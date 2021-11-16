Исследование: короткие дедлайны или отсутствие их помогают бороться с прокрастинацией

Исследователи пытались найти способ для благотворительных организаций собирать больше пожертвований. Также они выясняли, как отведенное на выполнение задачи время может влиять на результат.

Участникам исследования предлагали пройти опрос в интернете, после чего деньги перечислялись на благотворительность. На прохождение опроса им ставили несколько сроков выполнения задач: неделя, месяц и без дедлайна.

Частота ответов была достаточно низкой: 8,32% в группе, у которой не было ограничений по времени, 5,53% — с месяцем на выполнение опроса, 6,59% — в группе, которой дали неделю.

Ученых удивило, что чаще всего ответы присылали в группе, у которой не был установлен дедлайн. Они считают, что это связано с тем, что из-за большого количества времени на выполнение задачи участники откладывали ее, а после и вовсе забывали. Короткие сроки или отсутствие их помогало опрашиваемым быстрее расстаться с задачей. Исследователи предполагают, что в группе без дедлайнов пропадал элемент принуждения и участникам было проще взяться за дело.

Эксперты подчеркивают, что в исследовании речь шла о задачах, которые поставили посторонние люди, например начальник или партнер. Неизвестно, будет ли то же самое эффективно работать для борьбы с прокрастинацией, когда человек будет ставить себе задачу самостоятельно.