В России началась разработка еще одной вакцины от коронавируса — в виде жвачки

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России начал разработку новой вакцины от коронавируса — в виде жевательной резинки. Работа идет по графику.
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Фото: Shutterstock.com
Как пишет РБК со ссылкой на источника, близкого к Министерству обороны, разработку еще одной вакцины ведет 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны. Ранее этот военный институт совместно с Научно-исследовательским центром имени Гамалеи участвовал в создании вакцины против COVID «Спутник V».
Специалисты института разрабатывают мукозальную вакцину против COVID-19 в виде жевательных таблеток и пастилы. «Да, работы в данном направлении ведутся. После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции», — сообщил директор ЦНИИ, полковник Сергей Борисевич.
Сейчас работа над вакциной в виде жвачки идет по графику, не исключено, что она поступит в гражданское обращение. «О клинике» речь пока не идет, зато Борисевич не исключает, что вакцина может поступить в гражданский оборот, но это зависит от качества разработки. «Посмотрим по качеству», — резюмировал он.
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