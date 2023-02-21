Ученые ИТМО разработали систему сверхточной диагностики заболеваний ЖКТ

Предложенное решение похоже на распространенные дыхательные тесты.

«Принцип работы нашей системы упрощенно выглядит так: пациент выдыхает сначала базовую пробу, затем, после приема специального препарата с высоким содержанием изотопа 13С, вторую. Обе пробы анализируются и сравниваются, если во второй 13C будет больше, чем в первой, система зафиксирует сигнал в виде пиков (отклонений) на световой волне. Это с большой вероятностью означает, что в желудке пациента есть Helicobacter pylori. Если же количество 13C останется неизменным — бактерий нет. Точный объем углерода вычисляет ПО», – объясняет Евгений Попов, главный автор исследования, руководитель научно исследовательской лаборатории спектроскопии биологических объектов ИТМО.

Следующий этап проекта — поиск медицинских центров и лабораторий для проведения доклинических и клинических исследований и тестирование системы уже на реальных образцах. По словам ученых, в будущем метод можно будет адаптировать для определения других патологий — например, диабета, рака легких, астмы и туберкулеза.