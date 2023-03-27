Основатель «СберМаркета» госпитализирован, а его девушка погибла: предположительно пара отравилась препаратом из плаценты

Дмитрий и Анна сделали курс из пяти инъекций и 14 марта после были госпитализированы из-за плохого самочувствия (озноб, высокая температура, головная боль). Врачами в отделении токсической реанимации у них был диагностирован септический шок, а у Анны — отек легких, сердечная недостаточность и заражение крови. Вероятно организм воспринял препарат как чужеродный и начал его отторжение. Сейчас Дмитрий идет на поправку, но его возлюбленная скончалась 25 марта.

Пока по делу ведется следствие, а Интернет наполняется различными версиями произошедшего, начиная, с неправильного приготовления девушкой капельниц и заканчивая использованием некачественного препарата, издание «Вечерняя Москва» попросило врача-иммунолога Ирину Ярцеву рассказать о том, мог ли стать причиной несчастья сам «Лаеннек».

— Смерть студентки, вероятнее всего, никак не связана с препаратом для повышения иммунитета. «Лаеннек» изготовлен из выжимки плаценты. В нем нет никаких токсичных компонентов. Тем не менее врачи из доказательной медицины никогда не назначают данное лекарственное средство. Его чаще рекомендуют полумедицинские учреждения либо какие-то сомнительные специалисты. В доказательной базе «Лаеннек» никак себя не зарекомендовал и не проходил необходимых клинических исследований, — ответила специалист.

По ее словам, основной метод укрепления здоровья — это выстраивание грамотного распорядка дня, баланс отдыха и активности, спорт и разнообразный рацион. Использование иммуномодуляторов не является первым шагом к восстановлению сил, более того — если препарат недостаточно проверен, он может сыграть с ослабленным организмом злую шутку: тело не выдержит действие стимулятора и откажет.

Отдельно иммунолог отметила, что самолечение опасно и прибегать к нему не следует. Чтобы решить конкретную проблему врачи назначают необходимые анализы и уже по их результатам определяют тактику избавления от недуга. Лекарства подбираются с учетом того, что доказана их эффективность и безопасность, поэтому «Лаеннек» вряд бы оказался в рецепте. Он, конечно, не смертелен, но и не проверен должным образом, а еще возможна аллергия на его состав.

Также нужно учитывать, что это средство сейчас очень популярно в России, однако из-за нынешних проблем с поставками рынок наводняется подделками. Не исключено, что отравление было спровоцировано не «Лаеннеком», а его копией.

Редакция выражает свои соболезнования семье Анны Коляды и желает Дмитрию Жулину скорейшего выздоровления.