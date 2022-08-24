В Петербурге стартует вакцинация против гриппа. Можно ли сделать прививку одновременно с ревакцинацией от COVID-19?

Первая партия вакцины от гриппа для взрослых «Совигрипп» в количестве 418 740 доз поступила в Петербург 17 августа — сейчас она развозится по медицинским учреждениям. Также в скором времени откроются передвижные пункты вакцинации от гриппа возле станций метро. Всего в этом году планируется вакцинировать от гриппа 3 миллиона 250 тысяч человек, в том числе 510 тысяч детей — это 60% населения Петербурга.

В прививочных кабинетах поликлиник доступна как вакцина от коронавирусной инфекции, так и от гриппа. Привиться ими можно как в один день, так и раздельно: как отмечают в Комитете по здравоохранению Петербурга, в последнем случае между двумя прививками необходим интервал в один месяц.

О возможности одновременной вакцинации также напомнила начальник отдела по организации амбулаторной медпомощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева: «Часто задают вопрос, можно ли одномоментно вводить вакцину против гриппа и ковида. Да, можно. Иммунитет формируется. Но если есть какие-то опасения, можно вакцинироваться с разницей в 30 дней».

«В период роста заболеваемости COVID-19 очень важно привиться не только от коронавируса, но и от гриппа. И сделать это необходимо до начала сезонной циркуляции вируса. Вакцинация — единственный эффективный защитный механизм, который позволит вам уберечь свое здоровье и здоровье ваших близких!» — сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.