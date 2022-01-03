Беглов: коллективный иммунитет в Петербурге составляет более 80%. Однако этого недостаточно

По его словам, принципиальное отличие эпидситуации в городе в 2021 году от 2020-го — наличие вакцины. «Тогда иммунитет имели только переболевшие. Сейчас с учетом вакцинированных коллективный иммунитет в Петербурге составляет более 80 процентов. Его недостаточно, чтобы остановить новый штамм "омикрон". Но это позволило Петербургу пройти четвертый пик увереннее, чем вторую волну в конце 2020-го», — отметил он.

Также Беглов добавил, что осенью прошлого года начался сезонный подъем заболеваемости COVID-19. С конца сентября по конец октября заболеваемость увеличилась с двух до трех тысяч новых случаев за сутки. При этом был зафиксирован устойчивый рост числа активных больных. На данный момент город находится на высоком плато, подчеркнул губернатор.

При этом глава города сообщил о том, что система здравоохранения Петербурга осенью оказалась полностью готовой к росту нагрузок. «Она полностью обеспечена необходимыми медикаментами, техникой, средствами защиты. Мы создали необходимые запасы кислорода, сейчас Петербург даже делится им с Ленинградской областью и Карелией. Во вторую волну мы хорошо отладили сортировку инфицированных через восемь внебольничных КТ-центров. Стала редкостью очередь из "скорых" перед стационарами», — сказал он.