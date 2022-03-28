Как пишут «Ведомости», Минздрав по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой обратился к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты замены не выпускаемых в России лекарств на их аналоги. Это необходимо для того, чтобы в случае нарушений логистики регионы заранее знали, чем временно заменить препараты.

Несмотря на начатую Минздравом работу, фармпроизводители остаются на российском рынке и продолжают осуществлять поставки согласно графику. Ведомство не видит оснований для дефицита по каким-то группам лекарств.

«В письме Минздрава речь идет о взаимозаменяемости внутри терапевтической группы. Клинические фармакологи смогут дать клинические рекомендации, какой антибиотик или вирусный препарат можно заменить на другой. А провизоры и фармацевты имеют полномочия предлагать препараты исключительно по действующему веществу, то есть только прямые дженерики», — объяснил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

Как считают эксперты, составляя подобные списки лекарств-аналогов, Минздрав проводит работу на перспективу, так как пока иностранные фармкомпании продолжают поставки жизненно важных препаратов в Россию. Как отмечает генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк, такой заблаговременный подход Минздрава является правильным: так как если дефицит произойдет, готовиться будет уже поздно.