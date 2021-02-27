В Петербурге на 27% уменьшилось суточное количество пациентов коронавирусом

Число новых заболевших коронавирусом в Петербурге сократилось на 26,79% по сравнению с показателями прошлой пятницы. Такие данные приводит координационный совет по противодействию распространению COVID-19 в городе.
В городе также наблюдается постепенное снижение количества госпитализаций в стационары и количества петербуржцев, которые находятся на амбулаторном лечении. Кроме того, сохраняется тенденция на снижение заболеваемости. В настоящий момент в городе развернуто 7 759 инфекционных коек, 30% из них остаются свободными.
«Интенсивность распространения инфекции снижается, но полностью остановить распространение инфекции и свести к минимуму вероятность возникновения третьей волны эпидемии могут только массовая вакцинация и активное участие в ней горожан», — подчеркивается в отчете межведомственного координационного совета.
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