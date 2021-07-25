Ученые: коронавирус может негативно влиять на интеллект. После выздоровления умственные способности не восстанавливаются

Ученые и раньше подозревали, что COVID-19 может негативно влиять на работу мозга человека. В частности, потерю обоняния и вкуса также связывают с нарушениями работы центральной нервной системы: коронавирус повреждает обонятельные нейроны головного мозга. Помимо этого, большинство переболевших жалуются на продолжительный «туман в голове», проблемы с памятью и вниманием, головную боль и депрессию — все это свидетельствует о поражении центральной нервной системы.

Так, специалисты британских вузов при помощи BBC провели анкетированное онлайн-исследование умственных способностей. Всего в исследовании участвовали 81 337 человек. Полученные результаты ученые сопоставили с показателями здоровых людей — с учетом возраста, расы, пола, дохода, образования и так далее.

Выяснилось, что самый серьезный ущерб коронавирус нанес людям, которые переболели тяжелой формой с привлечением ИВЛ — их глобальный сводный балл интеллекта снизился на 0,47 SD, что примерно соответствует семи традиционным баллам IQ. Однако нарушения когнитивных способностей были выявлены и у людей, которые переболели коронавирусом в более легкой форме. У тех, кто был госпитализирован без использования ИВЛ, уровень интеллекта упал на 0,26 SD, а пациенты, которые переболели COVID-19 без серьезных последствий, потеряли в общем 0,23 SD. При этом инсульт приводит к среднему ухудшению интеллекта на 0,24 SD.

По информации ученых, больше всего от коронавируса ухудшается способность к абстрактным логическим рассуждениям, планированию и концентрации внимания. Авторы исследования подчеркивают, что когнитивные способности после выздоровления уже не восстанавливаются до прежнего уровня. Они настаивают на том, что это явление необходимо тщательно изучить, а именно: проверить с помощью МРТ и других методов данные о структурных изменениях в головном мозге, энцефалопатии, мелких мозговых кровоизлияниях, серьёзных психологических и психиатрических симптомах после выздоровления.