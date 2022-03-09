Гендиректор BIOCAD Дмитрий Морозов перешел на должность председателя совета директоров

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу BIOCAD, нового генерального директора представили сотрудникам компании в конце прошлой недели. Сама кадровая перестановка планировалась еще с 2021 года. Как отмечают в компании, смена руководства существенно не изменит стратегию. В приоритете по-прежнему развитие направлений работы в рамках лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Теперь все операционные процессы BIOCAD возложены на Дмитрия Сивокоза. Дмитрий Морозов же занял должность председателя совета директоров — он сосредоточится на стратегических вопросах развития компании и продолжит лично курировать ряд направлений.

Дмитрий Морозов занимал пост генерального директора BIOCAD с сентября 2012 года, ему принадлежит 48,7% акций компании. Также он управлял компанией в этой должности с сентября 2002 по октябрь 2004 года. Дмитрий Сивокоз пришел на предприятие в 2021 году и занимался вопросами маркетинга.