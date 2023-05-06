Совершить пробежку между Москвой и Петербургом: в Новгородской области пройдет Лесной Окуловский полумарафон

Лесной Окуловский полумарафон пройдет в Новгородской области — на территории соснового леса, расположившегося на границе Валдайского заповедника. Бегунов ждут четыре дистанции для любого уровня физической подготовки. Грунтовая трасса для дистанции в 2, 5, 10 и 21 километр пройдет между двух столиц — Москвой и Петербургом. Принять участие в забеге могут профессиональные спортсмены, любители бега и молодежь —подростки и дети.

Марафон открыт не только для бегунов: каждый желающий сможет прийти на мероприятие, чтобы поддержать участников. В течение дня организаторы проведут спортивные и развлекательные мероприятия для гостей, а также детские мастер-классы. Здесь же можно будет отдохнуть в специально оборудованных для этого зонах и перекусить на фуд-корте.

Не только пробежать дистанцию, но и позаботиться о природе: на площадке установят специальные боксы-собираторы, куда можно будет сдать старые пластиковые зубные щетки — они пойдут на переработку в полимерпесчаную тротуарную плитку для городского благоустройства в городе Окуловке. За 10 старых зубных щеток можно будет получить подарок от SPLAT.

Лесной Окуловский полумарафон пройдет 20 мая. Зарегистрироваться и узнать подробности о забеге можно по ссылке.

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