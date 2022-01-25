Как на результаты анализов крови влияют алкоголь, время суток и плотный завтрак? Объясняет Михаил Фоминых, врач-гематолог из Петербурга

Как подготовиться к сдаче анализа крови? Обязательно ли делать это натощак?
Далеко не все анализы сдаются натощак, то есть не менее чем через 4–8 часов после последнего приема пищи. Если проводится исследование, например, на наличие инфекций или на группу крови, то еда никак не повлияет на результаты.
Перед общим анализом крови голодать тоже необязательно, но лучше не есть хотя бы за два часа. Это связано с тем, что после еды в крови увеличивается количество лейкоцитов и перекус может исказить результаты.
А вот биохимический анализ и исследование уровня гормонов в крови проводятся строго на голодный желудок, так как еда влияет на уровень глюкозы и запускает в организме другие биохимические процессы. Жирная и острая еда, обильные приемы пищи накануне могут привести к искажению других показателей. Поэтому будет лучше, если за сутки до запланированного обследования вы постараетесь есть только легкую пищу и не перегружать желудок.
Однако прием пищи не единственный фактор, который может повлиять на результаты. Большую роль играет эмоциональное и физическое состояние человека. Для того чтобы получить точные результаты, перед сдачей анализов крови лучше хорошо выспаться, не волноваться и исключить не только утренние пробежки и спортзал, но и длительные пешие прогулки. Кроме того, на результаты могут повлиять курение и прием медикаментов.
Правда ли, что большинство анализов нужно сдавать с утра?
Острой необходимости в этом нет. Даже если анализы необходимо сдать натощак, воздержаться от пищи на несколько часов можно и днем. Однако нужно ограничивать не только еду, но еще и эмоциональные и физические нагрузки. Для большинства людей соблюсти все эти ограничения проще утром, чем в другое время суток.
Не стоит забывать, что в течение дня у человека могут меняться показатели гормонов и биохимии крови. И для того чтобы, скажем, точно отследить динамику лечения, сдавать эти анализы лучше в одно и то же время.
Как алкоголь и курение влияют на результаты анализа?
Алкоголь изменяет содержание в крови многих веществ, поэтому после его употребления результаты анализов будут некорректными. К примеру, из-за алкоголя снижается гемоглобин и количество эритроцитов, повышается холестерин и уровень нейтральных жиров.
На основе таких анализов врач может заподозрить серьезные заболевания — от подагры и сахарного диабета до внутреннего кровотечения и сердечной недостаточности, тогда как на самом деле у пациента просто легкое похмелье.
В крови также меняется концентрация микро- и макроэлементов, по-другому работают щитовидная железа и надпочечники, что влияет на уровень гормонов. Для того чтобы избежать искажений, от алкоголя лучше отказаться как минимум за двое суток до исследования.
Курение влияет на показатели не так сильно, но все же стоит воздержаться от сигарет и девайсов для курения в течение пары часов перед сдачей крови, особенно если речь идет об анализах на гормоны и биохимию.
В каких случаях кровь берут из пальца, а в каких — из вены?
Для клинического анализа кровь можно взять как из пальца, так и из вены. Взятие крови из пальца проходит менее болезненно, тогда как взятие из вены не только доставляет дискомфорт, но иногда и пугает пациента. Вероятно, вы слышали истории о том, как человек упал в обморок, увидев, как кровь вытекает из вены в вакутайнер.
Но полученный образец «из пальца» состоит из капиллярной крови и межтканевой жидкости — она разбавляет кровь, поэтому такой анализ дает менее точные результаты. Так что я рекомендую все же потерпеть пугающую процедуру: вы всегда можете отвернуться, отвлечься или заранее попросить медсестру о помощи (в процедурных кабинетах всегда есть нашатырь, чтобы взбодрить пациента).
Для всех остальных анализов, включая гормоны и биохимию, кровь берут только из вены. Взятие из пальца практикуют в крайних случаях — у маленьких детей либо у людей с низким давлением или поврежденными венами, например после курса химиотерапии.
Почему анализ может не получиться — по вине лаборатории или пациента?
Возможны оба варианта. Если пациент не соблюдал правила подотовки к анализу — выпивал накануне, принимал медикаменты перед взятием крови, пришел в лабораторию сразу после спортзала или сильного стресса, то результаты могут оказаться некорректными.
Помните, мы говорили про спортивные нагрузки и миогенный лейкоцитоз: человек, который хорошо позанимался в зале, обеспечивает себе микротравмы мышц, в ответ на что организм начинает вырабатывать лейкоциты — и это является нормой. Если врач не знает, что вы сдали анализы после занятий спортом, он увидит повышенное содержание лейкоцитов в крови и, вероятнее всего, заподозрит наличие воспалительного процесса в организме. А это значит, надо провести дополнительные исследования, чтобы найти очаг воспаления, — таким образом, спортсмен рискует ввязаться в продолжительное обследование всего организма, тогда как для этого объективно нет повода.
Кроме того, плотный прием пищи прямо перед анализом увеличивает количество хиломикронов — веществ, которые делают кровь мутной и затрудняют исследование.
Конечно же, многое зависит и от лаборатории. Нарушение правил взятия, хранения или транспортировки крови почти неизбежно искажает результаты.
И пожалуйста, помните, что только врач может учесть все факторы и корректно расшифровать результаты. У меня был такой пример в практике: ко мне обратилась женщина — давно знакомая пациентка, которую я лечил от онкологического заболевания крови. В свое время мы успешно справились с болезнью, и вдруг через два года она приходит с подозрительным анализом: наблюдается сгущение крови, повышен гематокрит. В чем дело?
Я буквально пытал ее — детально расспрашивал, что она делала, где была, как себя чувствовала. Оказалось, что она соблюдала Рамадан, то есть ничего не ела и не пила с восхода до заката. Такие строгие ограничения плюс жаркое лето — в результате в организме возник дефицит жидкости и кровь сгустилась. Я ее попросил по возможности пить в течение дня. Через неделю она пересдала анализы, и показатели вернулись в норму — хотя, судя по первоначальным результатам, были все основания для постановки серьезного диагноза.
Можно ли назначить себе анализ крови самостоятельно?
Я считаю, что было бы хорошо, если бы все взяли за правило сдавать два базовых анализа: клинический анализ крови и минимальный набор биохимических маркеров (уровень глюкозы, холестерин) хотя бы раз в год. Есть ряд заболеваний, которые можно выявить заблаговременно по результатам простых исследований крови — и вовремя принять меры. Например, повышение уровня глюкозы протекает бессимптомно, но со временем может приводить к сахарному диабету; повышенный уровень холестерина тоже никак не сообщает о себе — а потом «внезапно» начинает повышаться систолическое давление. В группу риска по этим заболеваниям входят люди старше 40, и для них такая диспансеризация, я считаю, необходима.
Главное — при выявлении тех или иных отклонений не впадать в панику. Как говорилось выше, результаты анализа зависят от огромного количества факторов.
Если у вас нет никаких жалоб на здоровье, при выявлении каких-либо изменений в анализах для подтверждения лучше повторно их сдать с разницей 5‒7 дней. Другие виды исследований лучше делать только по назначению врача.
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