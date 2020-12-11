Как стереть с лица усталость от 2020 года? Врач-косметолог рекомендует 5 способов

1. Лазерное омоложение
Когда: за 1-3 недели
Главный бьюти-ритуал декабря — это лазерное омоложение. Его проводят только в осенне-зимний сезон, когда вы застрахованы от агрессивных солнечных лучей. Так что с сокращением светового дня в Петербурге число процедур неизменно растет. Лазер помогает добиться лифтинг-эффекта, сократить размер пор, убрать россыпь сосудистых звездочек и пигментных пятен. А еще уменьшить выраженность носогубных складок и добавить объема губам. Пациенткам младше 30 лет такая процедура, как правило, не показана.
2. Увлажнение гиалуроновой кислотой
Когда: за 1-2 недели
Лучше всего лазерное омоложение ложится на кожу, увлажненную инъекциями гиалуроновой кислоты. Если вы чувствуете, что ваше лицо обезвожено и истощено — вам на биоревитализацию. Сейчас в арсенале врачей-косметологов есть препараты, которые вводятся в несколько точек на лице: полноценное увлажнение происходит без появления многочисленных папул. Петербурженкам моложе 30 лет подойдет не биоревитализация, а мезотерапия — с более легкой, низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Или аппаратные (а не инъекционные) технологии увлажнения и питания кожи.
3. Ботулинотерапия для сердитых
Когда: за 2-3 недели
Сводки новостей в Telegram-каналах по-прежнему заставляют нас хмуриться. Чтобы не дать морщинам в области лба и межбровья углубиться еще больше, можно задуматься о классической ботулинотерапии. Препарат, ослабляющий двигательную активность мышц, дает эффект через 7–14 дней — учитывайте это при планировании процелуры. И ни в коем случае не проводите ее в местах без медицинской лицензии и у «специалистов» без медицинского образования.
4. Ультразвуковая зарядка
Когда: за 1-2 недели
Тем, кто хочет позаботиться о коже в канун праздника, но категорически не готов к инъекциям или лазеру, подойдет ультразвуковая терапия с локальным динамическим массажем (LDM). Волны ультразвука создают эффект интенсивного микромассажа, обеспечивают лимфодренаж (вы знаете, что сидячий образ жизни отражается в том числе на лице, приводя к его отечности?) и активизируют обменные процессы. Питательные вещества вводят в кожу неинвазивным путем — то есть без уколов.
5. Кислородный пилинг
Когда: за 1-7 дней
Вдохнуть жизнь в утомленную декабрьскими дедлайнами кожу можно с помощью окси-пилинга. Струя медицинского кислорода безболезненно сбивает мертвые клетки эпидермиса и очищает поры. Окси-пилинг не дает настолько выраженного эффекта, как лазерное омоложение, но заметно улучшает цвет лица, снимает чувство «тяжести» век и уменьшает отеки под глазами. Пройти ее можно прямо 31 декабря — это косметологическая процедура «на выход» (и для тех, кто все откладывает на последний момент!).
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