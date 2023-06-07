Почему в России нет «моды на старость», на какие процедуры в Петербург едут со всего мира и заменят ли роботы хирургов — рассказывают эксперты

Пятеро выпускников Военно-медицинской академии 23 года назад основали клинику GRANDMED по принципу «один за всех и все за одного». Пластический хирург Вадим Брагилев (полагаем, д’Артаньян!) как никто понимает в вечной молодости и крепком связочном аппарате.

Anti-age vs pro-age

Свежему тренду на натуральность, заботу о своем здоровье и поддержание природных черт лица мы в GRANDMED, вообще-то, следовали с самого начала. Реально новой кажется тенденция видеть будущее за профилактической медициной. Так что наш anti-age сегодня — это комплекс индивидуально подобранных процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи. C контролем общего состояния организма, коррекцией дефицита витаминов, микроэлементов, белка, гормонов, сочетанием аппаратных и инъекционных методик (бывает, что и в одной процедуре!). В интересах максимально гладкого pro-age в GRANDMED работает Центр женского здоровья, где собралась великолепная команда врачей акушеров-гинекологов и репродуктологов. Но, конечно, даже при грамотном комплексе мер по омоложению и оздоровлению бьютификацию силами пластической хирургии никто не отменял.

Международная панорама

Все идет своим чередом: в марте этого года наши врачи-репродуктологи ездили в Венецию выступать с докладом на тему «Плазмашоттинг: новый метод лечения тонкого эндометрия». Что касается кризиса цепочек поставок, то ни в период пандемии, ни год назад мы его не заметили. Наверное, благодаря тому, что у нас выстроены хорошие многолетние отношения с партнерами, которые заранее сообщают обо всех изменениях в логистике. Так что мы не впадали в панику, когда коллеги из других клиник сметали со складов препараты по многократно завышенным ценам. Очень выручила заранее принятая стратегия «альтернативного поставщика».

Из новых препаратов в портфеле клиники я бы отметил итальянский Nithya и российский «Микроколлост» на основе структурного белка кожи — ими косметологи проводят инъекционную коллагенотерапию. А стимулируют выработку коллагена сейчас с помощью полимолочной кислоты AestheFill из Южной Кореи.

Даже при грамотном комплексе мер по омоложению и оздоровлению бьютификацию силами пластической хирургии никто не отменял.

Техника на грани фантастики

Управляемый ультразвуковой SMAS-лифтинг на аппарате Ulthera (помимо эффекта подтяжки, который нарастает в течение нескольких месяцев, активно стимулируется выработка собственного коллагена и эластина), лазеры Fotona SP Dynamis, которые могут быть адаптированы к любому типу кожи, роботизированная пластическая хирургия и анестезиология — в любой высококлассной медицинской технике заложены стандартные программы. С одной стороны, они помогают уберечь от ошибок во время процедуры или операции, с другой — отражают опыт большого числа специалистов. Хорошее подспорье в работе. А вот наглядность 3D-моделирования по-прежнему остается спорной. Считаю его просто инструментом для коммуникации врача с пациентом: с помощью картинки каждый может лучше объяснить, что он имеет в виду. Из практики я бы 3D не убирал, но рекомендовал бы всем относиться к нему философски.

Экосистема

Общее дело объединяет. С коллегами мы познакомились еще студентами. Как в песне «Сплина»: «… мы все больны гандболом!» Вот мы были «больны» микрохирургией. Когда занят любимым делом, заражаешь им близких. Поэтому мы привели в эту профессию своих сыновей и с азартом выпускаем на базе клиники шестое поколение пластических хирургов (без шуток, конкурс на стажировку в Школу эстетической медицины GRANDMED выше, чем в МГИМО!). Что нужно, чтобы сохранить и разрастить такую во всех отношениях здоровую экосистему? Сама система! Поверьте, она всегда лучше, чем самое хорошее бессистемье.