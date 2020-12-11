Как стереть с лица усталость от 2020 года? Врач-косметолог рекомендует 5 способов

2. Увлажнение гиалуроновой кислотой

Когда: за 1-2 недели

Лучше всего лазерное омоложение ложится на кожу, увлажненную инъекциями гиалуроновой кислоты. Если вы чувствуете, что ваше лицо обезвожено и истощено — вам на биоревитализацию. Сейчас в арсенале врачей-косметологов есть препараты, которые вводятся в несколько точек на лице: полноценное увлажнение происходит без появления многочисленных папул. Петербурженкам моложе 30 лет подойдет не биоревитализация, а мезотерапия — с более легкой, низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Или аппаратные (а не инъекционные) технологии увлажнения и питания кожи.