В России одобрили использование препарата «Спутник Лайт» для вакцинации людей старше 60 лет

Минздрав РФ разрешил использование препарата «Спутник Лайт» для вакцинации пожилых людей. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
Как отметил министр, «Спутник Лайт» преимущественно применяют для ревакцинации. Мурашко также добавил, что доля пожилых среди умерших от коронавируса составляет около 85%.
«Мы вчера были в „красной зоне“ и видели, что огромное количество пациентов, и в тяжелом состоянии [в том числе] лица, старше 60 лет. Они уже сожалеют, понимают, что нужно было вакцинироваться, но заболевание уже запущено», — рассказал он. По словам министра, сейчас во всех регионах России вакцин от коронавируса достаточно.
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