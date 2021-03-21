В Смольном предупредили о высокой вероятности нового роста заболеваемости COVID-19

По данным координационного совета, в городе продолжается снижение второй волны пандемии, однако вероятность очередного роста заболеваемости остается высокой. «Об этом свидетельствуют затянувшийся уход второй волны, а также ситуация в ряде стран Европы, в частности в Финляндии, где началась третья волна», — пояснили в сообщении.

Также стало известно, что по сравнению с предыдущей субботой уменьшилось число зарегистрированных случаев заболевания на 38, 25%. При этом число госпитализаций, наоборот, возросло на 5,23%.