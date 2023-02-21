18+
  • Здоровье
  • Здоровье
Здоровье

Ученые ИТМО разработали систему сверхточной диагностики заболеваний ЖКТ

Поделиться:

Определить по выдоху человека, есть ли в организме бактерии Helicobacter pylori, которые вызывают такие серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта, как язва, гастрит и рак, стало возможным. Технология проверена на 7 тысячах (!) измерений, а ее точность составляет 98%.

Maxx-Studio

Аппаратно-программный комплекс включает в себя газоанализатор, состоящий из лазера, закрытой емкости для пробы, приемника излучения, систем охлаждения и питания, и программное обеспечение (ПО). Ключевая идея — применение рамановской спектроскопии, позволяющей узнать характеристики веществ по взаимодействию молекул со светом. Технология основана на российских компонентах и превосходит по точности зарубежные приборы неинвазивной диагностики ЖКТ-заболеваний, которые сейчас активно используются в здравоохранении.

Предложенное решение похоже на распространенные дыхательные тесты.

«Принцип работы нашей системы упрощенно выглядит так: пациент выдыхает сначала базовую пробу, затем, после приема специального препарата с высоким содержанием изотопа 13С, вторую. Обе пробы анализируются и сравниваются, если во второй 13C будет больше, чем в первой, система зафиксирует сигнал в виде пиков (отклонений) на световой волне. Это с большой вероятностью означает, что в желудке пациента есть Helicobacter pylori. Если же количество 13C останется неизменным — бактерий нет. Точный объем углерода вычисляет ПО», – объясняет Евгений Попов, главный автор исследования, руководитель научно исследовательской лаборатории спектроскопии биологических объектов ИТМО.

Следующий этап проекта — поиск медицинских центров и лабораторий для проведения доклинических и клинических исследований и тестирование системы уже на реальных образцах. По словам ученых, в будущем метод можно будет адаптировать для определения других патологий — например, диабета, рака легких, астмы и туберкулеза.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: