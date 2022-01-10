«Здравствуйте, я — трудоголик!». Как понять, что работа разрушает жизнь, даже если приносит удовольствие

Симптомы трудоголизма: чек-лист

Трудоголизм ухудшает не только психоэмоциональное, но и физическое состояние человека. Предупредить болезнь XXI века можно, вовремя обнаружив у себя её первые проявления.

Внутреннее чувство принуждения к работе

Трудоголики регулярно задерживаются на рабочем месте. Мысленно продолжают выполнять профессиональные задачи, покинув офис 2 часа назад. Не умеют делегировать, потому что беспрекословно следуют правилу: «Хочешь что-то сделать хорошо — сделай это сам».

Отсутствие частной жизни

Семья, друзья, увлечения, отдых — все сферы жизни трудоголика оказываются практически вытесненными в угоду карьере: им посвящается катастрофически мало времени и сил. Семейным праздникам, дружеским посиделкам, туристическим поездкам и спа-процедурам трудоголик вероятнее всего предпочтет интенсивные насыщенные трудовые будни.

Агрессия и чувство вины

Рабочий план летит в тартарары. Коллеги некачественно выполняют поручения. Близкие обеспокоены редкими появлениями дома. — Трудоголик раздражается, срывается на сослуживцев и домочадцев. Кроме внешних, ярких проявлений психоэмоциональной сферы, появляются внутренние, глубинные. Если трудоголик по объективным причинам не может внести свой профессиональный вклад в общее дело (например, по болезни), он злится на себя, испытывает чувство вины, жалеет, что заболел, ведь работа – превыше всего, даже здоровья.