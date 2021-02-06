В Петербурге зафиксировали снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом почти на 30%

В Петербурге на 30% сократилось число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Это следует из отчета городского координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
«Показатель суточной госпитализации взрослых демонстрирует наибольшее падение по сравнению с прошлой пятницей — на 28,5%», — сообщается в отчете. При этом на 12% уменьшилось количество новых обращений пациентов, у которых подтвержден COVID-19. По данным координационного совета, за несколько дней снижение впервые составило более 10%. Тем не менее в совете уточняют, что происходит это медленнее, чем в первую волну эпидемии.
«Для поддержания этой позитивной тенденции петербуржцам важно соблюдать противоэпидемические меры: носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, не посещать мероприятия, сопровождающиеся массовым скоплением людей, а также активно участвовать в вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — добавили в Смольном.
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