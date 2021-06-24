В России началась разработка еще одной вакцины от коронавируса — в виде жвачки

Как пишет РБК со ссылкой на источника, близкого к Министерству обороны, разработку еще одной вакцины ведет 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны. Ранее этот военный институт совместно с Научно-исследовательским центром имени Гамалеи участвовал в создании вакцины против COVID «Спутник V».

Специалисты института разрабатывают мукозальную вакцину против COVID-19 в виде жевательных таблеток и пастилы. «Да, работы в данном направлении ведутся. После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции», — сообщил директор ЦНИИ, полковник Сергей Борисевич.

Сейчас работа над вакциной в виде жвачки идет по графику, не исключено, что она поступит в гражданское обращение. «О клинике» речь пока не идет, зато Борисевич не исключает, что вакцина может поступить в гражданский оборот, но это зависит от качества разработки. «Посмотрим по качеству», — резюмировал он.