ВОЗ официально признала зависимость от видеоигр болезнью

Всемирная организация здравоохранения включила в перечень аддиктивных расстройств зависимость от видеоигр. Это следует из Международной классификации болезней (МКБ-11), одиннадцатое издание которой вступило в силу с 1 января 2022 года.
Уточняется, что игровое расстройство характеризуется «нарушением контроля за игрой, отведением игре все большего приоритета до такой степени, что ей отдается предпочтение перед другими интересами и повседневными занятиям». При этом модель такого расстройства может быть непрерывной, эпизодической и повторяющейся».
Врачи ставят этот диагноз спустя 12 месяцев после появления симптомов и проблем в социальной жизни человека, однако в тяжелых случаях они могут это сделать раньше рекомендуемого срока.
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