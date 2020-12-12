В Петербурге умер от коронавируса известный сексолог Лев Щеглов

Психотерапевт, один из ведущих сексологов России, ректор Института психологии и сексологии (Санкт-Петербург) Лев Щеглов скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщили в его официальной группе во «ВКонтакте».
По информации его знакомого, депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, ранее Щеглова госпитализировали с коронавирусом. «Последние дни был уже на аппарате ИВЛ, но мы надеялись на пусть и малые, но все-таки шансы. Светлая память», — написал депутат в Telegram.
Лев Щеглов — доктор медицинских наук, профессор, ведущий сексолог России. Он был учредителем и ректором Института психологии и сексологии, а также одним из руководителей Национального института сексологии. Автор 15 монографий и научно-популярных книг, 13 научных работ по сексологии, психотерапии и психоанализу. Снимался в передачах «Адамово яблоко», «Синие страницы», «Спросите у доктора Щеглова».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.