В Петербурге умер от коронавируса известный сексолог Лев Щеглов

По информации его знакомого, депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, ранее Щеглова госпитализировали с коронавирусом. «Последние дни был уже на аппарате ИВЛ, но мы надеялись на пусть и малые, но все-таки шансы. Светлая память», — написал депутат в Telegram.