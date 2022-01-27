Инспекция ВОЗ по одобрению «Спутника V» планирует посетить Россию в феврале

Помимо этого, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что отечественную вакцину могут признать уже в 2022 году. Она отметила, что российской стороне для этого необходимо собрать полный комплект документов.

«Это не только документы по эффективности [вакцины] или статья в The Lancet, это полный общий технический документ <...> для заявки на регистрацию лекарственного препарата в ВОЗ, который включает пять больших модулей. Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса», — указала Вуйнович.

Напомним, глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил надежду на скорое одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Затянутость процесса, по его мнению, является политизацией вопроса.