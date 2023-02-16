Высокий уровень гормонов, потеря аппетита и сбой сна: кардиолог — о том, как безответная любовь влияет на здоровье

Муки любви, невозможность успокоиться и постоянные переживания, лишающие сердце покоя в прямом смысле — это не романтика, а синдром ночной гиперсимпатикотонии. Чем это заболевание опасно, и можно ли помочь себе самостоятельно, нам рассказал доктор медицинских наук, врач-кардиолог Центра молекулярной диагностики CMD Таганская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Семенович Шерашов.
«Я не сплю, не ем, все думаю о ...»
Чувств в груди много, а выхода им нет. Никакого признания, одни переживания. Высокий уровень гормонов стресса, не находя реализации, приводит к спазму артерий и как следствие, к проблемам с сердцем. Разумеется, постоянное волнение мешает сну, и ночь превращается в период постоянных мыслей. В медицине даже используется специальный термин, обозначающий всех ночных «переживальщиков» и накопителей эмоций — «найт-пикер» (от англ. «night-picker»).
Особую категорию среди них составляют «нон-дипперы» (от англ. «non-dipper») – люди, у которых давление ночью не снижается, хотя должно. Утром их пульс учащается до предела, чтобы хоть как-то обеспечить мозг кислородом. Сам по себе такой сбой «не рассасывается» и может закончиться элементарным истощением. Человек даже перестает есть, поскольку спазм пищевода превращает процесс еды в пытку.
«Счастливые часов не наблюдают»
Бывает и обратная картина, когда у человека регистрируется очень высокий уровень серотонина и у него «все хорошо», он всем доволен. Но это не так — неиспользованный тестостерон берет верх над ситуацией и повышает тонус нервной системы ночью, когда она должна отдыхать. Такой пациент превращается в подобие главного героя романа шотландского писателя Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Днем это благопристойный человек, а ночью — страшный нервный монстр.
«Ах, говорят, что время лечит»
Проходит время, и кажется, что все забыто. Но это не так. Время не лечит. Эмоции «уходят» глубоко в подсознание и начинают будоражить организм ночью, когда сознание человека отключено, то есть спит. Проснувшись утром, можно и не знать, что спал всего 10 минут перед утренним просыпанием, а остальное время – активно бодрствовал с закрытыми глазами. Бывает так, что «навспоминавшись» прошлой романтики, человек садится утром за руль авто и засыпает с открытыми глазами. Эта ситуация грозит не только риском попадания в ДТП из-за снижения реакции, но и гибелью, так как ритм сердца становится реже и уже не обеспечивает работу мозга. Обычно в таких ситуациях должны срабатывать защитные механизмы: выброс адреналина и соответственно восстановление сердечного ритма. Главное, чтобы этот оборонительный эффект не отключился от усталости.
«Сердце разбилось на тысячи осколков»
Термин «разбитое сердце», на мой взгляд, означает сердце, отвечающее изменениями в работе невпопад происходящему и своим текущим потребностям. Ему нужно успокоиться — оно колотится, как ненормальное, ритм должен быть ровным — а он похож на американскую горку. Происходит это потому, что сердцем свои внутренние процессы уже не руководят, им верховодят внешние установки, которые идут из головы. По сути, все перечисленные выше нездоровые практики (душевные терзания, накопление в себе эмоций, сбой режима отдыха и сна) и приводят к тому, что сердце так страдает.
«Кому жить хорошо?»
Чтобы понять, как избежать тяжелых последствий любовной горячки, давайте вспомним главного героя из кинокомедии «Укрощение строптивого», где главную роль сельского фермера -холостяка играет хорошо известный российским зрителям Адриано Челентано. Я считаю, что в картине очень удачно и точно передано, как его персонаж сбрасывает гормональную бурю после нереализованного общения с очаровательной героиней Орнеллы Мути. Он выходит ночью из дома и с остервенением начинает рубить дрова. И это помогает.
Займитесь спортом или другой физической активностью, найдите себе интересное занятие, «разгрузите» занятое переживаниями сознание. И не окунайтесь в чувства с головой — здесь НЕ поможет чистосердечное признание объекту страсти, разговор по душам с близким человеком или ведение журнала. Эти мероприятия могут еще больше приоткрыть доступ романтических обстоятельств к управлению вами.
Виктор Семенович Шерашов
д.м.н., врач-кардиолог Центра молекулярной диагностики CMD Таганская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Хочу еще раз акцентировать внимание на том, что в основе всех вышеперечисленных ситуаций лежит новое явление — синдром ночной гиперсимпатикотонии. Впервые оно было описано в России в 2007 году и признано международным медицинским сообществом в 2013 году (США, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария). Существует много форм, проявлений и последствий этого синдрома. Невозможно вместить все их многообразие в рамки одной статьи. Каждый человек — это целый мир уникальных эмоций и опыта. Поэтому консультация кардиолога длится долго, пока все детали заболевания не будут прояснены.
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