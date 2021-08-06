Знакомьтесь, Анна Карютина — в 30 лет у нее нашли рак груди, теперь она организовывает встречи петербурженок с тем же диагнозом

С раком молочной железы в России сталкивается каждая восьмая женщина. Гастроэнтузиаст из Петербурга Анна Карютина рассказала «Собака.ru», как заподозрила у себя заболевание, с какими сложностями столкнулась во время лечения и почему диагноз вдохновил ее на помощь другим женщинам.
«Это мастопатический узел, рассосется сам»
Небольшое уплотнение в груди я заметила летом-2020. C этого момента к работе по моему гастро-проекту «Meet&Eat Tbilisi» (Анна три года жила в Грузии, хотя сама из Петербурга — Прим. ред.) путешествиям и вечеринкам добавились регулярные походы по врачам. Сначала мне сказали, что это просто мастопатический узел, который рассосётся сам. Но уже через две недели проблемное место покраснело, появились болевые ощущения. В вопросах здоровья я всегда прибегаю к нескольким экспертным мнениям, поэтому посетила не одного и даже не двух врачей.
Медики диагностировали мне мастит (инфекционно-воспалительное заболевание молочной железы — Прим.ред.) — за время приема антибиотиков воспаление и боль ушли, но само уплотнение не исчезло. Тогда меня отправили на биопсию и маммографию. Я ждала результаты обследования и даже не думала, что увижу там что-то серьезное.
Результаты первой биопсии пришли на грузинском языке, все пестрело медицинскими терминами, а прием у врача был назначен только через несколько дней. Чтобы поскорее разобраться в ситуации, мне пришлось обратиться к врачу, которого посоветовали знакомые. Во время телефонного разговора он очень деликатно сообщил мне, что с результатами не все хорошо — скорее всего, это рак. Эту новость я услышала в разгар вечеринки, которую организовывала: сначала рыдала, потом танцевала, смеялась и вновь рыдала. В то, что у меня рак, верить не хотелось, с этого момента все было словно в тумане. Я приняла сложное решение и вернулась на лечение в Россию. Тут много хороших специалистов и, конечно, больше связей. А альтернативный вариант лечения в Израиле сразу же отпал из-за пандемии.
Я решила рассказывать о происходящем со мной в Instagram
Когда у меня диагностировали рак, я абсолютно ничего не знала об этой болезни. Сразу вспомнился фильм «Достучаться до небес», где герои проходили химиотерапию и, наблюдая за закатом на пляже, прощались друг с другом и с жизнью. Мне было страшно, ведь я думала, что это конец. Страх появляется от незнания: рак по-прежнему воспринимают как смертельный недуг и редко говорят о том, что в наше время он хорошо лечится. А люди, столкнувшиеся с раком, почти не рассказывают о заболевании публично.
Я решила поступить наоборот — начала транслировать свой путь к выздоровлению в Инстаграм. Это было правильным решением: открытость помогла не только другим растерянным пациентам, но и в первую очередь мне самой. Поддержка, советы и подсказки от людей, прошедших через терапию, серьезно повлияли на ход лечения и мою жизнь в целом. Например, прямо перед отъездом из Тбилиси в Петербург одна из подписчиц посоветовала «взять с собой стёкла». Оказалось, что на специальных стёклах хранится материал моей биопсии, который мог пригодиться мне для дальнейшего пересмотра в России. В итоге я забрала стекла с собой. Если бы не этот совет, в Петербурге мне пришлось бы делать биопсию заново — а это дополнительное вмешательство в организм.
Удаление лимфоузлов, метастазы и восстановление
Изначально врачи диагностировали первую или вторую стадию рака молочной железы, а после операции планировали отправить только на лучевую терапию — опухоль была очень маленькой. Но всё пошло не по плану: медики исследовали постоперационный материал в ходе иммуногистохимии (один из основных методов диагностики опухолей — Прим.ред.) и поставили мне стадию 3А. В вырезанных лимфоузлах оказались раковые клетки — метастазы, которые могли распространиться по всему организму. Успели они это сделать или нет, сказать было точно нельзя, поэтому мне назначили еще и химиотерапию — в профилактических целях, чтобы уменьшить вероятность рецидива. Сейчас по факту рака у меня нет, так как злокачественное новообразование вырезано.
Во время операции мне удалили не только опухоль в груди, но и часть лимфоузлов подмышкой. После такого вмешательства долго восстанавливается рука, в первое время я вообще не могла ей двигать. Тогда химиотерапевт посоветовала мне обратиться в частный реабилитационный центр, где врачи ответили на все накопившиеся вопросы, а главное, за один приём привели руку в норму.
Реабилитация – причем не только физическая, но и психологическая – очень важный момент. Человеку, столкнувшемуся с раком, необходимо поддерживать себя и свой организм всеми возможными способами. Сейчас я понимаю, что нужно было задуматься о реабилитации сразу, как только я узнала о диагнозе. Она помогает подготовить тело к предстоящему лечению и намного легче перенести все побочки от операции, химио- и лучевой терапии
Почему я отказалась вести «борьбу с раком»
Ещё в самом начале лечения я отказалась вести «борьбу» – на мой взгляд, это неверная стратегия. Но не нужно путать это с отказом от лечения, я реалист и верю в возможности медицины. Однако, где борьба, там вечная утомительная гонка нападающих и защищающихся. Тратить на это свои силы я не хочу, все они идут на лечение. Для меня рак – это скорее затянувшаяся простуда с более сложным и длительным процессом выздоровления, борьбе тут не место. Я не собираюсь постоянно идти рядом с противником, моя цель – как можно скорее с ним попрощаться.
Нехватка энергии на фоне химиотерапии позволила услышать себя
До болезни я была гиперактивной, а сейчас понимаю, что в жизни нужно уметь притормозить. Нехватка энергии из-за химиотерапии позволила мне услышать себя. Я поняла, что не всё в жизни «до» мне было нужно, начала больше ценить своё время и по-другому его распределять – не кидаться с головой в новые задачи, а анализировать, что из этого мне нужно сейчас, а что не нужно вовсе.
Я научилась отдыхать и стала чаще взвешивать свои силы. Не берусь за проекты, если не уверена, что у меня хватит сил, чтобы сделать их качественно. Откровение для меня – вместо того, чтобы пытаться все контролировать, иногда лучше плыть по течению. Контроль — это иллюзорная вещь, а рак непредсказуем и дает понять, что далеко не все в жизни зависит от нас, и порой лучше выдохнуть и отпустить ситуацию. Главное – лечиться, соблюдать рекомендации врачей, прислушиваться к себе и не пускать всё на самотёк.
Моя работа — это терапия, она важнее всего остального
Когда я рассказала о своём диагнозе в Инстаграм, откликнулись сотни человек. Оказалось, что многие в моем окружении знают о диагнозе не понаслышке. Особенно я благодарна женщинам, столкнувшимся с раком молочной железы, которые поделились своим опытом и важной информацией, благодаря которым я начала двигаться в правильном направлении.
В соцсетях я по-прежнему наблюдаю настоящее чудо — поддержку огромного числа добрых и эмпатичных людей. Мне пишут тёплые слова, отправляют подарки, помогают материально. Чаще всего финансовую помощь оказывают друзья, но иногда – незнакомые люди. Случаются трогательные истории: например, недавно девушка, с которой мы познакомились пару лет назад, виделись всего раз в жизни и толком не успели пообщаться, скрыла от меня свои сторис и организовала сбор средств.
Только благодаря финансовой поддержке неравнодушных людей я могу сконцентрироваться на лечении и реабилитации, а не думать о поиске постоянного заработка. Основное лечение – операция, химиотерапия, лучевая терапия – я получаю по медицинскому полису. Благо в России выделяется достаточное количество средств на поддержку онкобольных. Но остаются сопутствующие траты – реабилитация, постоянные обследования, анализы, психотерапевты, уколы, таблетки, витамины. На это уходят достаточно большие деньги.
Терапия – это моя работа сейчас, и она не самая лёгкая. Не буду врать, лечение дается тяжело. Химиотерапия убивает раковые клетки, но при этом наносит урон всему остальному организму. Побочные эффекты у всех разные, я столкнулась с резкой усталостью, отеками, набором веса и «химическим мозгом» – когда не получается четко сформулировать мысли, появляется заторможенность, ухудшается память. Выпадение волос, которого многие боятся, для меня стало самой незначительной побочкой. Мне сложно представить, как женщины сразу после химиотерапии умудряются работать и воспитывать детей. Вся моя энергия уходит на заботу о себе.
Иногда я слышу грустные истории о том, как девушек с раком молочной железы отворачиваются самые близкие люди. Мне повезло — поддержка от родственников, молодого человека и друзей колоссальная. В Грузии я несколько месяцев была в отношениях. После постановки диагноза я сообщила своему молодому человеку, что возвращаюсь в Россию на лечение, и пойму, если он не поедет вместе со мной. Но он поехал. В это не самое простое время мой любимый человек поддерживает меня и находится рядом.
Я очень хочу, чтобы каждая женщина в такой ситуации могла на кого-то опереться, ведь это очень важно.
С помощью бранчей я пытаюсь решить проблемы, которые вижу изнутри
Поддержка окружающих вдохновила меня на организацию первого и, скорее всего, не последнего бранча для женщин с раком молочной железы. Так я пытаюсь решить проблемы, которые увидела, пока лечилась сама.
Во-первых, у столкнувшихся с этим диагнозом женщин по-прежнему недостаточно информации. На пути к выздоровлению очень важно встретить нужных людей и попасть к нужным специалистам. Узнать о них обычно удаётся через «сарафанное радио» — а на бранче женщины могут поделиться друг с другом советами и полезными контактами. Чем быстрее такая информация распространяется, тем качественнее становится жизнь людей, столкнувшихся с раком.
Во-вторых, многие пациентки не хотят рассказывать о своём заболевании, боятся, что будут отвергнуты или заработают дополнительные проблемы. А на пикнике каждая участница может смело поделиться своими переживаниями и точно получит поддержку. Ведь кто может понять тебя лучше, как не человек, который проходит тот же путь?
Первый бранч прошёл в максимально расслабленной атмосфере, как обычный дружеский пикник. Хотелось, чтобы женщины отдохнули, а не грузились лекциями. Мы знакомились, медитировали с чашами, беседовали о питании, фотографировались, пробовали необычные закуски, получили подарки и цветы. Важно было донести до участниц, что их открытость и неравнодушие могут сильно облегчить жизнь другим женщинам, столкнувшимся с таким диагнозом.
Сейчас думаю над чем-то более масштабным — например, над созданием проекта или фонда. Очень хочется, чтобы женщины, которым только диагностировали рак молочной железы, могли сразу получить поддержку и всю необходимую информацию, о том, что им делать дальше.
Рекомендации женщинам с раком молочной железы от Анны Карютиной:
- При постановке диагноза не теряйте времени. Необходимо оперативно изучить этот вопрос и начать лечение. Но будьте готовы, что иногда придется достаточно долго ждать результаты обследований, это нужно учитывать.
- Очень важно найти лечащего врача, которому будешь доверять. Даже если специалист известный, но контакт с ним установить не получилось – ничего хорошего не выйдет. Ведь цена такого взаимодействия – ваша жизнь.
- Рак не вылечить дыхательными практиками и целебными отварами. Многие сейчас транслируют осознанность и позитивный настрой, но нужно понимать – это только дополнение к основной терапии.
- В какой-то момент важно перестать себя жалеть и отбросить вопросы: «Почему я?», «За что мне это?», «Что я делала не так?». В жизни происходит много всего как хорошего, так и плохого, невозможно прожить путь без сложностей, и это абсолютно нормально! А рак – это просто болезнь со специфическим лечением.
- Лечение рака – сложный путь, во время которого абсолютно нормально «раскисать и ныть». Но вы всегда сами выбираете, видеть одни минусы и расстраиваться или находить плюсы в том, что происходит и улыбаться маленьким достижениям.
- Пора отбросить стереотипы о том, что рак – это конец. К счастью, в наше время его достаточно хорошо лечат.
Текст: Анна Емельянова.
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