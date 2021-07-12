«На улице 30°C, а ты обернут в полиэтилен»: врачи скорой Петербурга — о работе в третью волну и долгом ожидании вызовов

Во время третьей волны COVID-19 петербуржцы ждали приезда скорой и неотложной помощи дольше, чем во время предыдущих вспышек – порой ожидание перевалило за десяток часов. «Собака.ru» узнала у врачей, почему причина не только в росте заболеваемости, улучшилась ли ситуация сейчас и что делать, если бригада не приезжает, а состояние человека ухудшается.
О нынешних очередях из скорых перед больницами и бесполезных вызовах
Рассказывает фельдшер одной из подстанций ССМП Екатерина (фамилию пожелала оставить неизвестной).
В июне мы стояли по 5-6 часов в очередях перед Александровской больницей, чтобы госпитализировать пациента, по 7 часов — перед Покровской. Конечно же, простой машин сказывался на доступности бригад скорой. Сейчас ситуация улучшилась — проводим не более 2 часов в ожидании. Но, конечно, при 30-градусной жаре и они даются тяжело — кондиционеры в карете скорой помощи работают только при включенном двигателе. От высоких температур страдаем и мы, и пациенты, самое тяжелое — проводить реанимационные мероприятия в недышащих средствах индивидуальной защиты.
На вызов, угрожающий жизни, мы приезжаем сразу — задержек тут быть не может. Например, в случае, если болеющий COVID-19 потерял сознание, начал задыхаться, если сатурация (уровень кислорода в крови — Прим. ред.) упала ниже 95%. В остальных случаях за пациентами должна приезжать неотложная помощь — при большом числе обращений ее ожидание действительно может быть очень долгим.
К сожалению, и во время пандемии мы получаем много бесполезных вызов — например, сердобольные петербуржцы вызывают скорую для пьяного человека на улице, указывая, что он находится без сознания. Мы приезжаем на место, а «пациент» нас посылает. Если вы хотите оказать помощь в такой ситуации, сначала уточните у человека, как он себя чувствует и нуждается ли в вызове врача.
О влиянии чемпионата Европы по футболу и усталости
Рассказывает врач реанимационной бригады ССМП (имя и фамилию пожелал оставить неизвестными).
Коллапс был связан не только с COVID-19: да, третья волна играет роль, но и другие категории пациентов никуда не делись.Кроме того, значимая часть машин Городской станции скорой медицинской помощи направлялась на мероприятия чемпионата Европы по футболу, а оставшиеся справлялись с огромным потоком вызовов.
Я работаю в реанимационной бригаде, поэтому в очередях перед больницами не стою – даже если там скопилось 10 машин, нас всё равно должны пропустить первыми. Мы привозим в больницу тяжелых пациентов, которым как минимум нужна кислородная поддержка, а в дальнейшем и перевод на ИВЛ.
В целом в бригаде нормальная трудовая атмосфера, хотя все устали и понимают, что эта волна будет длиннее и,возможно, даже тяжелее предыдущих. Это неудивительно: в прошлом году люди боялись выйти на улицу без масок, а сейчас всем наплевать на санитарные меры, к тому же никто не хочет прививаться. Летний отпуск во время третьей волны нам брать не запрещают, но понимаем весь форс-мажор ситуации и отдыхать не уходим.
Звонить по телефону 103 нужно тем, кто не первый день лечится дома под наблюдением участкового врача, но состояние не улучшается. Если пациент не может выполнять элементарную физическую активность, имеет признаки интоксикации, задыхается, теряет сознание на фоне одышки – нужно вызывать бригаду скорой помощи и ехать в больницу. А начинается обычно всё с температуры, лихорадки, сухого кашля и других симптомов, напоминающих ОРВИ – тогда обращаются в неотложку.
О том, что делать, если состояние ухудшается, а врачи так и не приехали
Рассказывает врач службы неотложной помощи Фрунзенского района Александра (фамилию пожелала оставить неизвестной).
Сейчас каждый второй вызов — из-за симптомов COVID-19. Неотложная помощь приезжает к пациентам с неосложненным течением болезни: то есть к тем, у кого температура выше 38,5 — при меньшей стоит вызвать участкового врача из поликлиники на дом — но нет, например, признаков дыхательной недостаточности. Задержки возникают из-за большого числа вызовов, приходится ранжировать их по степени сложности. Самыми напряженными были последние недели июня, сейчас стало полегче.
В июне 2021 года в Петербурге был поставлен рекорд по звонкам в службу скорой помощи — в одну из недель было принято более 9 тысяч звонков, сообщали в комздраве. До этого максимумом было около 7 тысяч звонков за неделю.
Если вы ждете неотложную помощь, но она не приезжает, а больному становится все хуже, звоните в службу вновь и сообщайте диспетчеру об ухудшении состояния. Вас проконсультируют, при необходимости вызов переадресуют Городской станции скорой медицинской помощи, бригады которой должны приезжать к пациентам в течение 20 минут.
Как работается при такой нагрузке и в такую жару? Просто каждое утро приходишь на станцию и делаешь свое дело. Иногда тебя встречают крайне недовольные задержками пациенты, но мне кажется, в условиях пандемии важно сохранять взаимоуважение — поверьте, мы тоже переживаем за своих больных и хотим помочь всем по максимуму.
У частных скорых спрос превышает предложение, а стоимость вызова может доходить до 50 тысяч рублей
рассказывает гендиректор частной службы скорой медицинской помощи CORIS Лев Авербах
В июле обращений стало чуть меньше, петербургские больницы уже не так перегружены. Но что пару недель назад, что сейчас – спрос превышает предложение. Сейчас на линиях работает по 7-8 бригад, но мы хотим расширить их число и ищем новых врачей.
Когда нам звонит пациент, диспетчер сразу информирует его, через сколько времени к нему сможет приехать бригада. Если человека это устраивает, его записывают в лист ожидания – сейчас это где-то 1-2 часа.
Стоимость платного вызова скорой при COVID-19 сложно подсчитать заранее: всё зависит от очередей перед больницами, которые то появляются, то исчезают. Наши пациенты платят в среднем 25-40 тысяч, но если очередь длинная, сумма может доходить и до 50 тысяч.
Коллапс последних недель с бесплатной скорой случился из-за совокупности факторов: снижения количества автомобилей – часть из них работала на Чемпионате Европы по футболу, все тех же очередей на госпитализацию из-за неправильно выстроенной логистики и роста заболеваемости. Возможно, будет небольшое снижение обращаемости и заболеваемости, но скорее всего лишь до осени.
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