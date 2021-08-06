Знакомьтесь, Анна Карютина — в 30 лет у нее нашли рак груди, теперь она организовывает встречи петербурженок с тем же диагнозом

Удаление лимфоузлов, метастазы и восстановление

Изначально врачи диагностировали первую или вторую стадию рака молочной железы, а после операции планировали отправить только на лучевую терапию — опухоль была очень маленькой. Но всё пошло не по плану: медики исследовали постоперационный материал в ходе иммуногистохимии (один из основных методов диагностики опухолей — Прим.ред.) и поставили мне стадию 3А. В вырезанных лимфоузлах оказались раковые клетки — метастазы, которые могли распространиться по всему организму. Успели они это сделать или нет, сказать было точно нельзя, поэтому мне назначили еще и химиотерапию — в профилактических целях, чтобы уменьшить вероятность рецидива. Сейчас по факту рака у меня нет, так как злокачественное новообразование вырезано.

Во время операции мне удалили не только опухоль в груди, но и часть лимфоузлов подмышкой. После такого вмешательства долго восстанавливается рука, в первое время я вообще не могла ей двигать. Тогда химиотерапевт посоветовала мне обратиться в частный реабилитационный центр, где врачи ответили на все накопившиеся вопросы, а главное, за один приём привели руку в норму.

Реабилитация – причем не только физическая, но и психологическая – очень важный момент. Человеку, столкнувшемуся с раком, необходимо поддерживать себя и свой организм всеми возможными способами. Сейчас я понимаю, что нужно было задуматься о реабилитации сразу, как только я узнала о диагнозе. Она помогает подготовить тело к предстоящему лечению и намного легче перенести все побочки от операции, химио- и лучевой терапии