Правда, что глутамат натрия вредит мозгу, а консервант для колбас вызывает рак? Вся правда о 7 популярных пищевых добавках

Врачи сходятся во мнении: чем больше в вашем рационе натуральных и цельных (то есть необработанных промышленным путем) продуктов, тем лучше. Но стоит ли бояться пищевых добавок, скрывающихся на этикетке за буквой Е? Исследования на эту тему порой противоречивы, но вот что известно на данный момент.
1. Глутамат натрия
Популярная добавка — ее используют для придания (или усиления) того самого «мясного» вкуса умами — долгое время была предметом горячих споров. Некоторые по-прежнему уверены, что она способна приводить к чрезмерной стимуляции нервных клеток, воздействуя на нашу собственную глутаминовую кислоту в мозге. Тем не менее, эта добавка вряд ли может оказать какое-то влияние на мозг человека, так как не в состоянии преодолеть гематоэнцефалический барьер.
Потребление глутамата натрия также связывали с увеличением веса и метаболическим синдромом, хотя другие ученые не обнаружили никакой связи.
Некоторые люди отмечают, что после поедания большого количества продуктов с Е621 начинают испытывать «синдром китайского ресторана» — у них болит голова, краснеет лицо, они потеют. Определить чувствительность к глутамату ученые попытались в небольшом исследовании с участием 61 человека. Участники получали либо 5 граммов Е621, либо плацебо. 36% участников испытали неблагоприятную реакцию на глутамат натрия, о реакции на плацебо сообщили 25% участников.
Если вы ощущаете себя не очень хорошо после употребления продуктов с глутаматом натрия, прислушайтесь к своему организму и сократите их количество. Но врачи сходятся на том, что в умеренных количествах эта добавка абсолютно безопасна.
2. Нитрит натрия
Добавка часто встречается в обработанном мясе. Она действует как консервант, предотвращая рост бактерий, а также придает мясу соленый вкус и красновато-розовый цвет. Под воздействием высокой температуры и в присутствии аминокислот нитриты могут превращаться в нитрозамин — соединение, которое может иметь множество негативных последствий для здоровья.
Например, один обзор показал, что потребление нитритов и нитрозаминов было связано с риском развития рака желудка. Другие исследователи обнаружили аналогичную связь, заявив, что высокое потребление обработанного мяса может повышать риск колоректального рака, рака груди и мочевого пузыря. Также ученые предположили, что воздействие нитрозаминов может быть связано с более высокой заболеваемостью диабетом 1 типа, хотя результаты данного исследования противоречивы.
Тем не менее, лучше всего свести к минимуму потребление нитрита натрия (Е250) и обработанного мяса: попробуйте заменить бекон, колбасу и сосиски на необработанное мясо и куда более полезные источники белка.
3. Гуаровая камедь
Этот длинноцепочечный углевод используют для сгущения и связывания пищевых продуктов — гуаровую камедь вы можете найти в мороженом, заправках для салатов, соусах и супах.
При этом гуаровая камедь (Е412) богата клетчаткой и даже имеет пользу для здоровья. Одно исследование показало, что она уменьшает симптомы синдрома раздраженного кишечника, такие как вздутие живота и запор. Другие ученые отмечают, что люди, которые употребляли гуаровую камедь вместе с едой, испытывали повышенное чувство сытости и потребляли меньше калорий от перекусов в течение дня. Возможно, эта добавка даже позволяет снизить уровни сахара и холестерина в крови.
Большое количество гуаровой камеди может отрицательно сказаться на здоровье. Из-за своих водопоглощающих свойств этот углевод способен увеличиться в вашей пищеварительной системе в 10-20 раз, потенциально вызывая такие проблемы, как непроходимость пищевода или тонкой кишки. Некоторые люди после употребления продуктов с этой добавкой могут ощутить серьезное вздутие живота. Во многих странах установлены строгие правила относительно того, сколько E412 можно добавлять в продукты.
4. Каррагиан
Добавка, получаемая из красных морских водорослей, действует как загуститель, эмульгатор и консервант во множестве продуктов. E407 вы можете найти в миндальном молоке, твороге, мороженом, сливках для кофе и веганских продуктах.
На протяжении десятилетий существовали опасения по поводу безопасности каррагиана и его потенциального воздействия на здоровье. Одно исследование на животных показало, что добавка увеличивает уровень сахара в крови натощак и непереносимость глюкозы, особенно в сочетании с диетой с высоким содержанием жиров. Также исследования в пробирках и на животных указали на то, что каррагиан вызывает воспаление.
Есть мнение, что каррагинан негативно влияет на здоровье пищеварительной системы и может повышать риск кишечных язв и новообразований. У людей, находившихся в ремиссии от язвенного колита и употребляющих каррагиан, наблюдался более ранний рецидив заболевания по сравнению с теми, кто употреблял плацебо.
К сожалению, текущие результаты изучения эффектов каррагиана все еще очень ограничены, и необходимы дополнительные данные, чтобы понять, как он может повлиять на людей.
Код E, начинающийся на 1, означает красители; на 2 — консерванты, на 3 — антиокислители (они предотвращают порчу продукта), на 4 — стабилизаторы (сохраняют его консистенцию), на 5 — эмульгаторы (поддерживают структуру), на 6 — усилители вкуса и аромата, на 9 — антифламинговые, то есть противопенные вещества.
5. Бензоат натрия
Это консервант часто добавляют в газированные напитки и кислые продукты — например, в заправки для салатов, соленые огурцы, фруктовые соки и приправы. Официально бензоат натрия (E211) признан безопасным, но несколько исследований выявили потенциальные побочные эффекты, которые следует учитывать.
Например, одно исследование показало, что сочетание бензоата натрия с искусственным пищевым красителем увеличивает гиперактивность у 3-летних детей. Другие ученые обнаружили, что высокое потребление напитков, содержащих бензоат натрия, связано с большим количеством симптомов СДВГ у 475 студентов колледжа.
В сочетании с витамином С бензоат натрия может превращаться в бензол — соединение, которое связывают с развитием рака. Газированные напитки содержат самую высокую концентрацию бензола, а диетические напитки или напитки без сахара еще более склонны к образованию бензола.
Чтобы свести к минимуму потребление бензоата натрия, внимательно проверяйте этикетки на пищевых продуктах. Избегайте продуктов, содержащих такие ингредиенты, как бензойная кислота, бензол или бензоат, особенно в сочетании с источником витамина С (лимонная или аскорбиновая кислота).
6. Ксантановая камедь
Эту добавку используют для сгущения и стабилизации соусов и сиропов, а еще для улучшения текстуры безглютеновых продуктов. У ксантановой камеди (Е415), как и у гуаровой, есть несколько полезных преимуществ. Одно исследование показало, что употребление риса с добавлением ксантановой камеди приводит к более низкому уровню сахара в крови, чем потребление риса без нее. Другое исследование выявило, что употребление Е415 в течение шести недель снижает уровень сахара в крови и холестерина, а также усиливает чувство сытости.
Однако имеющиеся данные о потенциальной пользе ксантановой камеди все еще ограничены.Кроме того, потребление большого количества добавки может быть связано с проблемами пищеварения (газы и мягкий стул). Если вы чувствуете себя не очень хорошо после употребления продуктов с этой добавкой, стоит обратить на этой внимание.
7. Искусственные пищевые красители
В последние годы было возникало много опасений по поводу потенциальных последствий для здоровья, которые несут искусственные пищевые красители. Например бриллиантовый синий (E133), очаровательный красный (Е129), лимонный желтый (Е102) и апельсиновый желтый (Е110) связали с аллергическими реакциями у людей.
Также высказывались опасения по поводу потенциальных канцерогенных эффектов некоторых пищевых красителей. В исследованиях на животных было показано, что красный Red 3, также известный как эритрозин, увеличивает риск опухолей щитовидной железы, в результате чего его заменяют Red 40 в большинстве пищевых продуктов.Однако многочисленные исследования на животных показали, что другие пищевые красители не связаны с какими-либо канцерогенными эффектами.
В любом случае необходимы дополнительные исследования для оценки безопасности и потенциального воздействия искусственных пищевых красителей на здоровье человека. Не забывайте, что в основном они содержатся лишь в обработанных промышленным путем пищевых продуктах. А все врачи-гастроэнтерологи и диетологи в один голос рекомендуют сокращать их присутствие в рационе. Выбирайте цельные продукты: они являются источниками важных питательных веществ, не содержат искусственных пищевых красителей и других, пусть даже самых безобидных добавок.
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