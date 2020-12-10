Правда, что глутамат натрия вредит мозгу, а консервант для колбас вызывает рак? Вся правда о 7 популярных пищевых добавках

1. Глутамат натрия

Популярная добавка — ее используют для придания (или усиления) того самого «мясного» вкуса умами — долгое время была предметом горячих споров. Некоторые по-прежнему уверены, что она способна приводить к чрезмерной стимуляции нервных клеток, воздействуя на нашу собственную глутаминовую кислоту в мозге. Тем не менее, эта добавка вряд ли может оказать какое-то влияние на мозг человека, так как не в состоянии преодолеть гематоэнцефалический барьер.

Потребление глутамата натрия также связывали с увеличением веса и метаболическим синдромом, хотя другие ученые не обнаружили никакой связи.

Некоторые люди отмечают, что после поедания большого количества продуктов с Е621 начинают испытывать «синдром китайского ресторана» — у них болит голова, краснеет лицо, они потеют. Определить чувствительность к глутамату ученые попытались в небольшом исследовании с участием 61 человека. Участники получали либо 5 граммов Е621, либо плацебо. 36% участников испытали неблагоприятную реакцию на глутамат натрия, о реакции на плацебо сообщили 25% участников.

Если вы ощущаете себя не очень хорошо после употребления продуктов с глутаматом натрия, прислушайтесь к своему организму и сократите их количество. Но врачи сходятся на том, что в умеренных количествах эта добавка абсолютно безопасна.