Точка G – то, что нужно непременно найти, или уловка маркетологов? Объясняет сексолог Ольга Василенко

1. Существование точки G до сих пор не доказано
Кому не хочется войти в историю, придумав что-то новое под своей собственной фамилией? Вот и немецким гинекологом Эрнстом Графенбергом в 1950-х годах была придумана точка G или точка Графенберга, которая располагается на передней стенке влагалища женщины на расстоянии 2+ см от входа.
До сих пор нет ни одного качественного исследования, которое бы подтвердило наличие точки G. Обзор работ, опубликованных на PubMed с 1950 по 2011 год показал, что хоть отдельные из них и продемонстрировали некую разницу распределения нервов во влагалище, эти результаты универсально не воспроизводимы. Рентгенографические исследования в том числе не смогли продемонстрировать наличие уникальной точки во влагалище женщины.
Но это не мешает секс-шопам продавать игрушки для точки G, проводить тренинги по пробуждению данной точки и достижению особенного оргазма от стимуляции загадочной зоны, а медицинским центрам предлагать дорогостоящие процедуры по увеличению точки G.
2. Изначально в точке G видели аналог мужской простаты
Долгое время женскую сексуальность исследовали только через призму мужской. Одни разыскивали следы предстательной железы и придумали точку G, которая, по идее, являлась в представлении исследователей аналогом мужской простаты. Другие убеждали женщин в наличии вагинального оргазма только потому что «так правильно, ведь мужчина вводит член именно во влагалище». Кто-то даже говорит о женской эякуляции, которой, конечно же, не существует. Однако зачем женщине стремиться быть похожей на мужчину? Женская сексуальность отлична от мужской, и в этом ее особенность! К счастью, сейчас все больше специалистов уходят от этой концепции подражания мужчинам.
3. Точка G – результат мифа про «правильный» вагинальный оргазм
Почему женщины ищут точку G и верят в ее существование? Со времен Фрейда мы живем с мифом про «правильный» вагинальный оргазм — поэтому так много женщин хотят заявить: «А у меня оргазм вагинальный!», и точка G могла бы им в этом помочь.
На самом деле оргазм един — не существует как вагинального, так и клиторального оргазма. Более того, как у женщин, так и мужчин, он в большей степени рождается в голове. Испытать оргазм можно даже без стимуляции гениталий. Кто-то может получить его от поцелуя или сильного волнения перед экзаменом — такой оргазм называется случайным, происходит без участия эрогенных зон и из-за перенапряжения.
Мы ведь не делим оргазм у мужчин на мошончатый и стволовой. Представьте: всех их внезапно убедили в том, что правильный оргазм достигается только от стимуляции мошонки, а вот оргазм от стимуляции полового члена недопустим. И вот мужчины пытаются тереться мошонкой о гениталии женщины , используют мошончатые вибраторы и вкалывают гиалуроновую кислоту для увеличения мошонки и ее чувствительности.
А ведь именно такую концепцию внушают женщинам, рассказывая про вагинальный оргазм и точку G. Хотя анатомически самые чувствительные области на теле человека — это головка клитора и головка полового члена. Именно они равны друг с другом и созданы из одних и тех же тканей.
4. Секрет точки G может заключаться все в том же клиторе
Изучая устройство точки G, вы могли видеть рекомендации о давлении на нее. Если исследовать устройство клитора, то можно обнаружить, что его головка — лишь небольшая часть снаружи. Сам же клитор уходит глубоко внутрь, имея тело и ножки. Именно тело клитора дает те самые приятные ощущения «от точки G». Стимулируя переднюю стенку влагалища через уретральный канал с помощью надавливания, вы упираетесь в тело клитора с другой стороны, как бы изнутри, и получаете смешанные, приятные ощущения.
5. Результат увеличения точки G может скрываться в эффекте плацебо
Продавать избавление от комплексов выгодно. Один укол гиалуроновой кислоты может стоить в петербургских клиниках от 10 до 40 тысяч рублей. Процедура простая, но вот ее эффективность никем не доказана. При этом эффект плацебо никто не отменял! Так как все оргазмы идут из головы, женщина, прошедшая процедуру увеличения точки G, может убедить себя в ее эффективности. И ощутить изменения, которые скорее связаны не с увеличением точки G, а с ее психологическим состоянием.
Также женщина объективно может ощутить бОльший обхват полового члена из-за сужения влагалища, что на какое-то время может усилить ощущения. Но особенность таких уколов в том, что через 4-6 месяцев эффект сходит на нет и нужно бежать за новой порцией эликсира удовольствия. Куда проще освоить упражнения для мышц тазового дна и бесплатно сжимать их для усиления ощущений — эффект тот же.
6. В некоторых случаях такая процедура может быть опасна
Порой врачи уверяют, что уколы гиалуроновой кислоты не только открывают для женщины новые яркие оргазмы, но и решают другие проблемы — например, слабого тонуса мышц тазового дна. К сожалению, это обман: гиалуроновая кислота никаким образом не влияет на тонус мышц, и такой женщине нужна реабилитация мышц тазового дна, а не уколы. Конечно, проще потратить 5 минут, сделать укол и верить в результат — но его не будет, а мышцы так и останутся без внимания, что приведет к еще большим проблемам с недержанием и пролапсом.
7. Каждая женщина имеет право на уникальные эрогенные зоны
Особенность эрогенных зон на теле человека в том, что они могут располагаться где угодно. У одной женщины может быть чувствительна передняя стенка влагалища, у другой — задняя. У третьей эрогенная зона будет находиться где-то глубоко во влагалище, а четвертая попросит сконцентрироваться на его входе. Если у вас действительно чувствительна область, которую принято называть точкой G — прекрасно! Но она не обязательно должна быть чувствительна у всех, и не всем ее нужно пробуждать. Даже стимуляция головки клитора нравится далеко не каждой женщине.
Итак, женское тело — это не тетрис с кнопками. Каждая женщина уникальна и имеет право на свои эрогенные зоны, а не навязанные и никем не доказанные точки. Наслаждайтесь собой, сексом и не попадайтесь на уловки маркетологов.
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