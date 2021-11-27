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В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за сложной ситуации с коронавирусом

Из-за роста числа заражений коронавирусом в Нью-Йорке ввели режим ЧС до 15 января 2022 года. Новые меры вступят в силу с 3 декабря, передает «Интерфакс».

Scalia Media/ Shutterstock

Как следует из указа губернатора, в Нью-Йорке зафиксировали рост заражений, который не наблюдался с апреля 2020 года. Ежедневно в больницы штата поступают более 300 инфицированных коронавирусом, поэтому приходится «придерживаться скоординированного подхода для обеспечения того, чтобы потенциал больниц по всему штату мог удовлетворять региональные потребности».

Так, медучреждения смогут отказывать в приеме больных с несерьезными жалобами. Больницам и поликлиникам будет оказываться помощь в приобретении важных медикаментов, материалов и оборудования.

По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Нью-Йорке выявлено 2,7 млн случаев заражения COVID-19 и более 57 тыс. смертей. Полностью вакцинировано более 13 млн человек.

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