Голикова: смертность в России в июне выросла на 14% из-за дельта-штамма коронавируса

Как сообщила Голикова, это связано с резким подъемом заболеваемости новым штаммом коронавируса «дельта». В июне 2020 года, согласно Росстата, в России скончались порядка 162,8 тыс. человек. Так, можно сделать вывод, что в июне 2021 года погибло более 185 тыс. человек.

Также стало известно о том, что в мае в Петербурге коронавирус стал причиной смерти примерно 20% всех летальных исходов. По информации Росстата, в этом месяце в городе из-за COVID-19 умерли 1158 человек — это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности в мае умерло 5785 человек. Общая смертность по сравнению с 2020 годом снизилась на 18%. Так, в мае 2020-го года в городе умерло 7126 человек.

Добавим, что в России коронавирус стал основной причиной смерти в мае 2021 года в 14 971 случае. У 12 779 погибших людей вирус был подтвержден, а в 2 192 случаях он предполагался. Всего скончались 162,3 тысячи человек.