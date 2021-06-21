Тяжелая дыхательная недостаточность, которая едва не привела к фатальным последствиям, возникла у 17-летнего юноши. Как сообщает Мосгорздрав, врачам Морозовской больницы удалось вовремя распознать тревожные симптомы и одними из первых в России поставить подростку диагноз EVALI — легочное повреждение, ассоциированное с электронными сигаретами и продуктами вейпинга. Благодаря правильному лечению, пациент идет на поправку.

За две недели до госпитализации у пациента постепенно нарастала одышка и кашель, отмечалось повышение температуры тела, рвота и боль в животе, сильное снижение веса (более 10 килограмм за 2-3 недели). В последние 1,5 месяца юноша активно употреблял вейпы.

У пациента была тяжелая дыхательная недостаточность и постоянная потребность в кислородотерапии – он был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии, где провел более двух недель. Юноша получал поддерживающую и инфузионную терапию. Параллельно команда специалистов, состоящая из пульмонологов, реаниматологов и сотрудников кафедры педиатрии РУДН, вела широкий диагностический поиск.

После подтверждения диагноза в соответствии с протоколом лечения была назначена патогенетическая терапия. Дополнительно к поддерживающей и инфузионной терапии были введены системные противовоспалительные препараты — гормоны. Подросток пошел на поправку: перестал быть зависим от дотации кислорода, начал самостоятельно есть, разговаривать, ходить. В настоящее время пациент уже выписан домой и продолжает лечение амбулаторно под наблюдением пульмонологов Морозовской больницы.

Как пояснил заведующий кафедрой педиатрии РУДН, врач-пульмонолог Морозовской детской больницы Дмитрий Овсянников, EVALI — «грозное заболевание с летальным исходом в 2,4% случаев». Оно возникает вследствие употребления вейпов или электронных сигарет. Вещества, входящие в их состав, повреждают поверхностную оболочку бронхиол и альвеол. Это приводит к тому, что часть легочной системы выключается из акта дыхания — нарушается газообмен в большом объеме легких и возникает дыхательная недостаточность (чувство нехватки воздуха, одышка, удушье). Заболевание впервые описано в США в 2019 году.