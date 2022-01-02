ВОЗ официально признала зависимость от видеоигр болезнью

Уточняется, что игровое расстройство характеризуется «нарушением контроля за игрой, отведением игре все большего приоритета до такой степени, что ей отдается предпочтение перед другими интересами и повседневными занятиям». При этом модель такого расстройства может быть непрерывной, эпизодической и повторяющейся».

Врачи ставят этот диагноз спустя 12 месяцев после появления симптомов и проблем в социальной жизни человека, однако в тяжелых случаях они могут это сделать раньше рекомендуемого срока.