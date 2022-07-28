28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитами. Это одно из самых распространенных заболеваний в России и во всем мире. По данным ВОЗ, хотя бы одним из вариантов гепатита переболели более 2 млрд человек в мире. И если про гепатиты B и C большинство людей знают, то про остальные виды информации мало. О них (и связанных с ними интересных фактах) рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Маргарита Провоторова.
Что такое гепатит и какие они бывают
Гепатит — это воспалительный процесс клеток печени. «Большинство тяжелых циррозов и рак печени — результат заражения вирусами гепатита В, С, D. По данным ВОЗ ежегодно от гепатита В и С умирает 1 миллион 100 тысяч человек. Но эти смерти можно было предотвратить. Сегодня возможно не только диагностировать заболевание, но и эффективно лечить вирусный гепатит С или защитить себя от вирусного гепатита В с помощью вакцины», — говорит Маргарита Провоторова.
Некоторые виды встречаются очень часто — это гепатиты B и C, которые передаются через кровь, а также гепатит А или «болезнь грязных рук». Заражение происходит при употребление пищевых продуктов и воды, содержащих патоген, а после выздоровления у человека появляются антитела. Они защищают от повторного инфицирования.
Есть и более редкие виды. И если раньше их практически не выявляли (это может быть связано не только с распространением, но и тестированием), то сейчас инфекционисты сталкиваются с ними регулярно.
Гепатит E — вирус с особенностями
Считалось, что это заболевание стран с низким уровнем жизни. Для остального мира — это лишь болезнь туристов, посещавших Азию и Африку. Но вирус распространился гораздо шире, чем предполагалось. «В России, по оценке серологического тестирования, наибольшее количество пациентов, болевших гепатитом Е, регистрируется в Бурятии, а наименьшее — в Европейской и Западносибирской частях страны. Происходят и массовые вспышки, как в России, так и в Китае, Индии, Мексике, Пакистане, Перу, Центральной и Северной Африке. Как правило, они связаны с нарушением санитарно-эпидемиологических норм в области водоснабжения и пищевого производства. По официальной статистике, ежегодно регистрируют около 2 миллионов случаев вирусного гепатита Е. Но, также, как и с другими его видами, не стоит забывать о немалом количестве случаев, не внесенных в официальную статистику», — отмечает врач.
У гепатита Е есть особенность — несколько штаммов и генотипов. И некоторые из них способны поражать не только человека, но и животных, например, кроликов, кабанов, свиней, моллюсков и верблюдов.
Однако назвать это заболевание опасным нельзя. Обычно инкубационный период длится от двух недель до 2 месяцев и проходит он достаточно легко. Желтушное окрашивание кожных покровов, потемнение мочи и обесцвечивание стула, также характерны. В анализах наблюдается повышенный уровень ферментов АЛТ, АСТ, а также билирубина. Исключение — беременные женщины. Гепатит Е представляет для них особую опасность. До 25% случаев осложняются печёночной недостаточностью и заканчиваются летальным исходом. А если заражение произошло в третьем триместре, смертельный риск достигает 40%.
«В России нет вакцины от гепатита Е. Чтобы защитить себя, не пейте воду из водоемов: родники, ручьи, пруды и другие источники, которые могут быть использованы для водопоя скота и являться местом обитания диких животных. При купании старайтесь не заглатывать воду», — говорит эксперт.
Гепатит D, который не бывает один
Гепатит D (дельта-гепатит) — представитель вирусных гепатитов, который возникает на фоне гепатита В. Заражение происходит либо одновременно с инфицированием ВГВ (коинфекция), либо присоединяется к уже существующему хроническому гепатиту В (суперинфекция). Новые данные показывают, что дельта-гепатит встречается намного чаще, чем предполагалось ранее. В мире около 62-70 млн людей инфицированы этим вирусом, антитела к ВГС выявляются у 14,6% HBsAg положительных пациентов.
«Только по официальной мировой статистике не менее 5% больных вирусным гепатитом В страдают еще и гепатитом D. А сколько людей не знают о своем статусе? Многие про гепатит D и не слышали. И с эффективным лечением этого заболевания все не просто. Лишь недавно появился противовирусный препарат, который серьезно нарушает жизненный цикл этих патогенов. Это огромный успех современной медицины. Используемая ранее терапия была недостаточно эффективна, и пациенты плохо ее переносили», — отмечает Маргарита Провоторова.
Защититься от вирусного гепатита D довольно легко — надо только вакцинироваться или ревакцинироваться от гепатита В.
Гепатит G — новинка в мире вирусологии
Вирусный гепатит G — относительно недавно обнаруженный вариант гепатита, который вызван РНК-содержащим возбудителем из семейства флавивирусов. По свойствам вирус сходен с возбудителем ВГС. Неизвестный патоген был впервые обнаружен в 1967 году, однако из-за отсутствия современных систем детекции его изучение остановилось. Детальное описание структуры и свойств возбудителя дано в 1995 году, когда впервые возникло понятие гепатита G.
Новые данные показывают, что вирус встречается на всех континентах. Его носителями считаются около 1,7% населения Земли, причем в европейских странах этот показатель достигает 4,5%. Вирус особо опасен для пациентов с острыми формами ВГВ и ВГС, у которых ко-инфекция выявляется в 37% и 24% случаев соответственно. Высокий уровень зараженности ВГG представляет угрозу, поскольку точно не установлено, как возбудитель влияет на тяжесть структурных изменений печени.
Заражение вирусом происходит несколькими способами:
● при контакте с зараженной кровью — основной путь, который реализуется при несоблюдении стерильности инструментария, употреблении инъекционных наркотиков, нарушении правил переливания крови
● при незащищенных половых контактах
● от зараженной матери к ребенку при высокой вирусной нагрузке в крови
● при трансплантации органов
Инфицирование в большинстве случаев проходит бессимптомно, либо клинические признаки не выделяются на фоне основной проблемы — вирусных гепатитов В или С. При манифестном течении болезни выделяют 2 периода: сначала возникает интоксикация и повышение температуры тела, после чего развивается желтуха сроком до 3 недель. Поскольку такие же симптомы имеют и другие виды гепатитов, он диагностируется редко.
Несуществующий гепатит F
На нынешнем этапе развития медицины болезни «гепатит F» не существует, хотя в 1990-х годах ученые предполагали обратное. Поводом для диагностики нового вируса гепатита стало выделение неизвестного типа возбудителя у пациентов, перенесших переливание крови, которые имели характерные симптомы гепатита. На основании этого ученый Н. Дека и соавторы в 1994 году предположили наличие нового неизвестного типа вируса.
Предполагалось, что новый вариант гепатита вызван возбудителем из семейства Тогавирус, который имеет небольшие размеры и содержит генетический материал в виде двухцепочечной ДНК. Авторы исследовали новый патоген путем его введения в кровь обезьян и получали типичные проявления воспаления печени. Неизвестный возбудитель получил название вируса Тога или вируса гепатита F, также высказывали мнение, что существует 2 вирусных подтипа.
В 2001 году опубликовали результаты исследования-опровержения, поскольку ученые не нашли убедительных данных о существовании «гепатита F». В то же время они подтвердили развитие новых типов вирусов гепатитов, отличных от вариантов А-Е. Среди возможных возбудителей специфического воспаления печени называли вирусы G, ТТ, SEN-V. Позже подтвердилась этиологическая роль указанных вирусов в воспалении гепатоцитов.
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