На дверях парадных Васильевского острова заметили фейковые объявления об «экстренной эвакуации»

Одно из таких объявлений появилось на двери парадной 16-го дома на Гаванской улице. Из сообщения следует, что утром 8 февраля состоится «обязательная эвакуация» в пункты временного содержания. В нем также указано, что жители должны выстроиться в колонны и добираться до точки отправки на железнодорожном, водном транспорте или на автомобиле. При этом дети и родители будут находиться отдельно. Также уточняется, что сотовая связь может отсутствовать. А тех, кто не будет соблюдать требования, накажут штрафами, говорится в записке.

По словам местной жительницы Елены, такие же объявления были обнаружены и на парадных соседних домов. «Это выглядит как спланированная акция по созданию паники», — сказала она изданию. Также женщина обратилась в полицию.

В пресс-службе городского МЧС назвали подобные сообщения фейком. «Никаких учений нет. Это фейк. Сейчас администрация Василеостровского района их снимает», — заявили в ведомстве.