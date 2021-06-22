Точка G – то, что нужно непременно найти, или уловка маркетологов? Объясняет сексолог Ольга Василенко

1. Существование точки G до сих пор не доказано

Кому не хочется войти в историю, придумав что-то новое под своей собственной фамилией? Вот и немецким гинекологом Эрнстом Графенбергом в 1950-х годах была придумана точка G или точка Графенберга, которая располагается на передней стенке влагалища женщины на расстоянии 2+ см от входа.

До сих пор нет ни одного качественного исследования, которое бы подтвердило наличие точки G. Обзор работ, опубликованных на PubMed с 1950 по 2011 год показал, что хоть отдельные из них и продемонстрировали некую разницу распределения нервов во влагалище, эти результаты универсально не воспроизводимы. Рентгенографические исследования в том числе не смогли продемонстрировать наличие уникальной точки во влагалище женщины.

Но это не мешает секс-шопам продавать игрушки для точки G, проводить тренинги по пробуждению данной точки и достижению особенного оргазма от стимуляции загадочной зоны, а медицинским центрам предлагать дорогостоящие процедуры по увеличению точки G.