вас есть», как однажды пошутил израильский профессор-дерматолог Моше Лапидот. В этой шутке правды процентов 90: очевидно, что успешнее всего сработает именно та методика, которую доктор глубоко постиг. Наши косметологи освоили много вариантов, поэтому могут себе позволить подбирать процедуру под каждый конкретный случай. Скажу страшное: нет никаких «популярных» и всем необходимых процедур. Слово «востребованность» подходит для блюд в ресторане. В косметологии востребован только результат.
Anti-age vs pro-age
И anti-age, и pro-age — это, по-моему, чистый маркетинг. Что касается естественного старения, то есть pro-age, — я бы трактовал его как безусловное право расслабиться и не заморачиваться ни с какими вмешательствами. Наших женщин, кажется, такой подход в большинстве своем не устраивает. А anti-age как борьба с возрастом вовсе не ограничивается эстетической медициной.
Международная панорама
В нашем деле изоляция — совершенно не позитивный момент. Поэтому стараемся поддерживать отношения с коллегами из других стран. Недавно партнеры были удивлены уровнем гистологических исследований, которые представили наши косметологи Елена Аравийская и Леся Кирсанова на конференции Candela в Риме (речь шла о работе на пикосекундном лазере). Никто не ожидал настолько серьезного подхода. В закупках произошел определенный сдвиг в сторону российских препаратов и аппаратов. Петербургский завод Solopharm определенно делает большое дело. Ну и в целом, как говорили герои мэшап-кино 1980-х «Комедия давно минувших дней»: «Кто против отечественного фильма? Прошу поднять руки!..» Правда, рано говорить, что этот процесс имеет принципиальный характер — думаю, просто отыграна доля рынка. Его завоевание не будет быстрым. В торговом отношении очень укрепились и наши связи с Южной Кореей: я пару недель назад ездил на конференцию KIMES в Сеуле. Странf передовая в плане бьюти-разработок, и приятно, что российские поставщики там тоже были.
Текст: Алла Шарандина, Дарья Скаянская
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