«На улице 30°C, а ты обернут в полиэтилен»: врачи скорой Петербурга — о работе в третью волну и долгом ожидании вызовов

На вызов, угрожающий жизни, мы приезжаем сразу — задержек тут быть не может. Например, в случае, если болеющий COVID-19 потерял сознание, начал задыхаться, если сатурация (уровень кислорода в крови — Прим. ред.) упала ниже 95%. В остальных случаях за пациентами должна приезжать неотложная помощь — при большом числе обращений ее ожидание действительно может быть очень долгим.

К сожалению, и во время пандемии мы получаем много бесполезных вызов — например, сердобольные петербуржцы вызывают скорую для пьяного человека на улице, указывая, что он находится без сознания. Мы приезжаем на место, а «пациент» нас посылает. Если вы хотите оказать помощь в такой ситуации, сначала уточните у человека, как он себя чувствует и нуждается ли в вызове врача.