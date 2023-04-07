Спите на жестком и принимайте ванну из рисовых отрубей: секреты красоты гейши, (о) которой написаны «Мемуары»

Гейш с раннего детства учат доставлять эстетическое удовольствие. Каждая девушка, как цветок, красива по-своему и, словно ива, изящна, гибка и сильна. Гейши носят традиционные одежды и следуют неписаным правилам, охраняющим детали их исключительного ремесла.

Выберите дело своей жизни и не отступайте от него

Если вам нравится бегать — то выходите на тренировку каждое утро. Если любите лошадей — займитесь конным спортом. А если вам больше по душе вдумчивое сосредоточение, то попробуйте йогу. Гейши выбирают танцы. Они поддерживают девушек в хорошей форме и помогают сохранить душевное равновесие в сложные периоды жизни.

Традиционный японский танец не похож на западный, но требует тренированных мышц — как в балете. Девочки учатся танцевать с ранних лет, и к совершеннолетию овладевают сложными движениями в совершенстве.

Носите одежду и украшения с утяжелением

Когда Минэко была гейшей, то весила 41 килограмм. А вес полного кимоно с украшениями для волос составлял около 18 килограмм. Поэтому носить его было очень непросто. Добавьте сюда еще специальные кожаные или деревянные сандалии на пятнадцатисантиметровой платформе. В такой обуви трудно ходить, зато семенящая походка очень ценится среди мужчин.

Гейша может не посещать фитнес-зал — она тратит немало калорий, просто прогуливаясь в своем тяжелом облачении и в неудобной обуви.