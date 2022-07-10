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Росстат: в 2021 году смертность от наркотиков увеличилась на 37%

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В прошлом году от причин, связанных с употреблением наркотиков, в России скончались 10 043 человека. Это на 37% больше, чем в 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

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Уточняется, что речь идет о случаях смерти из-за психических расстройств, которые произошли из-за злоупотребления наркотиками или другими психоактивными веществами, случайное отравление ими либо отравление с неопределенными намерениями.

При этом данный показатель с каждым годом растет. В 2019 году наркотики стали причиной смерти 4569 человек, а в 2020 году — 7316. В общей сложности от внешних причин в России умерли 139 069 человек — так, на долю смертей от наркотиков приходится 7%.

По мнению ведущего научного сотрудника Московского научно-практического центра наркологии Михаила Михайлова, подобные показатели могут быть связаны с изобретением новых психоактивных веществ, употребление которых может приводить к тяжелым отравлениям, психозам и суициду. «Во всем мире ежегодно появляется большое количество так называемых дизайнерских наркотиков. Их производители стараются делать все более мощные вещества, а значит более вредные», — отметил эксперт.

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