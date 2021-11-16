GMTClinic объявила о скидках в честь своего дня рождения

Группа клиник эстетики и качества жизни GMTClinic, работающая в двух столицах, отметит свой день рождения скидками на обследования для новых и постоянных пациентов.
Так, в петербургском филиале до 20 ноября можно пройти генетическое тестирование на 30 % дешевле обычного. В московском отделении клиники стоимость лабораторных исследований окажется еще меньше: биоимпедансометрия, фотоспектральный скрининг на витамины, микроэлементы и тяжелые металлы обойдутся ровно в половину стоимости, а генетическое тестирование станет доступнее ровно на 30 %.
Помимо скидок пациенты получат подарки от партнеров GMTClinic и смогут принять участие в беспроигрышной лотерее (с 18 по 20 ноября).
Фото: GMTClinic
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