Как на результаты анализов крови влияют алкоголь, время суток и плотный завтрак? Объясняет Михаил Фоминых, врач-гематолог из Петербурга

Как подготовиться к сдаче анализа крови? Обязательно ли делать это натощак?

Далеко не все анализы сдаются натощак, то есть не менее чем через 4–8 часов после последнего приема пищи. Если проводится исследование, например, на наличие инфекций или на группу крови, то еда никак не повлияет на результаты.

Перед общим анализом крови голодать тоже необязательно, но лучше не есть хотя бы за два часа. Это связано с тем, что после еды в крови увеличивается количество лейкоцитов и перекус может исказить результаты.

А вот биохимический анализ и исследование уровня гормонов в крови проводятся строго на голодный желудок, так как еда влияет на уровень глюкозы и запускает в организме другие биохимические процессы. Жирная и острая еда, обильные приемы пищи накануне могут привести к искажению других показателей. Поэтому будет лучше, если за сутки до запланированного обследования вы постараетесь есть только легкую пищу и не перегружать желудок.

Однако прием пищи не единственный фактор, который может повлиять на результаты. Большую роль играет эмоциональное и физическое состояние человека. Для того чтобы получить точные результаты, перед сдачей анализов крови лучше хорошо выспаться, не волноваться и исключить не только утренние пробежки и спортзал, но и длительные пешие прогулки. Кроме того, на результаты могут повлиять курение и прием медикаментов.