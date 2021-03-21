В Смольном предупредили о высокой вероятности нового роста заболеваемости COVID-19

Вероятность нового роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге остается высокой. Это следует из последнего отчета межведомственного координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
По данным координационного совета, в городе продолжается снижение второй волны пандемии, однако вероятность очередного роста заболеваемости остается высокой. «Об этом свидетельствуют затянувшийся уход второй волны, а также ситуация в ряде стран Европы, в частности в Финляндии, где началась третья волна», — пояснили в сообщении.
Также стало известно, что по сравнению с предыдущей субботой уменьшилось число зарегистрированных случаев заболевания на 38, 25%. При этом число госпитализаций, наоборот, возросло на 5,23%.
В настоящее время в Петербурге развернуто 6 248 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями, из них свободны 1 754 койки — это 28,1 % от общего числа.
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