В Петербурге детей с COVID-19 начали чаще подключать к ИВЛ

Как сообщает «Деловой Петербург» на ИВЛ попадают как абсолютно здоровые дети, так и те, у кого до заражения COVID-19 имелось множество сопутствующих заболеваний.

По словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации №1 Филатовской больницы Валентина Есикова, в реанимации развернуто 16 коек, семь из которых — для пациентов с COVID-19. Все места постоянно заняты. Недавно из семи пациентов пятеро были подключены к ИВЛ. При этом речь идет именно о детях с коронавирусом или пневмонией.

Если в прошлом году реаниматологи принимали решение о госпитализации детей, чтобы не пропустить момент ухудшения, то теперь все находящиеся в реанимации пациенты — с тяжелым течением коронавируса. Все они нуждаются в срочной интенсивной терапии.

«Их немного, но поступают постоянно, это реально тяжелые случаи: дети с 90% поражения легочной ткани с подтвержденным КТ, они все требуют интенсивной терапии. Есть пациенты с ожирением, синдромом Дауна или органической патологией головного мозга, по ним тоже больно бьет коронавирус», — отмечает врач.

Валентин Есиков добавил, что всех пациентов приходится интубировать, вводя их в искусственную кому: при этом многие дети пугаются, пытаются сорвать аппарат, который может порвать легкие. В отдельных случаях для маленьких пациентов используются только канюли с кислородом, установленные через нос.