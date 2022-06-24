Почему шпинат полезнее есть с перцем, а фруктовый салат — перед ужином? Отвечает врач-геронтолог

Советы формулы молодости для идеальной комбинации продуктов

• Если вы хотите получить пользу от содержащегося в шпинате железа, подавайте его с красным перцем или помидорами. Содержащийся в них витамин C помогает лучше усвоить железо.

• Добавляете ли вы куркуму ради противовоспалительного эффекта действующего вещества куркумина? Тогда добавьте еще и немного черного перца. Благодаря содержанию пиперинов в десять-двадцать раз улучшится усвоение куркумина.

• Зеленый чай также известен благодаря своему противовоспалительному действию, однако если добавить лимон, содержащиеся в нем антиоксиданты будут лучше усваиваться.

• Помидоры обязаны своим ярко-красным цветом содержащемуся в них веществу ликопину, который, однако, не только окрашивает салат: этот жирорастворимый пигмент работает как активный поглотитель радикалов и является ценным союзником в защите клеток и иммунитета. Наслаждайтесь закусками с помидорами и моцареллой, или в качестве подливки для пасты, лучше всего с оливковым маслом, чтобы ваш организм лучше усвоил ликопины.

• Классика, которую вы, конечно же, знаете: тмин. Он содержит эфирные масла, которые стимулируют пищеварение, предотвращают судороги, помогают против вздутия и тяжести в животе и в целом действуют, как антимикробные вещества. Неудивительно, что его так часто любят добавлять в тяжелые блюда. Попробуйте!

• Существуют также и противопоказания среди комбинаций продуктов. Если вечером вы наслаждаетесь шоколадом, сидя перед телевизором, лучше отказаться от чипсов: сахар способствует, как вы уже знаете, выбросу инсулина. А жир из чипсов делает так, что не сахар попадает в клетки, а жир в жировые клетки.