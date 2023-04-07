Спите на жестком и принимайте ванну из рисовых отрубей: секреты красоты гейши, (о) которой написаны «Мемуары»

Минэко Ивасаки — та, о ком тот самый знаменитый, европеизированный и недостоверный роман Артура Голдена, — рассказала свою историю в книге «Жизнь гейши. Мемуары самой известной гейши в мире», которая недавно вышла в издательстве «БОМБОРА». Там она развеяла многочисленные мифы о профессии и поделилась секретами ухода за собой. Спойлер — красота и здоровье в нашем понимании могут друг друга не обуславливать. Но это мир гейш!
Гейш с раннего детства учат доставлять эстетическое удовольствие. Каждая девушка, как цветок, красива по-своему и, словно ива, изящна, гибка и сильна. Гейши носят традиционные одежды и следуют неписаным правилам, охраняющим детали их исключительного ремесла.
Выберите дело своей жизни и не отступайте от него
Если вам нравится бегать — то выходите на тренировку каждое утро. Если любите лошадей — займитесь конным спортом. А если вам больше по душе вдумчивое сосредоточение, то попробуйте йогу. Гейши выбирают танцы. Они поддерживают девушек в хорошей форме и помогают сохранить душевное равновесие в сложные периоды жизни.
Традиционный японский танец не похож на западный, но требует тренированных мышц — как в балете. Девочки учатся танцевать с ранних лет, и к совершеннолетию овладевают сложными движениями в совершенстве.
Носите одежду и украшения с утяжелением
Когда Минэко была гейшей, то весила 41 килограмм. А вес полного кимоно с украшениями для волос составлял около 18 килограмм. Поэтому носить его было очень непросто. Добавьте сюда еще специальные кожаные или деревянные сандалии на пятнадцатисантиметровой платформе. В такой обуви трудно ходить, зато семенящая походка очень ценится среди мужчин.
Гейша может не посещать фитнес-зал — она тратит немало калорий, просто прогуливаясь в своем тяжелом облачении и в неудобной обуви.
Соблюдайте жесткий режим
С раннего детства девочек приучают соблюдать четкий распорядок дня. Режим, в котором они существуют, по напряженности сравним с распорядком дня прима-балерины. Ранний подъем, уборка, небольшой завтрак, учеба и танцевальные тренировки до позднего вечера. Если вечером предстоит общаться с гостями, то девушки пропускают ужин. Как правило, в меню входят традиционные рис, рыба и овощи.
На частных банкетах, какие бы роскошные кушанья не подавались, есть не полагается. Исключение составляют случаи, когда клиент приглашает гейшу в ресторан, там же девушки могут попробовать западную пищу.
Брейте лицо
Японские женщины бреют лица, и гейши — не исключение. Для этого они ходят к цирюльнику. Впервые Минэко побрил ее отец в день, когда ей исполнился годик. С тех пор она удаляла волосы с лица раз в месяц — для идеально гладкой кожи, которой так славятся гейши.
Берегите прическу
Гейши ходят к парикмахеру как минимум раз в пять дней. А чтобы не испортить прическу между посещениями, девушки спят на лакированных деревянных подголовниках, на которые кладутся узкие подушечки.
На жестком приучают спать с детства. Чтобы девочки не убирали ночью деревянную подушку, вокруг рассыпают рисовые отруби. Если схитрить и отодвинуть жесткий подголовник, то отруби прилипнут к напомаженным волосам, и с утра придется вновь провести немало часов в кресле парикмахера.
Корректируйте недостатки
Красота требует от гейши особых жертв. Чтобы делать высокую прическу, с раннего детства девочкам завязывают волосы на макушке. Вся масса волос держится на кусочке бамбука, который постоянно тянет корни волос и раздражает кожу головы. С годами на макушке образуется маленькая лысина, которую убирают с помощью операции.
Облысевший участок кожи срезают, а края разреза стягивают. Это похоже на подтяжку лица. Все проходит очень быстро, но в результате какое-то время становится трудно смеяться — кожа натягивается, и швы болят.
Используйте рисовые отруби
Рецепт ванны гейши. Вода должна быть довольно горячей — так, чтобы от нее исходил пар. Погрузитесь в воду и ждите, пока кожа не размягчится. Потом тщательно вымойтесь с мылом. После уберите огрубевшую кожу специальной мочалкой — сетчатым мешочком, наполненным рисовыми отрубями. Рисовые отруби содержат витамин B, поэтому они очень полезны для кожи. Потом снова заберитесь в ванну, чтобы в последний раз отмокнуть. После водных процедур промокните влагу полотенцем и смажьте кожу увлажняющим кремом.
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