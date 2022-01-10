«Здравствуйте, я — трудоголик!». Как понять, что работа разрушает жизнь, даже если приносит удовольствие

Много трудиться, перерабатывать, не оставлять времени на личную жизнь — тренд XXI века, который по-прежнему поощряется обществом. Но что если работоголизм (или трудоголизм), принося карьерные успехи и удовлетворение, ведёт к нездоровым последствиям и сам по себе уже может считаться болезнью?
История workaholism: от XX века к нашему времени
До появления понятия трудоголизма существовал диагноз «воскресный синдром». Его ещё в 1919 году своим пациентам ставил венгерский психоаналитик Шандор Ференци, обнаружив симптомы: апатия и раздражительность — в выходные дни, удовлетворение и радость — в рабочие будни.
Термин «трудоголизм» («работоголизм» — workaholism) в научную и бытовую практику ввёл американский психолог и религиозный проповедник Уэйн Оутс в 1971 году. Заметив, что трудоголизм и алкоголизм имеют сходную природу (злоупотребляющий алкоголем питает ту же страсть к спиртным напиткам, что и трудоголик к работе), соединил два слова «труд» (work) и «алкоголик» (alcoholic) в одно — «трудоголик» (workaholic). Тогда же вышла книга Оутса «Исповедь трудоголика». Издание можно назвать автобиографическим, ведь сам исследователь страдал от трудоголизма.
В 1991 году канадский психолог Барбара Киллинджер выпустила книгу «Трудоголики, респектабельные наркоманы». В ней те, для кого работа − единственный источник социального принятия и самореализации, представлены как агрессоры и эгоисты. Исследователь констатировала: трудоголизм разрушительно влияет на жизненные функции человека.
О сложностях выявления трудоголизма
Почему трудно проследить прогрессирование трудоголизма? Психолог-консультант Клиники когнитивной психотерапии Айгуль Акмурзинова, отмечает: «Зависимости окружающие видят. Если ты куришь или злоупотребляешь алкоголем, тебе обязательно скажут, что нужно от этих пагубных привычек избавляться. Трудоголизм же воспринимается обществом положительно. Считается, что большое количество задач характеризует интересных, увлеченных личностей. Соответственно, обнаружить переход от трудолюбия к трудоголизму (т.е. к стадии психологической проблемы) иногда бывает сложно. Часто специалисты вынуждены «лечить» уже последствия трудоголизма — тревожные расстройства, депрессии, профессиональное выгорание».
Симптомы трудоголизма: чек-лист
Трудоголизм ухудшает не только психоэмоциональное, но и физическое состояние человека. Предупредить болезнь XXI века можно, вовремя обнаружив у себя её первые проявления.
- Внутреннее чувство принуждения к работе
Трудоголики регулярно задерживаются на рабочем месте. Мысленно продолжают выполнять профессиональные задачи, покинув офис 2 часа назад. Не умеют делегировать, потому что беспрекословно следуют правилу: «Хочешь что-то сделать хорошо — сделай это сам».
- Отсутствие частной жизни
Семья, друзья, увлечения, отдых — все сферы жизни трудоголика оказываются практически вытесненными в угоду карьере: им посвящается катастрофически мало времени и сил. Семейным праздникам, дружеским посиделкам, туристическим поездкам и спа-процедурам трудоголик вероятнее всего предпочтет интенсивные насыщенные трудовые будни.
- Агрессия и чувство вины
Рабочий план летит в тартарары. Коллеги некачественно выполняют поручения. Близкие обеспокоены редкими появлениями дома. — Трудоголик раздражается, срывается на сослуживцев и домочадцев. Кроме внешних, ярких проявлений психоэмоциональной сферы, появляются внутренние, глубинные. Если трудоголик по объективным причинам не может внести свой профессиональный вклад в общее дело (например, по болезни), он злится на себя, испытывает чувство вины, жалеет, что заболел, ведь работа – превыше всего, даже здоровья.
Вовлеченность в работу vs трудоголизм: в чем разница?
Под вовлеченностью в работу понимается «направленное, осознанное, организованное участие человека в работе, которое приносит ему удовольствие». Вовлеченность в работу – позитивное, мотивационное, противоположное выгоранию состояние. По мнению специалиста Клиники когнитивной психотерапии, это состояние энергичности, включенности, профессиональной эффективности. Противоположное ему — именно трудоголизм: состояние удрученности, усталости, мрачности, злости и напряжения.
«Клинические» стадии трудоголизма
«Трудоголику кажется, что его стратегия позволит достичь особого успеха и остаться в ресурсе. К сожалению, это не так, — заявляет психолог-консультант Айгуль Акмурзинова. Не переставая работать, трудоголик физически и психически истощается, достигает эмоционального выгорания, которое также называют профессиональным выгоранием».
Трудоголизм может развиваться по следующим стадиям: от позитивного старта — к негативным последствиям
- Человек полон энтузиазма, ощущает прилив сил, приступая к работе.
- Появляется усталость, начинаются проблемы со сном, возникает тревожность.
- Происходит потеря интереса к труду. Человек подавлен, раздражителен, чувствует себя загнанным, беспомощным, прокрастинирует.
- Стадия кризиса, она, как правило, сопровождается хроническими заболеваниями, в результате чего человек теряет работоспособность. Снижается качество жизни.
- Проявляются физические и психологические проблемы в более острой форме.
Айгуль Акмурзинова замечает: «Трудоголизм – стратегия на короткий срок. В долгосрочной перспективе он не принесет тех результатов, которые ожидает человек, а приведет к истощению. Трудоголик думает, что время на отдых, сон, другие сферы жизни только отдалит его от работы, карьерных высот. На самом деле, стоит помнить выражение: то время на отдых, котором вы пренебрегаете, все равно на отдых и употребите, но через какое-то время, возможно, уже пребывая в эмоциональном выгорании».
Причины появления трудоголизма: что говорит психология?
Старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Андрей Ловаков предлагает три научных взгляда на трудоголизм: теорию аддикции, теорию научения и теорию черт.
Теория аддикции строится на медицинской и психологической модели. Согласно медицинской модели, поведение человека определяют внешние и внутренние химические процессы. Исследователи утверждают, что многочасовая работа вызывает чрезмерное выделение адреналина. Человек начинает ощущать удовольствие, привыкает к нему, поэтому вновь и вновь перерабатывает. Кроме того, аддикция (зависимость — Прим. ред.) – это злоупотребление веществами (в нашем случае — формой поведения). Согласно психологической модели, трудоголик, справляясь с высокой профессиональной нагрузкой, получает социальное одобрение, поддержку руководства, коллег, карьерные преимущества. Трудоголик привыкает получать «бонусы» и продолжает следовать своей разрушительной стратегии.
Согласно теории научения, человек вырабатывает свои поведенческие паттерны, опираясь на членов семьи и социальное окружение: видя, что близкие или коллеги много работают, следует их примеру. Положительный отклик социума, выплата премиальных и продвижение по службе, разумеется, только упрочат его веру в пользу систематических переработок.
Теория черт – психологический подход, рассматривающий личностные качества —перфекционизм, потребность в достижении, упорство, организованность, компульсивность, ригидность и неспособность к делегированию, как определяющие развитие трудоголизма.
Психолог Айгуль Акмурзинова призывает обратить внимание на признанный сегодня биопсихосоциальный подход: все компоненты — биологический (наследственные черты, генетические предрасположенности), психологический (мышление, личностные качества), социальный (семья, социокультурная среда), влияют на формирование трудоголизма.
Также, по мнению Айгуль Акмурзиновой, актуален и когнитивно-поведенческий подход, объединяющий мысли, эмоции и поведенческие реакции: «Когнитивно-поведенческий подход базируется на глубинных установках. Они могут быть необъективными, но подкрепленными значимыми ситуациями. К примеру, родитель требовательно относился к действиям ребенка, часто обесценивал его труд. У ребенка сформировалось глубинное убеждение: «Я – неудачник». Тогда он выработал стратегию: «Я должен всё контролировать и всё знать. Достигнув успеха, я стану достойным». Став взрослым, начал использовать копинг-стратегию: стремился управлять всеми процессами и делать это идеально, много работать».
Как не стать трудоголиком, или О жизненном балансе
Айгуль Акмурзинова рекомендует проанализировать внутреннее состояние: «В первую очередь стоит ориентироваться на самочувствие. Ответьте: как вы себя ощущаете, что с вами происходит на уровне эмоций, какие это эмоции».
Кроме того, важно выстроить конструктивный диалог с родными на пути к преодолению трудоголизма: «Если близкие выражают свою обеспокоенность вашим состоянием, то стоит прислушаться к их замечаниям: возможно, это именно то, что поможет вам взглянуть на себя со стороны».
Также психолог Клиники когнинитивной психотерапии подчеркивает важность самостоятельной оценки ситуации: «Если вы чувствуете, что объем работы постоянно увеличивается, вам постоянно приходится делать выбор между семьей и карьерой, значит, работа занимает слишком много вашего времени».
Айгуль Акмурзинова настаивает: «Стратегия, согласно которой работа занимает 100 % времени, не эффективна! Для того, чтобы быть в балансе с собой, для того, чтобы качество жизни было высоким, необходимо чередовать работу и отдых, посвящать себя и другим сферам. Если вы понимаете, что убегаете в работу из-за нерешённых проблем, будет полезнее не замаскировывать их, а действительно в них разбираться».
Автор: Юлия Янкина.
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