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Гендиректор BIOCAD Дмитрий Морозов перешел на должность председателя совета директоров

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Генеральный директор петербургской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов перешел на пост председателя совета директоров. В новой должности он сосредоточится на стратегических вопросах развития компании.

Алексей Костромин

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу BIOCAD, нового генерального директора представили сотрудникам компании в конце прошлой недели. Сама кадровая перестановка планировалась еще с 2021 года. Как отмечают в компании, смена руководства существенно не изменит стратегию. В приоритете по-прежнему развитие направлений работы в рамках лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Теперь все операционные процессы BIOCAD возложены на Дмитрия Сивокоза. Дмитрий Морозов же занял должность председателя совета директоров — он сосредоточится на стратегических вопросах развития компании и продолжит лично курировать ряд направлений.

Дмитрий Морозов занимал пост генерального директора BIOCAD с сентября 2012 года, ему принадлежит 48,7% акций компании. Также он управлял компанией в этой должности с сентября 2002 по октябрь 2004 года. Дмитрий Сивокоз пришел на предприятие в 2021 году и занимался вопросами маркетинга.

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