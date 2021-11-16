Исследование: короткие дедлайны или отсутствие их помогают бороться с прокрастинацией

Отсутствие дедлайна помогает избежать прокрастинации и выполнять задачу быстрее. К таким выводам пришли новозеландские ученые из Университета Отаго, пишет Neuroscience News со ссылкой на исследование.
Исследователи пытались найти способ для благотворительных организаций собирать больше пожертвований. Также они выясняли, как отведенное на выполнение задачи время может влиять на результат.
Участникам исследования предлагали пройти опрос в интернете, после чего деньги перечислялись на благотворительность. На прохождение опроса им ставили несколько сроков выполнения задач: неделя, месяц и без дедлайна.
Частота ответов была достаточно низкой: 8,32% в группе, у которой не было ограничений по времени, 5,53% — с месяцем на выполнение опроса, 6,59% — в группе, которой дали неделю.
Ученых удивило, что чаще всего ответы присылали в группе, у которой не был установлен дедлайн. Они считают, что это связано с тем, что из-за большого количества времени на выполнение задачи участники откладывали ее, а после и вовсе забывали. Короткие сроки или отсутствие их помогало опрашиваемым быстрее расстаться с задачей. Исследователи предполагают, что в группе без дедлайнов пропадал элемент принуждения и участникам было проще взяться за дело.
Эксперты подчеркивают, что в исследовании речь шла о задачах, которые поставили посторонние люди, например начальник или партнер. Неизвестно, будет ли то же самое эффективно работать для борьбы с прокрастинацией, когда человек будет ставить себе задачу самостоятельно.
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