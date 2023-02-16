Высокий уровень гормонов, потеря аппетита и сбой сна: кардиолог — о том, как безответная любовь влияет на здоровье

«Я не сплю, не ем, все думаю о ...»

Чувств в груди много, а выхода им нет. Никакого признания, одни переживания. Высокий уровень гормонов стресса, не находя реализации, приводит к спазму артерий и как следствие, к проблемам с сердцем. Разумеется, постоянное волнение мешает сну, и ночь превращается в период постоянных мыслей. В медицине даже используется специальный термин, обозначающий всех ночных «переживальщиков» и накопителей эмоций — «найт-пикер» (от англ. «night-picker»).

Особую категорию среди них составляют «нон-дипперы» (от англ. «non-dipper») – люди, у которых давление ночью не снижается, хотя должно. Утром их пульс учащается до предела, чтобы хоть как-то обеспечить мозг кислородом. Сам по себе такой сбой «не рассасывается» и может закончиться элементарным истощением. Человек даже перестает есть, поскольку спазм пищевода превращает процесс еды в пытку.