Что такое гепатит и какие они бывают

Гепатит — это воспалительный процесс клеток печени. «Большинство тяжелых циррозов и рак печени — результат заражения вирусами гепатита В, С, D. По данным ВОЗ ежегодно от гепатита В и С умирает 1 миллион 100 тысяч человек. Но эти смерти можно было предотвратить. Сегодня возможно не только диагностировать заболевание, но и эффективно лечить вирусный гепатит С или защитить себя от вирусного гепатита В с помощью вакцины», — говорит Маргарита Провоторова.

Некоторые виды встречаются очень часто — это гепатиты B и C, которые передаются через кровь, а также гепатит А или «болезнь грязных рук». Заражение происходит при употребление пищевых продуктов и воды, содержащих патоген, а после выздоровления у человека появляются антитела. Они защищают от повторного инфицирования.

Есть и более редкие виды. И если раньше их практически не выявляли (это может быть связано не только с распространением, но и тестированием), то сейчас инфекционисты сталкиваются с ними регулярно.